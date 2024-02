Un grido per la Pace: le piazze italiane si tingono d'arcobaleno per dire stop alla guerra

La associazioni LGBTQIA+ aderiscono a Europe for Peace

"Per la pace e contro le leggi omofobe di Putin"

Opposizioni divise, tra Roma e Milano, voci che non sempre trovano un unico accordo, ma il grido è univoco. In Italia sfila il popolo della. Da, dove sarebbero stati in 100mila i partecipanti, alla 'piazza non politicizzata' di, da. Le piazze piene, le bandiere con la colomba bianca stilizzata , i cartelli per chiedere "un cessate il fuoco immediato" della. Ma se i partiti italiani, in particolare quelli della sinistra, oggi all'opposizione, anche in questa occasione si sono dimostrati divisi, con il Pd addirittura spaccato, a fare da collante alle manifestazioni sono stati i cittadini e le cittadine italiane, uniti sotto il vessillo pacifico della(nel capoluogo lombardo per lo più invece sventolavano quelle giallo-azzurre dell'Ucraina ).Ad aderire al corteo romano "" sono state ancheitaliane, "per condannare la propaganda 'anti-LGBT' e contro l'Europa di Vladimir Putin". A sottoscrivere la partecipazione le sigle nazionali: da Arcigay ad Agedo, dal Mario Mieli a Famiglie Arcobaleno e Gaynet. " La pace è necessaria e doverosa , e per essere duratura non può prescindere dalla condanna dell'odio, della repressione e dell'autoritarismo - spiegano le associazioni nella nota di adesione -. L'invasione russa dell'Ucraina, a prescindere dalle numerose ragioni geopolitiche, è stata giustificata da una propaganda ben precisae i principali bersagli individuati sono i Pride , e famiglie omogenitoriali e le persone LGBTQIA+ ".Secondo le organizzazioni italiane che ogni giorno si impegnano in difesa dei diritti della comunità, "impedisce persino di pronunciare in pubblico la parola 'gay': se esiste qualcosa di ancora più devastante della guerra, è il fatto che essa siada una determinata categoria di persone , uno scenario di cui la storia del Novecento ha mostrato le conseguenze più atroci e disumane. Il nostro appello - proseguono - giunge in un momento in cui anche l'Italia sembra guardare al, basti vedere i recenti fatti in Sapienza a Roma e il nuovo, controverso, decreto legge detto 'anti-rave'. Chiediamo con fermezza - conclude la nota - che le forze che si troveranno a negoziare condannino senza esitazione la pericolosadi esprimere la propria identità di genere e orientamento sessuale".Se Roma chiama, Milano risponde. E lo fa con gli stessi principi, con gli stessi valori alzati a vessillo pacifista. "Aderiamo con convinzione agli appelli per la pace eche giungono dalle manifestazioni in programma oggi in due importanti città italiane e scendiamo convintamenteassieme ai gruppi d'area liberale che non hanno dubbi e timori nel sostenere con decisione il diritto alla difesa dell'Ucraina". Così in una nota il presidente Luca Maggioni e il tesoriere dell'associazione, Nicola Bertoglio. "Un appello che comunque ribadisce la violenta omofobia presente nelle leggi ratificate e applicate in Russia. Senza considerare ilche da un lato, ormai da anni, terrorizza la comunità lgbt esponendo persone di ogni età, anche ragazzi molto giovani, al rischio di gravissimi attacchi di bullismo e violenza a sfondo omofobico " prosegue la nota. "Cogliamo inoltre l'occasione - concludono Maggioni e Bertoglio - per ribadire il nostro sostegno e affetto all'organizzazionee a tutti gliche ovunque si battono per la pace e i diritti".