Aborto Usa: un giudice del Mississippi rifiuta di bloccare il divieto di aborto

Il divieto di aborto prende piede negli Usa

i diritti riproduttivi in America. Milioni di donne non avranno più accesso all'aborto, poiché Stati conservatori come il Mississippi stanno adottando leggi che vietano la procedura.

La richiesta della clinica in Mississippi e il no del giudice

Biden: "Sentenza tragica, esaminiamo le alternative"

Un giudice del Mississippidello Stato diquasi totale delle interruzioni di gravidanza. Ciò significa che – se non ci saranno ulteriori sviluppi legali – il divieto entrerà in vigore giovedì e la clinica chiuderà il giorno prima.Il divieto sarà operativo perché a fine mese scorso la Corte Suprema ha annullato la storica sentenza Roe v Wade , che dal 1973 garantiva il diritto costituzionale all'aborto . La decisione di rovesciarla è stata accolta consia dichein tutto il Paese, rispettivamente da parte dei sostenitori pro-choice e di quelli anti-abortisti , in risposta alla decisione che cambierà pGli avvocati della clinica del Mississippi - la- avevano sostenuto che ilprevisto dalla Costituzione dello Stato includeva anche quello all'aborto. Maha respinto l'argomentazione durante l'udienza di martedì. "Il testo della Costituzione del Mississippi non menziona l'aborto", ha scritto nella sua decisione. Rob McDuff, legale della clinica, ha dichiarato all'Associated Press che stanno valutando se. La causa nello Stato del sud fa parte di nei tribunali di tutto il Paese in seguito alla decisione della Corte Suprema. Gli Stati stanno cercando di approvare le proprie leggi sull'aborto, ma molte di queste sono state. In Florida , il divieto di abortire oltre le 15 settimane è entrato in vigore martedì, dopo che un'ordinanza del tribunale ne aveva bloccato l'applicazione. In Louisiana , il procuratore generale dello Stato ha chiesto alla Corte suprema di consentire l'applicazione di un divieto su quasi tutti gli aborti dopo che era stato bloccato dai tribunali di grado inferiore.Il, che si è sempre espresso a favore dei diritti riproduttivi femminili (e non solo, vista la battaglia che sta portando avanti nella tutela della comunità Lgbtq+) qualche giorno fa ha parlato con i governatori. Biden ha dichiarato che sta "esaminando" per proteggere l'accesso all'aborto, dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribaltato la sentenza che da circa 50 anni garantiva il diritto federale. All'indomani del suo viaggio in Europa, Biden ha descrittoed ha avvertito che i repubblicani potrebbero tentare di emanare un divieto nazionale se riprenderanno il controllo del Congresso . Il presidente, riferisce l'Associated Press, ha esortato i democratici a eleggerein modo da poter codificare per legge le garanzie fornite con la sentenza Roe v. Wade.