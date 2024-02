“Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!”. E’ il messaggio che l’eccentrico, all’anagrafe, porta a Sanremo 2023 per quello che sarà il suo esordio al festival con il brano “”. La kermesse (a cui è abbinato il FantaSanremo ) è in programma dal 7 all’11 febbraio e vedeancora direttore artistico e conduttore. Al suo fianco ci saràe varie co-conduttrici: Chiara Ferragni la prima e l’ultima sera - il cui compenso sarà devoluto all’associazione D.i.Re. , in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne -, la giornalista Francesca Fagnani la seconda serata, la pallavolista Paola Egonu la terza serata e l’attrice Chiara Francini la quarta serata.Tra i 28 artisti in gara c’è anche il rapper classe 1998, originario della provincia di Torino, Manuel Franco Rocati, per tutti semplicemente Rosa Chemical. Il cantante si presenta con il brano “Made in Italy”, scritto con Paolo Antonacci. L’artista arriva da, ma con una storia già ben definita alle spalle. Poliedrico, eclettico, difficilmente etichettabile, ha dato sfogo alla sua creatività non solo a livello musicale - con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come, come art and creative director e dedicandosi anche alla scrittura di videoclip. Nel 2019 ha pubblicato “Forever”, il suo primo album, che è stato certificato disco d’oro, da lì una serie di collaborazioni che lo hanno portato anche ad affiancare Tananai l’anno scorso nella serata cover del Festival (quest’anno per la serata delle cover, invece, avrà accanto da).“Molto spesso, ma dal diverso bisogna imparare, assorbire. In Italia invece ciò che è diverso è giudicato. E io da diverso in passato” racconta Rosa Chemical. Non a caso, a Sanremo, il 25ennesenza farsi condizionare dalle norme della società, arriva con il brano “Made in Italy” e un obiettivo ben preciso: “portare un messaggio di libertà contro ogni tipo di discriminazione, per promuovere l’uguaglianza e il rispetto. Cerco di creare dibattito: sono sempre pronto a spiegare il mio punto di vista, ma se non c’è apertura mentale non mi sento di dover dire nulla”.Il brano “Made in Italy” “è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci , creator numero 1 in Italia e simbolo di una Alex Mucci è la influencer , ingegnere aerospaziale e musicista, che condivide contenuti per adulti su OnlyFans , ndr), ma anche vino rosso e spaghetti” spiega il cantante, aggiungendo: “Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che èe che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. 'Made in Italy vuole' liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto”. Non a caso, aggiunge, “siamo i primi in Italia a: la trovate sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso ad un pubblico eterogeneo, anche in termini di età, che ho imparato ad utilizzare nel tempo'”. La copertina, scattata dain due versioni - una esplicita, quella ufficiale, ed una clean nel rispetto dei canali canonici utilizzati - vede come protagonista proprio Alex Mucci, su unache richiama i tipici simboli dell'italianità, da lei schiacciati in segno di riscatto.Come il titolo e la copertina, anche il“Made in Italy” è provocatorio e racchiude al suo interno tutta l'essenza e l'irriverenza prorompente di Rosa Chemical perché parla in maniera sfrontata dicome il sesso, la fluidità e il poliamore . “E lancia un messaggio di libertà” che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita adin tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli. “- dice ancora Rosa Chemical -. Non vedo l'ora di salire su quel palco per farvi conoscere la mia musica e farvi entrare nel mio mondo”.