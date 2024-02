Il Papa agli ambasciatori: "Basta considerare le donne cittadini di seconda classe"

discorso di inizio anno al corpo diplomatico

e, come di consueto, il suo discorso abbraccia gran parte dei problemi più urgenti della società mondiale. In primis quello dei conflitti che insanguinano, da nord a sud, da oriente a occidente, il mondo. Ma il suo sguardo si rivolge poi alle donne, ai loro diritti calpestati. "Nonostante gli impegni assunti da tutti gli Stati di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni persona, ancor oggi, in molti Paesi, le

sono considerate come

. Sono

e viene loro negata la possibilità di studiare, di lavorare, di esprimere i propri talenti, l'accesso alle cure sanitarie e persino al cibo. Invece, ove i diritti umani sono riconosciuti pienamente per tutti, le donne possono offrire il proprio

alla vita sociale ed essere

".

La pena di morte in Iran e i diritti delle donne

L'educazione matrice di emancipazione

La guerra in Ucraina e nel mondo

Nel suo discorso il Pontefice fa riferimento anche alla guerra: "Occorre scardinare" la logica del riarmo "e procedere sulla via di un disarmo integrale, poiché nessuna

laddove dilagano strumenti di morte". Citando l'enciclica

di Giovanni XXIII, "un testo estremamente attuale pur essendo mutato gran parte del contesto internazionale", Francesco ha detto che "la pace è possibile alla luce di quattro beni fondamentali:

. Sono questi i capisaldi che regolano sia i rapporti fra i singoli esseri umani che quelli fra le comunità politiche". Il

Santo Padre ha menzionato innanzitutto il conflitto in Ucraina , ma rivolgendosi al corpo diplomatico, ha aggiunto che "la terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo ci porta a considerare altri teatri di tensioni e conflitti".

violenza tra palestinesi e israeliani - ha proseguito -, con la conseguenza drammatica di molte vittime e di una totale sfiducia reciproca. Particolarmente colpita è teatro di conflitti la Repubblica Democratica del Papa Francesco ha citato infatti la Siria come "una terra martoriata" e ha chiesto di evitare che "le sanzioni internazionali imposte abbiano riflessi sulla vita quotidiana di una popolazione che ha già sofferto tanto". Ma "La Santa Sede segue anche con preoccupazione l'aumento della- ha proseguito -, con la conseguenza drammatica di molte vittime e di una totale sfiducia reciproca. Particolarmente colpita è Gerusalemme , città santa per ebrei, cristiani e musulmani. La vocazione iscritta nel suo nome è di essere Città della Pace, ma purtroppo si trova ad essere teatro di scontri". Ancora Bergoglio ha citato comela Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan , dove si recherà a fine mese. Quindi il Caucaso meridionale, lo Yemen, l'Etiopia, e gli altri Paesi africani al centro delle violenze. "Seguo parimenti con particolare attenzione la situazione del Myanmar , che ormai da due anni sperimenta violenza, dolore e morte", ha concluso il Papa.

Le crisi in Iran Afghanistan ma anche guerra in Ucraina e rapporti con la Cina. Papa Francesco incontra gli ambasciatori per ilInevitabile, quindi, i riferimenti a ciò che sta accadendo in Iran dove "Il diritto alla vita è minacciato laddove si continua a praticare la pena di morte ", come sta accadendo in queste settimane nella Repubblica Islamica, "in seguito alle recenti manifestazioni, che chiedono maggiore. La pena di morte – evidenzia Bergoglio – non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato, poiché essa non costituisce un deterrente, né offre giustizia alle vittime, ma. Faccio, perciò, appello perché la pena di morte, che è sempre inammissibile poiché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo", afferma il Santo Padre.Ma non è solo il ricorso alle esecuzioni capitali, agli arresti e alla violenza a limitare la possibilità delle donne di autodeterminarsi, di godere di diritti e tutele pari agli uomini. Spostandoci poco lontano dalla Repubblica Islamica guidata da Ebrahim Raisi , in Afghanistan i talebani tornati al potere nell'agosto del 2021 hanno messo in atto un piano sistematico di cancellazione delle libertà fondamentali femminili. Papa Francesco, nel discorso agli ambasciatori, mette in evidenza infatti ilche "esige sempre il rispetto integrale della persona e della sua fisionomia naturale, evitando di imporre una nuova e confusa visione dell'essere umano. Ciò implica integrare i percorsi di crescita umana, spirituale, intellettuale e professionale, permettendo alla persona die di affermarsi nella società in modo libero e responsabile. In tal senso, è inaccettabile - ha sottolineato il Papa - che parte della popolazione possa esseredall'educazione, come sta accadendo alle donne afgane ".Pacem in terris