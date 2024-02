Mondiale di calcio 2022, autogol per la fascia dei diritti. No a "One Love", sì a quella targata Fifa

Inghilterra-Iran, non solo calcio

Il primodel Mondiale di calcio in Qatar è per la fascia “One Love”. Dopo Qatar - Ecuador (0-2), partita inaugurale del Mondiale 2022 , si entra nel vivo del torneo e lo si fa con- prevedibile - a tavolino: quella per i diritti civili . Il tutto ancora prima del calcio d’inizio () della seconda giornata, il 21 novembre, che vede in campo due squadre britanniche,(la prima contro l’Iran alle 14 e la seconda contro gli Stati Uniti alle 20).Sottoda parte della Fifa, entrambe le squadre, infatti, hanno fatto marcia indietro e hanno deciso dila fascia “One Love”: i capitani delle due nazionali avrebbero potuto incorrere in un. “La Fifa è stata molto chiara nel dire che imporràse i nostri capitani indosseranno le fasce al braccio sul campo di gioco. Come federazioni nazionali, non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero incorrere in sanzioni sportive, comprese le ammonizioni, quindi abbiamo chiesto ai capitani di non tentare di indossare la fascia al braccio durante le partite della Coppa del Mondo Fifa ”, si legge in una dichiarazione congiunta delle federazioni calcistiche dialle quasi si sono aggiunte anche. Le squadre si sono dette pronte a “che normalmente si applicano alle violazioni del regolamento del kit”, ma “non possono mettere i giocatori nella situazione di essere ammoniti o addirittura costretti a lasciare il campo di gioco” recita ancora la nota. “Siamo, che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla Fifa a settembre per informarla del nostro desiderio di indossare la fascia ‘One Love’ per sostenere attivamente l'inclusione nel calcio , ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta” si chiude la nota.Ma nel giro di poche ore la(anche se parziale): via libera allaper i capitani delle 32 squadre che partecipano ai Mondiali 2022 in Qatar . In una nota, la Fifa annuncia che “la sua campagnaè stata anticipata rispetto alla prevista fase dei quarti di finale, in modo che tutti i 32 capitani abbiano l'opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo”. Non la fascia “One Love” annunciata dalle dieci squadre europee, ma una. E il primo a mostrarla al mondo è il capitano della nazionale inglese,, che per Iran-Inghilterra indossa la fascia con la scritta "No Discrimination".Non è solo calcio, la partita del Mondiale in Qatar in programma il 21 novembre con fischio d’inizio alle 14.. E, infatti, si parte con iall'indirizzo dei giocatori dell'Iran. La squadrae il pubblico li fischia e li insulta. Dalla tribuna in cui sono assiepati, i sostenitori iraniani lanciano cori di dissenso come "buuuu" vedendo i loro giocatore restare muti durante l'inno. In molti mostrano ilverso il campo, altri il pollice verso. Vicinanza e solidarietà all'Iran, ai giocatori e a quanto sta accadendo nel Paese, invece, arrivano dagli avversari dell’Inghilterra: come annunciato dal ctla squadra inglese si è inginocchiata prima della partita. Un gesto antirazzista che i giocatori hanno compiuto già in altre occasioni dalla morte di George Floyd , nel 2020. "Un gesto, diretto soprattutto ai giovani, contro ogni tipo di discriminazione" le parole del ct inglese.E al momento del fischio d'inizio del match, arriva anche l'intervento da parte del ministro della Difesa di Israele: "L'Iran sta cercando di. Quando il mondo intorno è stabile, è esattamente l'opposto di quanto sta succedendo in Iran. Mondiali di calcio sono probabilmente uno di quegli eventi in cui Teheran cerca di causare instabilità" Alla vigilia del match il difensore e capitano dell'Iran, aveva preso posizione sulle proteste contro il regime nel suo Paese. “”, aveva detto in conferenza stampa dove aveva esordito con l'espressione “”, la stessa frase usata in un video dal piccolo Kian Pirfalak, una delle vittime simbolo della repressione costata 400 morti e 15mila arresti. Il calciatore 32enne che milita nell'Aek Atene aveva inviato le sue condoglianze alle famiglie di chi ha perso la vita nelle proteste e aveva ammesso che “”, “la nostra gente non è contenta”. La nazionale iraniana lo scorso 27 settembre aveva indossato giacche nere in segno di lutto prima di una partita contro il Senegal.