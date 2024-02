Sanremo, bufera greenwashing: lo sponsor è green solo in pubblicità, Greenpeace contro gli organizzatori

La 73esima edizione del Festival di Sanremo non è ancora iniziata (il via oggi 7 febbraio alle 20,35 su Raiuno) e già infiammano le polemiche. A poche ore dalla prima attesissima serata, Greenpeace si è scagliata senza mezzi termini contro glidella manifestazione. L’accusa è la stessa dello scorso anno: greenwashing. Al centro dell’attacco lada parte di Eni Plenitude, società italiana interamente controllata dal cane a sei zampe, colosso internazionale del petrolio e del gas.Nell’opinione di Greenpeace , quella di Eni non è altro che unaai danni delle italiane e degli italiani. L’ennesimo “” che di verde non ha nulla se non la palette di colori utilizzata per la campagna di comunicazione. Nell’opinione degli attivisti, Eni Plenitude, oltre a non aver nulla a che fare con la sostenibilità , sfrutta la visibilità fornita dal Festival per accreditarsi agli occhi dei telespettatori, facendo leva sulla possibilità – pressoché unica – di investire ingenti risorse nellapiù attesa dell’anno.A peggiorare le cose si è aggiunto anche l’arrivo nella cittadina ligure di “”, installazione artistica targata, manco a farlo di proposito, Plenitude. L’ennesimo emblema – a detta di Greenpeace – di una svolta green che non è mai avvenuta. D’altronde, Plenitude non ha mai mollato le fonti fossili . Nel 2021, il 65% delle vendite erano legate alle forniture di gas. Le vendite di energia elettrica - in gran parte ottenuta da fonti fossili - erano pari solo al 35%.La faccenda è complessa e gli ambientalisti sembrano non avere alcuna intenzione di deporre le armi (pacifiche) in difesa della musica dalla dell’industria delle fossili . Una cosa è certa: rinunciare alle risorse economiche che un gigante come Eni è in grado di mettere a disposizione agli organizzatori della kermesse deve essere risultato assai complicato, tanto da decidere di proseguire sulla medesima strada nonostante le prevedibili polemiche e gli attacchi che alcuni artisti lo scorso anno hanno mosso dal palco durante le loro esibizioni come lo “” urlato da La Rappresentante di Lista Cosmo . E non ci sarebbe affatto da stupirsi se le artiste e gli artisti in gara replicassero il loro, tornando ad accendere i riflettori sulla crisi climatica in atto (ormai incontrovertibile) e sulla necessità di intraprendere azioni di contenimento e adattamento per evitare che la situazione precipiti più rapidamente di quanto ci si possa immaginare. Al di là delle polemiche più o meno social, Sanremo rappresenta una enorme occasione dianche per i. Fare in modo che le politiche ambientali – quelle giuste – ne siano protagoniste significherebbe fare un ottimo servizio pubblico. Sospendiamo fiduciosamente il giudizio in attesa di ulteriori elementi.