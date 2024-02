Giornata Mondiale della Biodiversità: il progetto che unisce anziani, giovani e api

La difesa della biodiversità in quattro RSA lombarde

Anziani , giovani e api , i protagonisti del progetto promosso da Korian e ApicolturaUraba.it. Bee Korian , l’iniziativa che si tiene in quattro RSA lombarde, prende il via in occasione della, il 22 maggio, e prevede l’installazione diper la tutela diGli anziani delle RSA mentre osservano l'iniziativa con protagoniste le apiÈ proprio la, intesa come miliardi di organismi viventi unici che abitano la Terra e le interazioni con loro, il tema centrale delle discussioni al mondo di oggi. Mondo che deve essere sempre più orientato verso azioni concrete e sostenibili per proteggere il futuro di tutti. I principalidi questi organismi, oltre che le nostre azioni, vanno dalla deforestazione alla monocoltura intensiva fino all'urbanizzazione di massa che l’uomo da secoli mette in atto. Per questo le Nazioni Unite, ormai 23 anni fa, hanno deciso di istituire la Giornata Internazionale che ricorre il 22 maggio, allo scopo di sensibilizzare le persone e aumentare la comprensione su un tema di fondamentale importanza per tutti noi e per le generazioni che verranno.

In questo contesto, anche i governi, le aziende, la società civile e i singoli sono chiamati a fare la loro parte, dando un contribuito concreto nella preservazione di un patrimonio importante come la diversità biologica.

Per questo, il gruppo europeo leader nei servizi di assistenza e cura, ha deciso di lanciare Bee Korian, il primo progetto che promuove il benessere dell’anziano e il confronto intergenerazionale grazie agli insetti impollinatori per eccellenza, nato dalla collaborazione con ApicolturaUrbana.it. Quattro le RSA lombarde coinvolte nell'accudimento delle arnie: Saccardo (MI), La Certosa di Pavia (PV), Il Ronco (CO) e Antonio Vivaldi (CO).

Gli obiettivi dell'iniziativa

Il progetto Bee Korian è una delle azioni con cui la nostra azienda intende

Le quattro fasi del progetto

Il primo obiettivo dell'iniziativa è quello di, insetti fondamentali nel nostro ecosistema . Esse infatti, non si occupano solo dell’impollinazione, ma, essendo sensibili alle modificazioni ambientali, fungono anche da bioindicatori, così da segnalare, attraverso il loro comportamento e stato di salute, le condizioni dell’ambiente circostante. Ogni struttura coinvolta nel progetto prevede l’installazione di due arnie, in grado di tutelare 480.000 insetti. Ildel progetto è: da un lato rappresenta una tutela reale alla biodiversità, creando uno spazio per questi insetti dove prima non c’era, generando una grande opportunità di sensibilizzazione; dall’altro rappresenta un’occasione alternativa ed emozionante per gli ospiti delle strutture e per le scuole di quartiere, che saranno coinvolte in iniziative educational sul mondo delle api e della tutela dell’ambiente.Dopo l’, si è osservato infatti come le arnie siano diventate, nell’arco dei mesi, un vero e proprio riferimento per i residenti delle strutture, che si recano spesso durante la giornata presso le postazioni, per accertarsi delle condizioni degli impollinatori. Un piccolo gesto che può cambiare la giornata a molti e che emoziona. E non poteva mancare il commento del Presidente e CEO di Korian Italia,, molto soddisfatto del progetto: "contribuire al miglioramento del benessere complessivo - fisico, mentale ed emotivo – di chi si affida a noi e, al tempo stesso, dell’ambiente che ci circonda, in linea anche con le nostre politiche CSR".

Il progetto Bee Korian si protrarrà fino a ottobre, anche in base alle condizioni metereologiche, e si strutturerà in momenti diversi.

Inizialmente gli ospiti saranno invitati a partecipare a sedute diadiche a distanza di sicurezza, per conoscere le api e il loro mondo, mentre successivamente sarà possibile per chi lo desidera, anche per le persone con mobilità ridotta, avvicinarsi in prossimità degli alveari, muniti di maschera e tuta, per una visita reale di contatto e tenere i telai tra le mani.

Un’attività unica, che influenza positivamente la sfera emotiva degli ospiti delle RSA, che vivono generalmente per la prima volta una simile esperienza.

A fine stagione, poi, ci sarà una piccola produzione di miele, che verrà anche studiata a fini scientifici, per individuare, attraverso i pollini, quali fiori sono stati visitati. Un aspetto molto interessante, perché consentirà anche di stimare, in base alla tipologia e alla percentuale di piante visitate, il livello di CO2 abbattuta con il progetto.

In autunno, con la ripresa dell'attività didattica, i ragazzi delle scuole di quartiere saranno inoltre coinvolti in un concorso che prevede la realizzazione dell’etichetta delle confezioni del miele. Un’attività a cui potranno partecipare anche gli ospiti delle strutture, per un ulteriore confronto dinamico e costruttivo tra generazioni.

"Motivo di leva sui temi ambientali"

Giuseppe Manno, fondatore di ApicolturaUrbana.it, evidenzia: "Le api sono un forte motivo di leva sui temi ambientali e, soprattutto, stimolano il senso e bisogno di. Attività come Bee Korian rappresentano uno spazio importantissimo per parlare di tutela dell’ambiente e della biodiversità a un pubblico ampio e variegato, dagli ospiti delle strutture e le loro famiglie, ai collaboratori Korian, fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole coinvolte. "Inoltre, questa iniziativa ha un forte valore anche perché consente di abbattere CO2. Dal punto di vista sociale, sicuramente Bee Korian contribuisce anche alcoinvolti, creando uno spazio di aggregazione, socialità e sperimentazione all’aperto, che riduce nettamente i momenti di solitudine e permette di godere di momenti di condivisione all’aperto e di un miglioramento del tono dell’umore", le sue parole.