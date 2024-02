Summer Camp Atlantia4Ukraine: un'estate di gioia per le mamme e i bambini rifugiati

Il programma che non annoia mai

A chi si rivolge e quali servizi offre

Gualtieri e Massolo: "Lieti di dare un supporto concreto"

Prende finalmente il via, a Roma , un vero e propriodedicato allenella Capitale. Per tutta l'estate,, presso la struttura diin zona Tiburtina, le famiglie ucraine giunte in Italia a causa della guerra nel loro Paese potranno usufruire di un servizio interamentee dedicato a intrattenere i più piccoli attraversoIl “ Summer Camp ” nasce su iniziativa di, che attraverso un apposito programma permette ai suoi operatori di prestare fino a 10 giorni di attività retribuite, e dalla partnership con diverse ONG e realtà del terzo settore, come– che si occuperà della gestione operativa del centro –. Il progetto, chiamato “”, si svolgerà anche grazie alla collaborazione attiva di diverse istituzioni, in primis il, il, ill’Il centro estivo aprirà i battenti lunedì prossimo e resterà in funzione tutti i, fornendo attività di intrattenimento, sport e giochi per i bambini dai 4 ai 14 ann i. In particolare, verranno realizzate attività ricreative , sport, yoga, corsi di lingua italiana e counseling psicologico. Il camp sarà aperto anche alle mamme, che potranno così praticare attività sportiva e usufruire di servizi di accoglienza mirata. Il centro di Villa Fassini, messo a disposizione da Atlantia, oltre ad avere uno spazio verde di 24.000 mq, è dotato infatti di un’aula multimediale perfettamente allestita e di connessione a banda larga, che potrà essere liberamente utilizzata.Sono circache, ogni giorno, potranno usufruire dei servizi del “Summer Camp”: in questo modo il centro, attraverso un meccanismo di rotazione settimanale, potrà ospitare circa, tra donne e bambini. Le attività sono state definite attraverso un percorso di ascolto delle principali esigenze della comunità di profughi ucraini presente a Roma: lo scorso 13 maggio, infatti, è stato organizzato unnel quale i lavoratori di Atlantia, i rappresentanti delle ONG e delle istituzioni coinvolte si sono incontrati e hanno dialogato con circa 500 persone fuggite dal conflitto, proprio allo scopo di attivare quei servizi maggiormente richiesti.Le principali caratteristiche del centro estivo sono state poi illustrate nel corso di un incontro con oltre 200 rifugiati tenutosi oggi, venerdì 10 giugno, presso la sala della, a cui hanno partecipato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , il Presidente di Atlantia,, il Capo Dipartimento della Protezione Civile,, l’Ambasciatore ucraino in Italia,, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma,, il Presidente di Sport Senza Frontiere Onlus,, oltre ai rappresentanti delle altre ONG coinvolte.coinvolte per aver realizzato e sostenuto questaa cui daremo tutto il nostro supporto. Duemila persone, molte delle quali giovanissime, che vengono ospitate a Roma in un campo estivo è una vera e concreta forma di sostegno e solidarietà verso un popolo che è nel cuore di tutte le romane ed i romani – ha dichiarato il Sindaco di Roma,–. Con l’ambasciatore ucraino abbiamo parlato di questo e di altre iniziative con cui continueremo a offrire la nostra vicinanza. Considero un segnale molto positivo che anche le imprese facciano la loro parte in questo drammatico frangente – aggiunge il primo cittadino della Capitale – con una partnership pubblico privato per portare insieme un po’ di serenità nelle giornate di ragazzi costretti a vivere una situazione terribile come questa causata dall’inaccettabile aggressione militare compiuta dalla Russia di Putin”.. Questo progetto dimostra che, attraverso una collaborazione efficiente tra realtà pubbliche, private e del terzo settore, è possibile attivare servizi di accoglienza e assistenza di qualità, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale. Come Atlantia vogliamo continuare a fare la nostra parte, testimoniando in modo tangibile la nostra forte vicinanza al popolo ucraino” ha aggiunto il Presidente di Atlantia,