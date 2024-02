Ungheria, le donne che chiedono l'aborto obbligate ad ascoltare "il battito cardiaco del feto"

"Le mamme potranno (devono!) ascoltare il battito fetale"

La legge sull'aborto in Ungheria

La paura di ulteriori restrizioni

Uno dei pochi diritti civili ancora applicati rischia di venire limitato in modo drastico . Da giovedì 15 settembre le donne ungheresi che voglionosarannodal personale sanitario nelle cliniche in cui avviene la procedura, che dovranno comunque mostrare loro un segno delle funzioni vitali "in modo chiaramente riconoscibile". A stabilirlo è un nuovo decreto emanato dal governo del primo ministro di estrema destra Viktor Orbán . "Quasi due terzi degli ungheresi associanodi un bambino al", ha dichiarato lunedì il ministero degli Interni Sandor Pinter, che ha firmato il nuovo decreto.Il battito del cuore è il segno principe di vita, anche nel feto. E spetta a medici e personale di ostetricia produrre un documento che lo attesti, senza il quale la paziente non potrà accedere all’interruzione di gravidanza. Passa dunque da qui la nuova stretta sull'interruzione di gravidanza del governo conservatore ungherese: oltre ai requisiti già previsti per abortire, la nuova norma rende obbligatorio per i medici presentare alle donne la". In altre parole un'ecografia del cuore. Ilha fatto sapere di essere lieto che "le mamme ora ascolteranno il battito cardiaco fetale", anche se il testo non lo afferma esplicitamente in questi termini. "Almeno per alcuni secondi, il bambino in età fetale potrà essere ascoltato dalla madre prima che venga eseguito l'aborto", ha commentato su Facebook la deputata Dora Duro, tra i sostenitori del decreto. La legge "non è scolpita nella pietra in un Paese cristiano degno di questo nome.", ha aggiunto, ringraziando leper il loro sostegno. Secondo la parlamentare la nuova misura "servirà a fare informazione sull’impatto di quello che veramente si sta facendo: molte persone considerano un feto solo un grumo di cellule". Da quando Orbán è salito al potere nel 2010, il suo governo ha promosso ie ha introdotto una serie di misure volte a rispondere al calo della natalità nel Paese. Tuttavia, in precedenza non aveva mai tentato di modificare le leggi relativamente liberali sull'aborto.In Ungheria: le norme che ne regolano l’accesso non sono state modificate dal 1992. Secondo la legislazione vigente, l'interruzione di gravidanza può essere effettuata nelle primeper motivi medici o sociali. Nei casi in cui il feto non sia vitale, l'aborto può essere praticato in qualsiasi momento. Tuttavia, una donna che vuole abortire ha bisogno di unache confermi la gravidanza e deve, a distanza di almeno tre giorni l'una dall'altra,, dove riceve una consulenza sull'adozione e sui sussidi statali per le madri. Solo a quel punto può ottenere un rinvio in ospedale per accedere alla procedura. Leggi simili sono state introdotte in molti Stati del sud degli Usa, come il Texas e il Kentucky, anche in seguito al rovesciamento della sentenza Roe v. Wade che ne regolava la pratica a livello federale. In esse si impone alle donne di ascoltare il "battito cardiaco fetale" prima di accedere all'aborto come, anche se i medici affermano che l'uso del termine "battito cardiaco fetale" sia medicalmente inaccurato, quando si riferisce alle prime settimane di gravidanza. Il suono che si sente durante le ecografie all'inizio della gravidanza è infatti generato dall'ecografo.La nuova legislazione, secondo Noá Nógradí di, un'organizzazione per i diritti delle donne: "In Ungheria, l'aborto èdalla società. Statisticamente, due terzi degli ungheresiall'aborto", hanno fatto sapere. "Quindi il governo non può mettere al bando la procedura da un giorno all'altro. Ma una serie di piccoli passi verso la restrizione possono passare più facilmente". Nógrádi ha aggiunto che gli aborti legali sono diventatida quando le sessioni di consulenza obbligatorie sono diventate più aggressive e difficili da programmare. Anche Amnesty International parla di un "preoccupante declino". Questa decisione, presa "senza alcuna consultazione" renderà "più difficile l'accesso all'aborto" e "già in situazioni difficili", ha detto all'Afp il portavoce Aron Demeter. La legge ungherese prevede che si possa abortire in: gravidanza in conseguenza di un reato o violenza sessuale, pericolo per la salute della donna, embrione con handicap fisico grave, situazione sociale insostenibile della donna.