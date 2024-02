L'allarme degli psicologi: "I bambini dormono sempre meno a causa dei social"

I minori con "depressione da social"

Usa, boom di cliniche per disintossicarsi dai social

Un tempo c’erano le, ora invece ci sono gli smartphone . Le conseguenze sono preoccupanti e si ripercuotono sulla. A lanciare l’allarme sono gli stessi psicologi: "I bambini dormono sempre meno per uso dei social". La soluzione potrebbe essere quella di “introdurre fin dalla scuola primaria un'educazione al digitale". Giochi, notifiche, video: la dipendenza anche serale da smartphone e tablet riguarda sempre più persone. L'uso dei social media sta diminuendo lei, e non solo. Particolarmente significativa è la frequenza di accesso ai social media, soprattutto, che vengono visualizzati anche a letto, prima di addormentarsi, e finiscono per ridurre il riposo di bambini e adolescenti. Da un punto di vista della salute mentale , come riferiscono gli psicologi, dormire poco può avere peròsulla sfera comportamentale e cognitiva, riducendo i livelli di attenzione, la capacità di apprendimento, di memoria, e alterando le relazioni con il prossimo. "Già alcuni studi all'estero hanno dimostrato che l'utilizzo serale dei social media finisce per ridurre di, ogni giorno, il riposo dei bambini fin dai 10 anni – spiega, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana -. Un fenomeno che purtroppo rileviamo anche tra tanti nostri assistiti o che ci viene riportato dalle famiglie. Un tempo per addormentarsi c’erano le favole, ora rimpiazzate dagli smartphone. Glidei telefonini, sia per la tipologia di contenuti vivaci che per la luce blu emessa,, anche nel momento in cui ci stiamo per addormentare e interrompono il naturale processo verso la prima fase del sonno. Un problema che tocca tanti adulti, ma che sta riguardando ormai anche numerosi giovanissimi e che non può quindi essere trascurato"."La qualità e la durata del sonno sono fondamentali per il– aggiunge Maria Antonietta Gulino - per ile per poter affrontare i numerosi appuntamenti che attendono la nostra quotidianità, anche a scuola. Un'abitudine che non può essere messa in secondo piano. Occorrefin dalle scuole primarie, oltre che in famiglia,che è ormai parte integrante della quotidianità, anche tra i bambini. Nel momento in cui viene assegnato un dispositivo tecnologico a un ragazzo, e ha autonomia nel suo utilizzo, non si può fare a meno anche di formarlo e indicare regole di comportamento".Bombardati da pubblicità, sovraesposti a cyberbullismo e con sempre meno contatti faccia a faccia, bambini e adolescenti che usano troppo i social rischiano problemi di alimentazione sessuali , oltre che fisici. A confermare i rischi crescenti della '' è una revisione della letteratura scientifica condotta dalla Società Italiana di Pediatria che ha analizzato 68 lavori condotti dal 2004 al 2022. Pubblicata sulla rivista "International Journal of environmental research of pubblic health, la review" ha individuato in 19 studi, pari al 27% di quelli presi in esame, un'associazione significativa tra depressione e uso dei social, in primis Instagram, Tik-Tok e Youtube. "Non è chiaro se l'uso dei social porti a una maggiore depressione o se questi sintomi depressivi inducano le persone a cercare di più i social. Comunque più tempo trascorrono sui, più alti sono i livelli di depressione , senza distinzioni geografiche", spiega, consigliere Sip. Non solo quindi disturbi del sonno , dipendenza, ansia , poca attività fisica, problemi alla vista o posturali, cefalea. I social e la tanta pubblicità pop-up possono alterare la percezione della. Ma preoccupante è anche l'influenza sui disturbi dell'alimentazione, sia per la maggior esposizione al marketing di junk food , sia per la diffusione di messaggi pro-anoressia, "non più limitati a siti web, ma trasferiti su Snapchat, Facebook, Pinterest".La rete facilita poi il diffondersi del cyberbullismo (rilevato in 15 studi, il 22%) con una crescente divulgazione ditramite immagini e video. "Un uso non responsabile dei social può creare problemi sia dal punto di vista dellache delle difficoltà relazionali e scolastiche", afferma la presidente Sip, Annamaria Staiano. "Il dialogo con amici e famiglie nonché l'attività fisica sono i migliori antidoti contro l'overdose da social e da chat online" in cui "gli spazi virtuali sostituiscono il contatto faccia a faccia", conclude, consigliere Sip.Aumentano i centri per ildelleda social media, diffuse tra i ragazzi americani: nonostante non sia un disturbo ancora ufficialmente riconosciuto, l'assuefazione dei giovanissimi americani ai messaggini, snap-chat, twitter, facebook, instagram, sta finendo per spedirne sempre di più nei, centri per la riabilitazione, dove gli adolescenti vengono lasciatie indirizzati a seguire programmi specializzati.Secondo le analisi di, una organizzazione che monitora l'uso dei social, il 50% dei ragazzi Usa si senteda telefonini e tablet. Il Centro "Paradigm" in California, sostiene per esempio di avere un tasso di successo pari all'80% sui teenager che arrivano assuefatti a usare gli smartphone 6-7 ore al giorno. La retta può arrivare a costare, ma alcune assicurazioni sanitarie ne rimborsano una parte. Alcuni ragazzi intervistati dalle tv Usa hanno raccontato l'ansia, la vergogna, lo stress causato dal continuo uso dei social media. "Avevo ansia intensa e non me ne rendevo conto - ha raccontato David Mayer, 17 anni dell'Ohio - avevo creatodi me stesso sui social, stavo collegato 7 ore al giorno. I miei genitori mi hanno spedito in clinica. Ora, dopo 30 giorni senza internet e iPhone, sono quasi pronto a cancellare le mie presenze sui principali siti".