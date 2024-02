Scialla Italia! La Generazione Z torna in tv con la voglia di raccontarsi e cambiare il mondo

attualità, esplorati attraverso lo sguardo dei serie tv Scialla, dopo il successo della prima stagione, torna su RaiPlay dall’8 dicembre con la voglia di raccontare il Paese attraverso la schiettezza, l’entusiasmo e la leggerezza dei protagonisti. Attori, influencer, studenti modello e cantanti: questi i protagonisti Sei i ragazzi e ragazze, giovanissimi protagonisti della serie, si alterneranno sullo schermo raccontando le loro singolari ma allo stesso tempo normalissime vite, rivolgendo ai 'grandi' e ai loro coetanei domande e quesiti che riguardano il nostro tempo. Ibrahim, attore romano di origine egiziana, prima cerca di capire cosa significhi invecchiare e si immedesima nelle storie degli anziani che incontra, poi si ritrova a cercare casa come tanti suoi coetanei e finirà con il confrontarsi con lo spinoso tema del diritto all’abitare. Emma, autrice comica, esplora abitudini e cultura della sua generazione in tema di Nicky, Gabriele, studente modello e rappresentante d’istituto, trascorre un weekend con una nuova amica Agnese giovane studentessa un po' pigra tenta di capire come e perché loSergio, cantautore emergente, compie un viaggio nel mondo musicale della , giovanissimi protagonisti della serie, si alterneranno sullo schermo raccontando le loro singolari ma allo stesso tempo normalissime vite, rivolgendo ai 'grandi' e ai loro coetanei domande e quesiti che riguardano il nostro tempo.attore romano di origine egiziana, prima cerca di capire cosa significhi invecchiare e si immedesima nelle storie degli anziani che incontra, poi si ritrova a cercare casa come tanti suoi coetanei e finirà con il confrontarsi con lo spinoso tema del diritto all’abitare., autrice comica, esplora abitudini e cultura della sua generazione in tema di sesso e desiderio di trasgressione, per poi trascorrere alcuni giorni in una comunità che vive secondo i principi del Vangelo, seguendo un modello di vita quasi rurale. influencer ansiosa, cerca risposte sull’essere umano alzando lo sguardo verso le stelle, in un viaggio ai confini tra spazio e terra per poi immergersi nell’universo della bellezza, dai filtri dei social alla chirurgia estetica , passando per le palestre di body builders e le sfilate di aspiranti modelle., studente modello e rappresentante d’istituto, trascorre un weekend con una nuova amica disabile , su sedia rotelle, e cerca di capire che significato ha -al giorno d’oggi- la parola famiglia.giovane studentessa un po' pigra tenta di capire come e perché lo sport possa avere un ruolo cruciale nella vita di tante persone. Infine, cantautore emergente, compie un viaggio nel mondo musicale della generazione Z , dalla musica trap alla lirica, cercando di capire se si può vivere di sola musica. In ogni puntata della docuserie, prodotta da Stand By Me, il protagonista si ritrova in una sorta di percorso fatto di incontri, interviste, esperienze, con l’autenticità di chi ha vent’anni e la voglia di cambiare il mondo. Alla fine, ognuno di questi viaggi sarà un’esperienza che cambierà profondamente ciascuno di loro. Dieci puntate dedicate a temi di, esplorati attraverso lo sguardo dei ventenni di oggi. La, dopo il successo della prima stagione, torna sucon la voglia di raccontare il Paese attraverso la schiettezza, l’entusiasmo e la leggerezza dei protagonisti.

"Una meravigliosa generazione di ventenni che ha molto da dire"

La prima stagione di Scialla è andata in onda tra giugno e luglio 2022, anche in quel caso in 10 puntate. Tra i giovani protagonisti c'era, operaio e aspirante sceneggiatore, che decise di andare al confine con l’ Ucraina per portare in salvo chi scappa dalla guerra.si definiva invece un cittadino del mondo. Un giorno decise di provare l’esperienza di vivere in un Ecovillaggio per rinunciare alle comodità della vita., altro protagonista, intraprese un viaggio nel mondo delle dipendenze, perché sa che intorno a lui, alcuni coetanei cercavano lo sbando nella droga e nell’alcool confermato anche nella seconda stagione, è un ragazzo musulmano, tifoso della Roma, che incontrava i giovani migranti che dal Sudan , dal Pakistan e dalla Libia venivano in Italia in cerca di un futuro migliore. La docuserie raccontava inoltre anche le storie diLa direttrice di RaiPlay e Digital,, al momento dell'uscita della prima stagione non era riuscita a trattenere l'emozione per la riuscita del progetto: "Quando ho visto le prime immagini montate di Scialla Italia, mi sono emozionata e ho sentito che era proprio un progetto giusto. Nella docuserie c’è una meravigliosa generazione di ventenni che ha molto da dire, e con Scialla Italia abbiamo voluto restituirgli la parola, ascoltare le loro domande, seguirli nei loro viaggi d’inchiesta. Per ascoltarli con serietà e riuscire a vedere, anche attraverso i loro occhi, il nostro Paese".