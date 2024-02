Che cosa è Pink, il gioco da tavolo "gay friendly" che fa arrabbiare la Lega

Il gioco della discordia

, piccolo comune a circa 13 chilometri da Firenze, è arrivato il gioco della discordia., consigliere metropolitano della Lega e capogruppo del partito a Pontassieve, esprime "sul patrocinio del Comune di Pontassieve a un evento organizzato dadel prossimo 26 novembre" alla biblioteca comunale. La solita storia, sembrerebbe: un esponente della Lega contrario a un’iniziativa in tema arcobaleno . E invece non è proprio così. "In questa occasione verrà presentato il gioco da, rivolto ad un pubblico dai 14 anni. In realtà, sul sito di tale gioco si legge che lo stesso è ‘un gioco da tavolo transfemminista ’ che si rivolge a tutte le persone dai 16 anni in poi". Ecco l’oggetto della discordia:. Cappelletti, quindi, ha chiesto "al Comune di Pontassieve che quando patrocina certi eventi voglia fareal pubblico cui intende rivolgersi e, soprattutto, far correggere immediatamente la pubblicità dell’evento. Nel rispetto, appunto, delladelle nostre ragazze e dei nostri ragazzi"."Ci dispiace leggere le parole da parte della consigliera – replica il presidente di Arcigay Firenze Mauro Scopelliti – in quanto(16 anni+) non si riferisce al fatto che il tema del gioco sia adatto o meno ad una determinata età, ma. Come Arcigay riteniamo fondamentale porre la massima attenzione affinché in ogni iniziativa il linguaggio e i modi siano assolutamente proporzionati, e, per potersi mettere in gioco e sconfiggere insieme stereotipi e disuguaglianze che in nessun modo possono avere appartenenza politica"."Il Comune fa parte dellache riunisce le istituzioni che combattono le violenze e le discriminazioni di genere , quindi la promozione di questa iniziativa rientra esattamente in questo contesto", fanno sapere invece dal Municipio di Pontassieve che, in vista del, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha previsto un riccopatrocinati, tra i quali anche quello organizzato da Arcigaymerz - Gruppo ludico Lgbtqia+ .Pink* è un gioco da tavolo transfemminista sulle discriminazioni di genere creato da Valeria Cammarosano, Benedetta Francioni e Letizia Vaccarella. "Crediamo fortemente che per sconfiggere disparità e violenza di genere siano necessarie. Attraverso il gioco vogliamo trasmettere un valore semplice ma fondamentale per la lotta alle ingiustizie sociali : insieme si può cambiare" si legge sul sito del gioco dove c'è anche la spiegazione per giocarci. "L’obiettivo è semplice (?): sconfiggere il Patriarcato " si legge. Come? "Indossando i panni di una, dovrai raccogliere risorse legate a 3 sfere: lavorativa, affettiva e sociale. Il Patriarcato proverà ad ostacolarti, ma attivando la Sorellanza potrai riuscire a sconfiggerlo" riporta il sito. La spiegazione scende poi nei dettagli: "Pink* è un gioco di ambientazione e critica sociale collaborativo da 2 a 6 giocatorə rivolto a un pubblico da 16 anni in su. L’intento è sia intrattenere che veicolare unattuale e importante: quello della". Il gioco è composto da 3 plance componibili, 12 schede personaggia, 3 mazzi di carte (per un totale di 180 carte), 6 segnalini Pinkers e un’infinità di token.