Mondiali di calcio 2022, Infantino: "Mi sento arabo, gay e migrante”

, 52 anni edal 2016, ha deciso di dare risalto nel proprio discorso inaugurale alle categorie di persone discriminate nel Paese che ospita i Mondiali di calcio 2022 , ma al contempo non ha mancato di. Il presidente della Fifa ha affermato di sentirsi “arabo”, “ gay ”, “lavoratore migrante”, durante la conferenza stampa a Doha. Gli organizzatori dellasono oggetto di violente critiche sui diritti umani violati e le discriminazioni perpetrate dal governo qatarino, in particolare da parte movimento Lgbtq . La polemica si infiamma particolarmente alla vigilia dell'inizio del torneo, maContemporaneamente Infantino ha accusato di ipocrisia i critici del trattamento riservato dal Qatar ai lavoratori migranti in occasione dei Mondiali di calcio, aggiungendo che. In un lungo, e a volte arrabbiato, discorso, Infantino ha attaccato i detrattori europei della nazione ospitante: “Io sono europeo. Per quello che abbiamo fatto per 3000 anni in tutto il mondo, dovremmo scusarci per i prossimi 3000 anni”. “Ho difficoltà a capire le critiche – ha poi proseguito –. Dobbiamo investire per aiutare queste persone, per l’istruzione e per dare loro une più speranza., molte cose non sono perfette ma le riforme e i cambiamenti richiedono tempo”.Qui è partito l’affondo: “. Non è facile accettare le critiche per una decisione presa 12 anni fa. Doha è pronta, il Qatar è pronto e naturalmente sarà la migliore Coppa del Mondo di sempre”. Il presidente Fifa ha inoltre ricordato la propria esperienza dicresciuto in Svizzera, raccontando di essere stato vittima di bullismo per il fatto di essere italiano e di avere i capelli rossi e le lentiggini. “, so cosa significa essere vittima di bullismo”, ha detto. “Cosa si fa? Si inizia a impegnarsi, questo è ciò che dovremmo fare... L’unico modo per ottenere risultati è impegnarsi”. Infantino ha poi sostenuto l'importanza dei mondiali nelladel Qatar: “Credo che i cambiamenti che sono avvenuti in Qatar forse non sarebbero avvenuti, o almeno non a quella velocità, (senza la Coppa del Mondo). Ovviamente, dobbiamo mantenere la pressione, ovviamente”. Infantino, seguendo la stessa linea, ha anchedell’ Iran al torneo, nonostante l’attuale ondata di proteste senza precedenti scatenate dalla morte di Masha Amini quando era sotto custodia della polizia a settembre. “, non si tratta di due ideologie che giocano l’una contro l’altra, si tratta di due squadre di calcio”, ha detto. “Se non abbiamo almeno il calcio per unirci... In che mondo vivremo? In Iran ci sono 80 milioni di persone, sono tutti cattivi? Sono tutti mostri?”. Riguardo alla decisione dinegli stadi durante il torneo, Infantino ha detto che la Fifa non è riuscita a convincere il governo del Qatar a mantenere la decisione originaria di consentirla. “Ci abbiamo provato ed è per questo che vi comunico il tardivo cambio di politica”, ha dichiarato. “”. Infantino ha detto di aver ricevuto garanzie dai vertici del governo qatariota che le persone Lgbt saranno accolte nel Paese per la Coppa del Mondo. In Qatartra persone dello stesso sesso sonofino a tre anni di carcere. Alcune star del calcio hanno sollevato preoccupazioni sui diritti dei tifosi in viaggio per l’evento , in particolare delle persone Lgbtq+ e delle donne, che, secondo i gruppi per la difesa dei diritti umani, sono discriminate dalle leggi del Qatar.Alla fine della conferenza stampa,, direttore delle relazioni con i media della Fifa, ha preso il microfono per difendere Infantino: “Ho visto molte critiche a Gianni Infantino da quando sono entrato nella Fifa, in particolare da parte della comunità Lgbt . Sono seduto in una posizione privilegiata su un palcoscenico globale come. Ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che tutti saranno i benvenuti... Solo perché Gianni Infantino non è gay,. A lui interessa eccome”. Se da un lato non si può accusare la Fifa per le leggi e le tradizioni vigenti in Qatar e non si può negare come nel passato a siano stati proprioa commettere le stesse atrocità di cui oggi accusiamo il Medio Oriente , l’affermazione di Infantino presenta comunque diverse criticità. Anzitutto nessuno era obbligato a farin Qatar la manifestazione sportiva. Lo stesso ex presidente della fifaha definito questa decisione “un errore”. Se poi la giustificazione è il progresso e l’apertura che i Mondiali avrebbero portato nel Paese, si può tranquillamente parlare di fallimento. Il Paese non ha fattosulle sue posizioni in termini di diritti umani, trattamento delle donne, della comunità Lgbtq+ e sull’applicazione della legge coranica. 