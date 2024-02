Angelina Jolie si dimette da ambasciatrice dell'Unhcr: "Ma il mio impegno resta a vita"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie)

Abbandona la carica ma non la causa: Angelina Jolie ha dichiarato che lascerà il suo ruolo di, l'agenzia Onu per i rifugiati , dopo oltre 20 anni di impegno. "Credo molto in ciò che l'Onu fa, in particolare nelleattraverso il soccorso d'emergenza", ha dichiarato la 47enne. Che ha aggiunto: "Ora collaborerò con le organizzazioni guidate dalle persone più direttamente colpite dal conflitto, per dare loro la".L'attrice, Premio Oscar e, nel 2015 è stata eletta da YouGov "la donna più ammirata al mondo", grazie all'attività di beneficenza, per le cause umanitarie sostenute e per il suo ruolo di "ambasciatrice di buona volontà" per l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Proprio l'Unhcr, nel ringraziarla per il suo emblematico sostegno e impegno, ha dichiarato che Angelina Jolie è stata una delle più influenti sostenitrici dei diritti dei rifugiati . Dopo essere venuta a conoscenza della grossa crisi umanitaria durante le riprese indi "Lara Croft: Tomb Raider", la star già nei primi anni Duemila si interessò - visitando anche personalmente diversi campi profughi sparsi per il mondo - all'agenzia Onu, facendo una prima importantissima donazione (1 milione di dollari) ai rifugiati afgani in Pakistan , in risposta all'emergenza internazionale lanciata da quest'ultima. Che, Impressionata dal suo interesse e dalla sua devozione per la causa, il 27 agosto 2001 a Ginevra, la nominò, mentre il ruolo di inviata speciale dell'agenzia arrivò nel 2012.A distanza di 20 anni la Jolie ha deciso di lasciare l'Unhcr annunciando la decisione in un post sulla sua pagina Instagram: "Dopo oltre 20 anni, oggi lascio il mio lavoro con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.e mi impegno a". Per il momento l'attrice non ha ancora fornito dettagli sulle organizzazioni con cui intende lavorare, ma nel frattempo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha dichiarato in un comunicato che la Jolie "si impegnerà in una serie più ampia di". Nello stesso comunicato, l'agenzia per i rifugiati ha affermato che l'attrice "ha lavorato instancabilmente, svolgendo più di 60 missioni sul campo per testimoniare storie di sofferenza, ma anche di speranza e resilienza". Negli ultimi mesi ha incontrato gli sfollati in Ucraina Burkina Faso , devastati dalla guerra.La 47enne, oltre nelle questioni umanitarie, è attiva anche nella, opponendosi all'utilizzo di pellicce e facendo donazioni a organizzazioni che si occupano di curare gli esemplari abbandonati o maltrattati. Con l’ex marito Brad Pitt si è dichiarata favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso e diversità di trattamento e opzioni di vita. Nel 2013 ha anche fatto una visita a sorpresa alla riunione del G8 di Londra, per tenere un discorso contro gli