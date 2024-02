Brasile, incinta a 11 anni, il giudice nega l'aborto: l'avvertimento per gli Usa del dopo-Roe

bambina di 11 anni è stata costretta dai giudici a portare avanti una gravidanza dopo essere stata violentata.

cercato di abortire non appena scoperto di essere incinta, quando aveva appena 10 anni. Un caso gravissimo, inaccettabile nella sua terribile concretezza, ed emblematico di quello che potrebbe accadere negli Stati Uniti alle prese con le conseguenze della Secondo quanto riportato da The Intercept Brasil la piccola, con il sostegno della madre, avevanon appena scoperto di essere incinta, quando aveva appena 10 anni. Un caso gravissimo, inaccettabile nella sua terribile concretezza, ed emblematico di quello chealle prese con le conseguenze della decisione della Corte suprema che ha abolito la Roe v. Wade

La vicenda della bambina di 11 anni

Un avvertimento per gli Usa del "dopo-Roe"

Ha lottato per settimane per affermare i suoiin un tribunale brasiliano. Ma unaUn, lo Stato meridionale in cui vivono mamma e figlia, si èsulla bimba senza chiedere prima l'approvazione del tribunale, poiché il feto aveva allora: due in più rispetto a quelle fissate nella politica dell'ospedale. Sebbene unabrasiliano raccomandi un limite di 20-22 settimane per le interruzioni di gravidanza, il codice penale consente di abortire in caso di violenza sessuale senza imporre alcun limite di tempo e senza richiedere un'autorizzazione giudiziaria. La bambina incinta, tuttavia, si è trovata davanti a un giudice, con il feto in crescita cheogni giorno che passava. Invece di permettere alla giovanissima madre di abortire legalmente, ilha ordinato di separarla dalla famiglia e di portarla in un, presumibilmente per proteggerla da ulteriori abusi.Se non bastasse questa assurda decisione, a rendere la vicenda ancora più drammatica è stato il parere della Ribeiro Zimmer allegato alla decisione: la mossa di bloccare l'aborto è stata fatta per. Solo dopo la denuncia di Intercept Brasil, questa settimana è stata emessa unadel tribunale che ha permesso alla ragazza die ormai oltre le 29 settimane di gravidanzagiovedì ed è stata dichiarata in buone condizioni di salute. Ribeiro Zimmer, invece, è stata messa sotto inchiesta da un organo giudiziario nazionale. Ladi questa logica è evidente. "Oggi la scienza può salvare il bambino. E abbiamo 30mila coppie che vorrebbero adottarlo, che lo accettano", aveva detto Ribeiro Zimmer alla madre della ragazza incinta. "", ha detto. La madre ha risposto in lacrime: "È una gioia perché loro non stanno vivendo quello che sto vivendo io".Le osservazioni del giudice Ribeiro Zimmer rispecchiano le parole di, l'ultima conservatrice entrata a far parte della Corte Suprema Usa, la quale ha suggerito che le, poiché la scelta di dare un bambino in adozione elimina "l'onere eccessivo della maternità". Il caso brasiliano è infatti è un triste promemoria di cosa significhi mettere il destino delle libertà e dei diritti riproduttivi nelle mani di un sistema giudiziario di destra. Le leggi brasiliane sull'aborto sono altamente: i fornitori e le richiedenti sono criminalizzati, con eccezioni solo nei casi in cui la vita della persona incinta sia in pericolo, in caso di stupro o quando il feto è affetto da anencefalia (mancano parti del cervello e del cranio). Molti Stati negli Usa operano già con restrizioni simili: impossibile accedere all'aborto, medici e donne. Le nascite forzate sono ormai cosa comune e ora che l'era post-Roe è entrata vigore in 13 Stati sono già pronte le leggi che vietano automaticamente tutti gli aborti nel primo e nel secondo trimestre, molti dei quali senza eccezioni per lo stupro (anche se alcune, come nel, sono state temporaneamente bloccate). La struttura di potere degli Stati Uniti è piena di "Ribeiro Zimmer":così impegnati nel, che qualsiasi vita, anche quella di una bambina viva e incinta, è considerata "usa e getta" al servizio del nascituro. Il caso brasiliano, infine, chiarisce anche iall'aborto. Ma un mondo in cui vi sia vera giustizia riproduttiva non è quello in cui l'aborto è consentito solo in caso di stupro o quando c'è un rischio per la vita della madre. Nessuno deve annunciare di essere stato violentato per interrompere una gravidanza indesiderata.