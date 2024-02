Beppe Fiorello e l'esordio alla regia: "Racconto una storia di pregiudizi contro gli omosessuali"

L'omicidio di Giarre

Ilsarà la, rimasto impunito, di due adolescenti gay , nella Sicilia degli anni ’80. Il film si chiamerà “”, come il titolo di una canzone di Franco Battiato , che dice "quando ti incontro nella strada, mi viene una scossa nel cuore". Cinquantatré anni, alle spalle una serie interminabile di successi come attore in serie televisive di grande ascolto, straordinario nell’interpretare, Beppe Fiorello si prepara al grande passo di una regia sua. E sceglie un episodio, unnella storia della comunità LGBT in Italia. Era il, vicino Catania, vennero uccisi due adolescenti gay. Il delitto rimase impunito, ma da quella tragedia nacque l’ Arcigay , che in origine si chiamava “ Fuori ”, per difendere i diritti degli omosessuali.Era il 31 ottobre 1980 quando, uno di 25 e uno di 15 anni, furono mano nella mano , uccisi da un colpo di pistola ciascuno alla testa. In paese, a Giarre, tutti li conoscevano: li chiamavano “”, i fidanzati. Il delitto rivelò subito la sua: in paese, nessuno parlava. Non si è mai arrivati alla individuazione di un colpevole, anche se si suppose che i due ragazzi fossero stati, tredicenne – e dunque impunibile – su ordine delle famiglie. Fu proprio da quel delitto che l’opinione pubblica italiana prese coscienza di un problema di discriminazione . Il delitto di Giarre fu, di fatto, il seme per la. Sulla vicenda sono stati scritti tre romanzi, uno dei quali – di Valerio la Martire, uscito nel 2013 – si chiama proprio “Stranizza”.Un mese fa, Beppe Fiorello è stato attaccato sui social per essere stato: "Certi pregiudizi – dice – forse erano comprensibili cinquant’anni fa, quando la società si stava evolvendo: oggi sono inaccettabili". E aggiunge: “Volevo partecipare a un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per. Quella LGBT è una comunità che da anni ci insegna a lottare per i diritti comuni”.“Stranizza d’amuri” è Franco Battiato : “La sua canzone racconta une anche i due gay uccisi hanno vissuto una guerra”, dice Beppe Fiorello. Che dichiara, tutta intera, la sua passione per la musica di Battiato: “È, la sua musica è la colonna sonora della mia vita”. Isaranno due giovanissimi, trentacinque anni in due:, 18 anni, e, di 17. Con loro, Fabrizia Sacchi, Simona Malato ed Enrico Roccaforte. “Volevo raccontare– dice Beppe Fiorello –. Volevo, io per primo, conoscere meglio la storia di quei due ragazzi che volevano solo essere liberi di amarsi”. E si concede una frecciata verso il cinema italiano d’autore, che poco si è accorto di lui: “Con questo film, volevo anche, quello più importante, del quale non ho avuto l’onore di fare parte fino in fondo”, dice l’attore e neoregista, intervistato da Gloria Satta per Il Messaggero. “Non è che non abbia fatto niente, nel cinema: ho lavorato con Tornatore, con Crialese, con Edoardo Winspeare, con Roberta Torre. E ho fatto cinema anche in tv, interpretando storie impegnate. Confrontarmi con la regia è un po’. E non ho intenzione che resti un caso isolato: ho già pronto un nuovo film da regista, ambientato nella Sicilia degli anni ‘70”.“Debuttare nella regia è un gesto che mi ha richiesto coraggio”, dice Beppe Fiorello. “Nel mio film racconto pregiudizi, pregiudizi contro gli omosessuali. Io, nella mia vita, ho incontrato pregiudizi di altro tipo: essendo il fratello di Rosario, c’era chi pensava che. Ma anche questi pregiudizi mi hanno reso più forte, hanno forgiato il mio carattere”.