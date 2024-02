Autismo, uno studio dell'Università di Torino scopre un nuovo gene responsabile

Ilche possono causare l'autismo , con le loro mutazioni, ha un nuovo tassello. La scoperta arriva grazie a uno studio multicentrico internazionale, coordinato da, docente di Genetica medica del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino. Il gene si chiamaed è il risultato di una ricerca internazionale, guidata dall'università e dalla Città della Salute di Torino, con la collaborazione dell’università di Colonia. Pubblicata sulla rivista scientifica "Brain", la ricerca - basata sulle nuove tecnologie die sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali - ha permesso di dimostrare che mutazioni nel gene Caprin1 sono responsabili di alterazioni di specifici, che provocano dal punto di vista clinico una forma di disturbo dello spettro autistico . L'uso di tecnologie di sequenziamento dei geni umani, in particolare, hanno permesso attraverso una collaborazione internazionale di identificare 12 pazienti colpiti da questa forma di disordine del neurosviluppo e comprenderne i meccanismi biologici associati. Il Progetto NeuroWES lavora a questo sviluppo dal 2015, e l'importanza dello studio risiede proprio nella definizione del ruolo biologico di Caprin1, per cui è stato possibile dimostrare che regola la sintesi di molte proteine nei neuroni regolando l'espressione di molti geni nel cervello. Essendo uno snodo all'intersezione di numerosi meccanismi biologici dei neuroni, questapermetterà di identificare numerosi altri geni associati a disordini del neurosviluppo “Se si prende un gruppo di pazienti con spettro autistico , si osserva - spiega il professor- che una parte ha una forte, dove per forte intendo che una mutazione in un singolo gene può essere considerata una causa della malattia. Accade il 20-30% delle volte e rientra in questa casistica il ‘nostro’ gene, Caprin 1, mentre pensiamo che per la restante percentuale serva il contributo di più geni. Da solo, Caprin 1 spiega ad oggi un piccolo numero di casi, 12 in tutto il mondo, ma è uno che aggiunge un tassello a un puzzle complesso”. “È semplicemente, un dato che ci serve per le ricerche, come genetisti che fanno diagnostica., perché non è uno solo - precisa -. Caprin 1 è uno tra il migliaio di geni che si stanno cercando: finora ne sono stati scoperti un centinaio tra quelli che, con mutazioni, possono dare la malattia ”.Funziona così, come spiega Brusco: “Se si osserva un paziente con una malattia del neurosviluppo, i laboratori di genetica fanno unche sequenzia i geni e ci si chiede se geni mutati possono spiegare la malattia. Se si individua, si manda ai colleghi a livello internazionale, in una sorta di database per genetisti: è così che ci scambiamo le informazioni”. Identificato Caprin 1, il lavoro su questo specifico gene non è comunque finito: “Studieremo i meccanismi patogenetici, ovvero la funzione della sua proteina con modelli cellulari, per capire perché ildiventa malattia . Altro obiettivo di laboratorio - conclude - è identificarne altri e ci stiamo lavorando, abbiamo alcuni candidati”. Il lavoro di Torino è dunque basato sulle nuove tecnologie di sequenziamento del Dna e sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali e il passo avanti avviene nell'ambito deldell'ateneo di Torino, che dal 2015 studia la genetica dei disturbi dello spettro autistico, collaborando con molti gruppi italiani e col Mount Sinai di New York. L'analisi di centinaia di pazienti ha consentito di individuare un caso piemontese in cui era persa un'ampia regione di unche comprendeva il gene Caprin1. Questa iniziale osservazione ha permesso di ipotizzarne il ruolo nella patogenesi dell' autismo Il risultato ha ricevuto il plauso del sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca,: “È di indubbia rilevanza la notizia relativa alla scoperta di un nuovo gene responsabile di alcune forme di autismo . Siamo di fronte a una novità che, ci auguriamo, nel tempo potrà portare a ulteriori sviluppi e conoscenze. Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro realizzato dal Progetto NeuroWes, dell'università di Torino: uno studio internazionale, coordinato da, docente dell'UniTo e della Città della Salute di Torino. A lui e tutta l'equipe di medici e ricercatori che in questi anni hanno lavorato al conseguimento di questo importante risultato vanno le mie congratulazioni e un sincero ringraziamento. Infine, è doveroso segnalare come, sotto ile della ricerca, Torino continui a confermarsi una realtà di eccellenza”.