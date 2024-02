Sovraffollamento nelle carceri: "Si applichi la forza delle regole, non la regola della forza"

La questione

. Spunta sempre più spesso tra le pagine dei giornali, o in televisione. Ultimamente più che mai, da quando nella prima metà dell'anno si è arrivati a circa. Un problema sbandierato spesso a fini politici e ideologici, che sembra irrisolvibile e invece non lo è. Lo sostiene la(dirigenti di polizia penitenziaria)in occasione del convegno organizzato nella casa circondariale di San Vittore e intitolato "La crisi del sistema carcerario e la polizia penitenziaria: non solo sovraffollamento"."In realtà - spiega Caputo - come è stato ampiamente dimostrato, il sovraffollamento è une può essere risolto con tutta una serie di soluzioni, invece di essere tirato sempre in ballo in modo poco costruttivo. Oltre al sovraffollamento ci sono ben altri problemi di vivibilità e organizzazione del sistema carcerario". L’organizzazione passa attraverso la gestione delpenitenziaria che è la. "Ciò che noi sosteniamo come DirPolpen, che è l’associazione più rappresentativa dei dirigenti del corpo, è che l’amministrazione penitenziaria vada riformata con un’organizzazione meno elefantiaca e più specialistica. Chiediamoche si occupi solo di polizia penitenziaria e quindi personale formato perché se non sei formato improvvisi, rischi abusi e situazioni critiche che non sai gestire".Bisogna anche dire che la normativa europea prevede che gli istituti di pena siano gestite dada esercito e polizia. L’Italia insieme al Cile è l’unico Paese dove la polizia penitenziaria è all’interno degli istituti. Invece per dare un trattamento più orientato alla, come previsto dalla Costituzione, in carcere ci dovrebbero stare anchein affiancamento alla polizia che si deve occupare solo di sicurezza. La polizia penitenziaria deve essere svincolata di compiti che non attengano alla sicurezza”. È di poco tempo fa l'allarme di un agente nel carcere di Monza che ha denunciato una situazione divenuta insostenibile laddove la carenza di organico fa sì che tutti gli oneri ricadano sulle spalle sue e dei colleghi, che spesso sono a rischio di aggressioni. “Lehanno dimostrato che le carceri non sono per niente sicure e che ci sono situazioni particolari come quelle del lockdown che possono diventare esplosive. Una polizia penitenziaria adeguatamente formata in materia di(muro di cinta, matricola, 41bis, detenuti di massima sicurezza, traduzioni) può contribuire in maniera più efficace alla salvezza del detenuto e a un trattamento più umano . Negli istituti deve vigeree non la regola della forza”.Ad oggi sono 77, dall’inizio dell’anno, i suicidi dei detenuti secondo i dati di forniti da, presidente dell’Autorità del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. A essere più colpiti sonoche scontano per lo più senza fissa dimora . Persone che potrebbero tranquillamente essere indirizzate verso percorsi di rieducazione, o scontare misure alternative. "Quello che si può dire è che il suicidio è un evento critico e va gestito cercandone le cause. Nel caso di persone con vissuto problematico l’ingresso in carcere può farle arrivare a quel gesto estremo. Nel momento in cui ci sono queste situazioni sono necessarie figure come educatori e psicologi. Non solo quelle della polizia penitenziaria che comunque interviene. Dobbiamo ricordare a questo proposito che è altrettanto alto anche il numero di". Ad oggi però non è previsto alcun tipo di supporto psicologico neanche per gli stessi agenti, costretti ad affrontare situazioni critiche. "Il tasso dei suicidi è alto anche tra gli agenti, ma ad oggi sono stati attivati solo supporti a livello locale. Per questo abbiamo chiesto di istituire i, che consentirebbero di avere psicologi e medici interni. Il poliziotto può essere soggetto al burnout e se non è gestito succedono a situazioni drammatiche può arrivare al gesto estremo"."Siamo d’accordo con le misure alternative per chi deve scontare pene irrisorie e meno gravi per deflazionare le carceri, cosicchéper i reati davvero gravi. Su questo fronte, tra l’altro, la polizia penitenziaria è presente perché è quella che viene chiamata a gestire l’esecuzione penale esterna. Con il dipartimento di giustizia minorile e la polizia di Stato sono state siglate linee guida sulla gestione dei controlli dei detenuti che devono scontare pene in misura alternativa. Ora, ad oggi la legge lo prevede ma purtroppo la pianta organica, che è quella di 20 anni fa, non consente di esercitare queste nuove funzioni. La pianta organica, che deve essere comunque rivista, prevede 40mila unità, ad oggi ce ne sono non più di 32 mila,a cui si aggiungeranno i pensionamenti a breve. Altra istanza che avanziamo quindi è quella di rimodulare le piante organica alla luce delle nuove funzioni assegnate alla penitenziaria".Le immagini che hanno ripreso lenel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte del personale, avvenute nel 2020, hanno destato scalpore. A luglio sono stati rinviati a giudizio in 105 tra poliziotti e funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. "È una delle pagine più buie sicuramente, ma è chiaro che, allora come oggi, bisogna cominciare a interrogarsi sul. Una polizia penitenziaria più formata con protocolli interni e catene di comando più fluide non sarebbe arrivata a questo cortocircuito”. Bisogna imparare dagli errori. “La sicurezza è un obiettivo comune di tutte le forze dell’ordine e se il sistema è in crisi va adottata una riforma che deve partire dalla polizia penitenziaria e dalla sua classe dirigente".