Elodie e Arisa premiate alla Festa del Cinema di Roma con Women in Cinema Award

L’attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturaletorna protagonista alla “” con la sesta edizione del premio “ Women In Cinema Award ”, che valorizza le eccellenze femminili e promuove la parità di genere. Quest’anno il premio è stato dedicato a tutte le donne iraniane che con lo slogan, “ Donna, vita, libertà ” protestano per Mahsa Amini Hadis Najafi , Nika Shakarami e tutte le altre vittime, contro la feroce repressione del regime . Durante la consegna dei premi, particolarmente toccante è stata la testimonianza della mediatrice culturale iraniana Parisa Nazari.La sesta edizione di Women in Cinema Award, patrocinata dale da Roma Capitale, si è svolta domenica 16 ottobre all’Acquario Romano – Casa dell’Architettura. A consegnare il primo premio allaè stato il direttore generale della strutturainsieme all’onorevole, fondatore Icas (Intergruppo Parlamentare Cultura Arte Sport). “Un’importante occasione di incontro e condivisione sul ruolo della donna nel cinema per una continua e maggiore visibilità e valorizzazione,e la parità di genere all’interno dei più importanti Festival tra cui la Festa del Cinema di Roma” commenta l’onorevole appena rieletto nelle fila di Fratelli d’Italia.Tante le donne che sono alternate sul palco per ritirare il prestigioso riconoscimento: la scrittrice Chiara Francini , la direttrice di Rai Fiction, premiata da tutta l’Academy al femminile di Wica. A consegnare il riconoscimento all’attrice, è stata l’onorevole Caterina Chinnici, ancora una volta vicina ai diritti delle donne e impegnata nel sociale. Alla cantante Elodie è andato il Premio Speciale per la sua interpretazione – il suo esordio in assoluto sul grande schermo - nel film “” di Pippo Mezzapesa, una storia di amore, odio e sangue tra clan della mafia garganica, ispirata a un libro-inchiesta di Bonini e Foschini.“Wica promuove la parità di genere e le pari opportunità per le donne, ma. Ed è per questo che il riconoscimento va anche agli uomini che valorizzano e sostengono il talento femminile” ha detto la Conte mentre, in un abito di Patrizia Pepe, ha premiato il regista, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. Tra i tanti ospiti illustri erano presenti gli onorevoli Fabio Massimo Castaldo e Federica Onori, l’imprenditore Francesco Zonin, il professore Francesco Bove, l’attore Pino Calabrese e la regista