Jane Fonda batte il cancro con una nuova commedia e sostenendo la cultura afroamericana

Come si lotta contro il cancro ? Mettendo all'asta una collezione di opere firmate da una famiglia die preparandosi al meglio per debuttare in una. Forse non è un metodo valido per tutti, sicuramente lo è per l’attrice statunitense Jane Fonda (85 anni). La dona, nota attivista per i diritti civili, ha messo all’asta un gruppo di 14 oggetti, tra dipinti, sculture, disegni e assemblaggi, che sarà offertoda Christie's a New York durante la vendita “Outsider and Vernacular Art”, nel corso dell'Americana Week. Le opere sono firmate da artisti afroamericani, Thornton Dial, Arthur Dial e Thornton Dial Jr, e fanno parte del catalogo dal titolo “”.Fonda è un’appassionata collezionista e sostenitrice dell’arte della. L’attrice fa parte del consiglio di amministrazione della “Souls Grown Deep Foundation & Community Partnership”, un’organizzazione dedicata alla promozione del lavoro degli artisti neri e al sostegno delle loro comunità, promuovendo l'emancipazione economica, la giustizia razziale e sociale e l'avanzamento dell'istruzione. Rappresentando due generazioni di artisti del Sud degli Usa, le opere in vendita comprendono esempi sia figurativi che astratti, che affrontano una serie di. “Quando si osservano le opere d'arte realizzate da questi uomini di talento degli stati del sud, ci si rende conto che sono veramente grandi, veramente originali, veramente americane” dice l’attrice. E aggiunge: “Non possiamo permettere che il razzismo e la discriminazione impediscano a quest’arte di essere inclusa nella, come è stato per troppo tempo. Thornton Dial ha utilizzato oggetti trovati nel loro ambiente, cosa che ritengo molto bella. Ha dato una seconda vita alle cose scartate, riutilizzando brillantemente il materiale con un impatto che pochi artisti hanno avuto”. L'asta è guidata da due dinamici assemblaggi di, ciascuno stimato per 50.000-100.000 dollari. Dial è stato unche si è fatto conoscere negli ultimi quarant'anni per le sue opere massicce composte da. La pratica di Dial indaga una vasta gamma di argomenti toccanti, tra cui la giustizia sociale e i diritti umani. Le opere di Dial sono state acquistate dal Metropolitan Museum of Art di New York, dallo Smithsonian American Art Museum e da altre importanti istituzioni americane. “Siamo onorati di offrire le opere di questi importanti artisti nella nostra prossimadurante l'Americana Week. I pezzi offrono, attraverso il soggetto e i media, uno sguardo intensamente potente sullecome artisti neri nel Sud americano. Le opere dei membri della famiglia Dial sono ora conservate in molte collezioni museali e la loro crescente presenza nel canone storico dell'arte americana è attesa da tempo” è il commento di Cara Zimmerman, curatrice “Outsider Art” di Christie's.L’attrice, che prima di Natale aveva dichiarato di sentirsi “” perché il suo tumore – il linfoma non-Hodgkin, un tipo di cancro che si sviluppa nel sistema linfatico - è in remissione al punto da poter interrompere la chemioterapia, è in grande forma. Asulla piattaforma Paramount+ debutta la commedia sportiva “” che parla di un gruppo diil cui sogno è guardare dal vivo il Super Bowl con Tom Brady . E proprio durante la promozione del film ha dato aggiornamenti sulla sua salute. “” spiega Fonda descrivendo la sua ennesima battaglia contro il cancro (è stata colpita dal tumore al seno nel 2010, mentre nel 2018 le venne scoperta una massa cancerogena nel labbro inferiore) come “un’avventura”.Oltre a Jane Fonda, il cast di “80 for Brady” è composto da(già compagna di set della Fonda in ‘Grace & Frankie’),, con la partecipazione speciale di, leggenda del football americano. “Mi tremavano le ginocchia quando è entrato nella mia roulotte. Sono rimasta sbalordita. Quando qualcuno è il migliore in quello che fa, devi soltanto onorarlo e portare rispetto. Ed io in quel momento ero semplicemente senza parole. Era così gentile ed umile, il che è difficile da credere considerando quanto sia brillante in quello che fa, eppure è così.” sono le parole di Fonda ricordando la prima volta che lo ha visto arrivare sul set.