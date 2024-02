Chiara Ferragni in versione amazzone: “Essere donne senza dover essere considerate solo madri"

Il seminudo da Eva della prima serata

Un, sopra il quale è scolpito un grosso lucchetto, e il corpo avvolto in un imponente drappo blu. Nella prima uscita sul palco dell’Ariston, dove è co-conduttrice della serata finale del festival di Sanremo, Chiara Ferragni porta sul palco la donna madre e guerriera. Il concetto lo spiega lei stessa postando una spiegazione su Instagram, in cui si sottolinea: “Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiapparelli ”.“La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara Ferragni rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello - si legge nel testo postato dall’influencer 35 enne , madre di due bambini,- . Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!”. L’abito nasce da un’idea di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, ed è stato creato da Daniel Roseberry perPer la prima uscita ha scelto un abito peplo blu elettrico, con il corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo. "È stato rilassantissimo seguire il festival da casa, maschera, pigiama e divano, ma mi sono divertita talmente martedì che non vedevo l’ora di tornare", dice sorridendo mentre il marito Fedez, commosso, applaude in prima fila.Durante la prima serata di Sanremo 2023 , a metà serata, era apparsa in un vestitofinto-nudo che riproduceva corpo e vedere i capezzoli , un look spinto, quasi total. Invece no: “Non sono nuda , è un vestito con disegnato il mio corpo“.Hanno colpito al cuore le sue parole semplici, quasi elementari, capaci per questo di arrivare dritte alle orecchie e al cuore di chi ascolta: “Nessuno fa la fila per le montagne russe piatte“, dice invitando le altre donne a non avere paura. “Quante volte la nostra società ti fa? Sempre.“. Già, brava Chiara, dillo a tutti che quando una donna lavora, qualunque cosa faccia, “il suo pensiero principale è per loro”. “Sarai una brava madre.Io ho lasciato perfino che qualcuno“. Vero? Chissà, comunque una frase e un concetto che hanno colto nel segno.Quindi ancora un look parlante per Chiara Ferragni : l’impronta oro di un corpo di donna impresso sul blu di un abito a colonna.“L’audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell’artista- si legge sempre sul profilo Instagram dell’imprenditrice digitale - ha ispirato il look della primavera estate 2023 di Schiaparelli che secondo Daniel Roseberry era la sintesi perfetta del nostro progetto sanremese. Nel lavoro dell’artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu.- conclude il post - perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione“.Il terzo abito indossato dasul palco dell’Ariston è dedicato ai diritti umani: un long dress di velluto nero, decorato da una collana a forma di utero: «È il simbolo dell’ attivismo per i diritti riproduttivi “ spiega l’influencer nell’ennesimo post su Instagram. L’abito e il gioiello, disegnati da“ricordano a tutti che. Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le d. Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie“.Nella mitologia greca, leerano una razza di, famose per le loro abilità equestri, il loro coraggio e il loro orgoglio. Vivevano ai confini più remoti del mondo conosciuto, in una città sulle coste del Mar Nero, talvolta menzionata con il nome di Themiskyra. La loro regina era Ippolita e, anche se in Omero vengono descritte come “eguali agli uomini”, combatterono e persero tre famose battaglie contro gli eroi Greci Ercole, Teseo e Bellerofonte. Le scene di tali scontri erano spesso raffigurate nell’arte greca, soprattutto nella ceramica e nelle sculture monumentali che decoravano alcuni degli edifici più importanti del mondo greco, come ad esempio il Partenone ad Atene. È interessante notare come a seguito di investigazioni archeologiche nelle tombe dell’Eurasia, si sia scoperto che le donne nomadi delle tribù delle steppe, in particolare nei dintorni del Mar nero, fossero guerriere.Nella mitologia, le Amazzoni erano figlie di Ares, il dio della guerra. La loro era una società formata da sole donne, nella quale gli uomini erano ammessi solo per ragioni riproduttive e i figli maschi venivano uccisi. Si pensava vivessero al limitare di quello che i Greci consideravano il mondo “civilizzato”, spesso associato con l’area intorno alla costa meridionale del Mar Nero, in particolare la città-stato di. Un altro elemento che collega questo popolo con l’Anatolia è rintracciabile nella città di Efeso, nel cui tempio, secondo le leggende, le Amazzoni compivano annualmente sacrifici ed eseguivano danze di guerra in onore della dea della caccia Artemide. Per questi motivi, si attribuisce la fondazione di molti insediamenti in Asia Minore proprio alle Amazzoni, in particolare Efeso, Sinope, Priene, Mirina, Smirne e Mitilene sull’isola diDalla fine del diciannovesimo secolo, quando la battaglia per l’uguaglianza dei sessi nacque e crebbe su se stessa, le Amazzoni diventarono un simbolo efficace. Le, nel bene e nel male, talvolta come elogio e molto più spesso come critica, iniziarono a essere accostate a queste guerriere a cavallo. Questo perché la donna con le sue rivendicazioni di maggiori libertà personali, sociali e politiche, veniva vista come causa di un possibile decadimento sociale, e, di conseguenza, il femminismo diveniva l’esempio più chiaro della “degenerazione mascolinizzante” che l’avrebbe portata ad assumere caratteristiche e ruoli che non le competevano. Insomma, l’uomo, sentendosi minacciato, passò presto al contrattacco e la “battaglia dei sessi”, in questi anni, si giocò anche attraverso immagini e parole, usate come armi volte a screditare le combattenti e rimetterle al loro posto.Ancora firmato, il siparietto con il bacio al maschile: Rosa Chemical finendo il suoha trascinato sul palco, prendendolo dalla prima fila della platea, e poi lo ha. “Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell’amore e mi è preso l’amore”: così si è poi giustificata davanti ad un esterrefatto Amadeus. Altrettanto stupita: “Sono senza parole”, “E’ meglio”, ha chiosato Amadeus sorridendo prima di lanciare la pubblicità. “Questo è il festival dell’amore. Mi è scappato, mi è venuto all’improvviso”, spiega ancora il rapper piemontese ad Amadeus, nonostante l’episodio fosse evidentemente preparato. Poco dopoin videocollegamento telefonico ha rincarato la dose e rivolgendosi a Fedez tornato in sala ha detto: "Cosa ridi, fuarda che si è vista perfino la lingua. Achille Lauro sembrava Cristina d'Avena". E Chiara Ferragni replica: "Avrò diritto anch'io un buono limone".