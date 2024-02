A 22 anni dalla Risoluzione Onu è l'ora di dare la parola alle donne: da vittime a guerriere di pace

Peace Building

Le donne della guerra

Lo stupro come arma definitiva

La risoluzione Onu: potere (di pace) alle donne

Ci vuole coraggio a buttare una bomba. O a sparare al nemico. Ci vuole adrenalina, soprattutto. E testosterone. Ma come chiamarlo, se non, quello di una puerpera che sfida i mortai per portare in salvo la vita che ha in grembo? Che aggettivo possiamo usare accanto a quelle donne che sotto il tuono della guerra oppongono forza rocambolesche strategie di sopravvivenza per se stesse e per chiunque abbiano intorno? Se le parole hanno un senso, la definizione di coraggio andrebbe rivisitata. AncheL’Onu le ha definite. Sono le donne, tuttee che in una storica Risoluzione votata all’unanimità dalle Nazioni Unite (nel 2000) sono due volte protagoniste: comee come potenziali. A 22 anni da quella svolta, i conflitti continuano ad esplodere e le donne non solo continuano a pagare il prezzo più alto, ma restano ai margini di qualunque trattativa o tavolo di mediazione. Se gliusati come arma definitiva contro il nemico possono sembrare fantascienza (ma la ex Jugoslavia non è così lontana nel tempo e nella geografia), basta pensare alle storie simbolo di questa ultima guerra a due passi da noi, in Ucraina.La blogger bionda e statuaria immortalata mentredall’ospedale di Mariupol; la giovanepoco dopo aver dato alla luce il suo bambino; lache riceve l’ultimo messaggio dal figlio sul fronte e quella che riesce invece a parlarci per telefono e a consolarlo; Tania, che aspetta rassegnata le bombe in casa perché non può portare il figlio disabile nei rifugi ; la giornalista russa che sfida il drago e si oppone alla guerra in diretta.E poi tutti quei volti di donne fino a ieri curate come bambole che hanno percorso chilometri e chilometri a piedi per portare i loro bambini al sicuro: alcune, forse molte, una volta messi in salvo i figli, sono tornate a sostenere i loro compagni. È difficile pensare che queste madri, questeper proteggere le vite che hanno generato o le loro comunità, una volta sedute allo stesso tavolo, non trovino il modo per uscire dalla guerra. È anche molto probabile che non ci sarebbero mai entrate, ma questo è un altro capitolo. "La guerra separa ciò che l'amore fa nascere", gridava un recente video girato per Emergency con The Family Film. “Nel mondohanno dovuto lasciare le loro case, le loro famiglie e le loro vite a causa di guerra e persecuzioni, violenza e violazioni di diritti umani.", era il messaggio finale. L’anno, invece, si è aperto con un conflitto nuovo, fra i più pericolosi. E per un altro esercito di donne è cominciata la retromarcia.Perché è questo quello che succede alle donne quando scoppia una guerra: tornano indietro . Dove a fatica avevano conquistato ile a una vita normale, corrono il rischio di ritrovarsi. Avete mai visto fotografie di Kabul degli anni Sessanta e Settanta? Minigonne, camicette, volti sorridenti e alla luce del sole. Ora le donne non possono neanche studiare, figuriamoci vestirsi come vogliono . In mezzo, decenni di guerra. L’è il Paese in cui laè stata più clamorosa, ma le storie nei Paesi attualmente in guerra (Siria, Irak, Sudan, Yemen, Somalia, Libia, Congo, Africa centrale…) sono tutte dello stesso segno: donne che studiavano all’università e che hanno lasciato tutto alle spalle, per sempre, o che vengono costrette aper ovviare alla povertà post conflitto (vedi i racconti delle rifugiate siriane in Giordania), gravidanze che diventano un pericolo per il figlio e per se stesse, carriere interrotte, lutti e famiglie spezzate. Non a caso nella classifica mondiale sulle, i Paesi negli ultimi posti sono tutti dilaniati dai conflitti.Ma è, la conseguenza più indigeribile. È una storia antica, purtroppo, confinata nel capitolo degli effetti collaterali fino alla tragedia della ex Jugoslavia, quando la Corte penale internazionale ha annoverato lo stupro fra i. Non è un incidente, è una strategia usata per annientare il nemico: violentare una donna distrugge l’intera comunità, condannandola alla. L’ultimo stupro di massa di cui si è scritto è quello del, e dobbiamo all’omicidio del nostro ambasciatore e della sua scorta se quella guerra non è più così sconosciuta. Inla guerriglia rapisce le studentesse. Lee portano ancora le ferite degli anni neri del terrorismo. Nei Paesi dove è andato in scena lo stupro di massa, protratto nel tempo e nella ferocia, le organizzazioni umanitarie hanno dovuto fronteggiare racconti strazianti e ferite insanabili, come la sterilità o la mortalità delle donne incinte. E si tratta di Paesi in cui la(solo un dato: se innati vivi, in Sierra Leone, per fare l’esempio di un luogo che esce da conflitti devastanti, ne muoiono 1.300). Non è un caso, dunque, se ai primi segnali di invasione da parte dei russi le donne ucraine abbiano lanciato sos sui social: sapevano cosa stavano rischiando. È una paura antica, trasmessa di generazione in generazione. Nessuno ha mai sentito il racconto di violenze da una nonna o una bisnonna che ha vissuto la grande guerra?Quest’anno, come abbiamo detto, si celebra il ventiduesimo anniversario della, l’atto che ha ribaltato il punto di vista sull’impatto delle guerre sulle donne e sul contributo che potrebbero dare nei negoziati per la pace. La risoluzione esorta tutti gli attori coinvolti nei processi di pace (Stati, istituzioni, organizzazioni internazionali, per citarne alcuni) ad aumentare la partecipazione delle donne, riconoscendo a loro una forte capacità di, ditra le diverse fazioni coinvolte in un conflitto, di trasparenza e inclusione. Ma tra il 1992 e il 2019, hanno costituito in media il 13% dei negoziatori, il 6% dei mediatori e il 6% dei firmatari di importanti accordi di pace. Progressi ce ne sono stati, ma certo non tanti. Questa potrebbe essere l’occasione storica. Dare la parola alle donne: da vittime a guerriere di pace.