La finale di Sanremo 2023, un San Valentino anticipato. Parola d'ordine: W l'amore

Nella finale di Sanremo 2023 si festeggiain anticipo. Nella lunga notte della finale del 73esimo festival della musica italiana, trionfa. In tutte le sue forme. Tanto che si parte con una dichiarazione improvvisata: “” è l’urlo che arriva dalla platea per la cantante che ogni sera è apparsa sempre più bella con look stratosferici, alla faccia della relazione finita male che canta in "Due".Per l’amore romantico e tradizionale ci sono Ornella vanoni . L’artista 88enne genovese offre al pubblico alcuni dei suoi più, da “Una lunga storia d'amore” a “Sapore di sale” e, a grande richiesta, “Il cielo in una stanza”: pubblico in delirio con tanto di. Tutti in piedi ad applaudire anche la Vanoni che sfodera, dall'alto dei suoi 88 anni, alcuni dei suoi successi tra cui “L'appuntamento” e “L'eternità”. Come “premio” riceve da Amadeus un L’amore ai tempi della guerra , non quelle del passato. Quella di oggi. Lo racconta Tananai in “” (che arriva sul palco con una rosa blu e una gialla, colori dell’ Ucraina ). La sua video-poesia ci parla della storia a distanza di, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, che insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza. Nel video che accompagna il brano, le immagini sono state girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l'uno all'altra raccontano così ladella coppia,C’è poi, quello della giovane Ariete che rivendica con forza liberà anche nel: “Ho indossato questo completo da uomo per ribadire che, a prescindere dal sesso”. La ventenne Arianna Del Giaccio (questo il vero nome di Ariete) aggiunge: “Ci sono anche pezzi di dischi, perché spero di portameli dietro per tanto tempo.”.Spazio anche per. A cantarlo è Rosa Chemical che dopo aver portato sul palco dell’Ariston un sex toy, per la finalecon Fedez (seduto in prima fila). Poi lo trascina sul palco, lo abbraccia e sul finale lo“Questo, mi è scattato così all'improvviso”, si giustifica Rosa Chemical con Amadeus colto alla sprovvista dall'esibizione. E Chiara Ferragni non la prende bene.Unrubato durante la pubblicità, si nota la reazionedell'influencer: sembrerebbe che l’imprenditrice digitale non abbia preso bene quanto accaduto, e dalle immagini pare che stia riprendendo suo marito.Spazio anche per un “”, quello di Levante con un look che richiama Mina anni Settanta con però un tocco di androginia virata goth. La sua “Vivo” è un inno allae a unadopo la difficile esperienza della depressione post-parto Esiste anche l’amore più forte di una, è quello de “L’addio”. Lo sanno bene i Coma_Cose , ovvero Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il duo artistico è pronto apromettersi. Lo ha annunciato la cantante in conferenza stampa: “La nostra canzone è una, cresce pian piano e il messaggio giunge alla fine con le due voci che si incontrano. E’ un Sanremo diverso, finalmente aperto, le emozioni sono tante.Non ve lo abbiamo detto ma, abbiamo deciso di sposarci. Non aspettiamo un bambino. Qualche settimana fa chiacchieravamo di matrimonio e a un certo punto gli ho chiesto cosa pensava all’idea di sposarci davvero. La proposta è stata un po’ mia, ma poi lui in modo tradizionale è arrivato con l’anello”. Sul palco la coppia ha gli. Lui: “Sei Bellisisma”, lei: “Anche tu”. E al termine dell'esibizione ribadiscono: "" e si baciano appassionatamente. (Forse) i veri trasgressivi sono loro.Per un matrimonio che si celebrerà, ce ne è un altro che vadal 2004: è quello tra Gianni Morandi e la sua Anna. L'eterno ragazzo - diventato anche spazzino di rose in questa settimana sanremese ( le rose di Blanco , ndr) - fa una struggentealla moglie. "Ti sposerei altre 100 volte..." è la dedica di Morandi alla moglie Anna Dan, seduta in prima fila. in platea all'Ariston. Il tramite è unaportata da Chiara Ferragni , realizzata sulla scia della sua, sfoggiata di spalle nella prima serata del Festival, con la scritta "Pensati libera".