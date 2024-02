Chi è SAM, da vittima di bullismo a psicologo clinico, musicista affermato e finalista di Mister Italia

"Sebastiano Andrea Massaccesi - in arte SAM - ha 32 anni e vive a Recanati. Occhi verdi, sguardo penetrante, il volto delicato come quello di un angelo. Proprio quel volto, anni fa, ha scatenato la rabbia e l'invidia di alcuni compagni di liceo, che non si sono limitati agli insulti pesanti ma che lo hanno più volte percosso, fino a farlo sanguinare. "Mi aspettavano sotto casa per darmene di santa ragione. Mi chiamavano 'faccia da frocio, femmina', mi dicevano 'vieni qui che ti insegniamo noi come essere un maschio' oppure 'con quella faccia da femmina non riuscirai mai a fare niente nella vita'. Mi offendevano sessualmente, oltre i limiti del sopportabile. Tra i 14 e i 16 anni, almeno una volta ogni due settimane, tornavo a casa in condizioni pessime". Il motivo di tanto accanimento - oltre ai tratti del viso che poi, una volta adulto, hanno fatto la fortuna di SAM come modello – erano i capelli lunghi che portava. Una particolarità ereditata da entrambi i genitori: "La mia è sempre stata una famiglia anticonformista. Mia madre fin da giovanissima era stata una modella, arrivata persino alla finale di Miss Universo. Era cresciuta nel mondo della moda e portava capelli lunghissimi. Mio padre, invece, era il tipico bad boy, guidava una Harley Davidson e portava i capelli annodati in una treccia lunga fino al sedere, tanto che quando guidava era costretto a girarla attorno al collo perché non finisse negli ingranaggi della moto. Per quanto mi riguarda, sono cresciuto con la visione del capello lungo anche negli uomini, per di più da piccolo non ero certo un tipo mascolino, tanto che al ristorante i camerieri chiedevano a mia madre: 'Cosa prende la sua bambina?' Ma i miei non se ne curavano. Mi è sempre stato insegnato a non essere un numero e a non confondermi tra i tanti".

Che cosa ha comportato tutto questo? "Da adolescente è diventato un problema, anche perché al tempo, ossia quando avevo 13-14 anni, non comprendevo a pieno il messaggio dei miei genitori. Ero basso, magrissimo, con questi capelli lunghi e il viso femminile. Il mio aspetto fisico aveva provocato l'emarginazione dai compagni, che invece avrei voluto diventassero miei amici. Inizialmente sopportavo dispiaceri come il non essere mai invitato alle feste o chiamato a giocare durante la ricreazione. Poi però, purtroppo, più mi addentravo nell'adolescenza (penso a quando avevo circa 15 anni) più sono arrivato ad essere bullizzato in maniera vera e propria. Mi dicevano di tutto e me le davano di santa ragione. D'altronde, i miei bulli avevano molte occasioni per infierire su di me, perché li vedevo sia a scuola che fuori: Recanati è un paese molto piccolo".

I tuoi genitori cosa dicevano? "Inizialmente niente, perché io mentivo. Mi vergognavo di me stesso, della mia debolezza rispetto alla forza dei compagni, non volevo deludere mio padre o preoccupare mia madre. Forse, alla fine, pensavo addirittura che avessero ragione perché ero io quello diverso. Poiché amavo andare in mountain bike, davo la colpa alle cadute per giustificare lividi e quant'altro. Una volta però tornai a casa col viso tumefatto, il naso sanguinante, lividi ovunque. Dissi che ero caduto di nuovo dalla bici mentre facevo un off road. Ovviamente non era vero e i miei non mi credettero. Mi incalzarono fino a farmi dire la verità, ed io confessai. Allora cercarono di darmi dei consigli su cosa dire e come difendermi, poi andarono a parlare con la preside della mia scuola. Ma il vero problema, ormai, era dentro di me. Ero io il primo ad essere convinto di essere sbagliato. Un giorno presi il rasoio di mio padre e mi rapai la testa a zero. Ero felicissimo, convinto che, insieme ai capelli, mi sarei liberato anche di tutti i problemi. Quando mostrai a papà quello che avevo fatto, lui inaspettatamente si arrabbiò. Poche volte nella sua vita aveva alzato la voce con me, ma ricordo che in quell'occasione mi sgridò seriamente, dicendomi che ciò che avevo fatto era un gesto contro me stesso, non contro i miei bulli. Solo dopo molti anni ho capito cosa intendesse mio padre e oggi gli do ragione. Il dolore che puoi fare a te stesso quando non ti accetti è superiore a quello che possono farti gli altri. Perché, alla fine, i bulli creano un dolore passeggero, gettano un seme malato dentro di te, un seme che però influirà sul dolore e sul male che potrai auto infliggerti, per il resto della vita. Al tempo ero piccolo per capirlo, ora sono uno psicologo in fase di abilitazione e sono convinto che a quell'età, se non si ha un determinato aiuto, si rischia di venire sopraffatti”.