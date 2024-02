Bella Ramsey, chi è la protagonista della serie Sky "The Last of Us". L'attrice: "Sono non binaria"

I fan attaccano l'aspetto fisico di Bella

Ilè diventato, l’attesa è finita ma nonche riguardano. Lunedì 16 gennaio (ore 21.15) su Sky Atlantic e in streaming su Now parte “ The Last of Us ”, basata sull'omonimo videogioco acclamato dalla critica, sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®.Già apprezzatissima dalla critica internazionale e italiana, la serie racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Nel castnel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico- che si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua interpretazione della giovane Lyanna Mormont in “ Game of Thrones ” tra il 2016 e il 2019 - nel ruolo di Ellie. E proprio sull’attrice 19enne che si sono concentrate diverse polemiche da parte dei fan più accaniti del videogame Le critiche sono partite neldella serie e sono state particolarmente feroci. In particolare, le accuse rivolte alla giovane attrice riguardavanovisto che non è l’esatta copia della Ellie che i fan sono abituati a vedere nel videogioco dove la protagonista ha il volto dell’attrice. I commenti cattivi hanno influenzato non poco l’autostima di Ramsey (che al momento del casting aveva appena 17 anni). “È la prima volta che reagisco così male a una cosa del genere. Ci sono state volte in cui l’ho trovato divertente. Ma stavolta, alla fine di 10 minuti in cui non avevo fatto altro che leggere queste cose sui social, mi sono ritrovata a mettere giù il telefono, dopo aver capito che forse non era stata una buona idea. Solo recentemente, diquesto personaggio e di essere una brava attrice, ma so già che tutto questo durerà qualche settimana e poi penserò di nuovo di essere terribile. È così che funziona” ha raccontato in un’intervista l’attrice britannica.Oltre alla scarsa somiglianza che veniva imputata alla Ramsey rispetto alla sua controparte videoludica, altri attacchi hanno riguardato anche il co-protagonista della serie al fianco dell’attrice, Pedro Pascal, per via della sua, lontana da quella tipicamente caucasica del personaggio di Joel. Sorte identica è toccata anche a, che nella serie interpretano Tommy e Sarah, rispettivamente fratello minore e figlia di Joel.Tornando alla protagonista, nella serie tv (così come nel videogioco). Nella realtà,ha recentemente parlato di identità di genere , asserendo di essere “ non binaria ”. “Immagino che il mio genere sia sempre stato molto fluido ” ha raccontato ai microfoni del “New York Times”. E ha aggiunto: “Qualcuno potrebbe chiamarmi utilizzando ‘lei’ o ‘lui’ e io non ci penserei . Ma so che se qualcuno mi dovesse chiamare ‘lui’, mi ecciterebbe un po'".Durante la compilazione di form e moduli, Ramsey seleziona sempre l’opzione “ non binario ” che significa non identificarsi esclusivamente come maschio o femmina, o non identificarsi con alcun genere, secondo il National Center for Transgender Equality. “ Sono solo una persona ” ha dichiarato l'attrice precisando che “essere di un genere preciso non è qualcosa che mi piace particolarmente, mentre per quanto riguarda i pronomi da usare non mi importa nulla”.