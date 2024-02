Giornata mondiale degli Oceani, gli ecosistemi utili per gli equilibri sulla terra

La Giornata mondiale degli Oceani

Lo scopo è quello di trasmettere ai suoi visitatori la conoscenza, l'importanza e la cura dell'ambiente marino. In prima fila quest'anno ci sarà una rappresentanza di circa 40 dipendenti con familiari ed amici che, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani contribuiranno alla "Global Beach Clean", un'iniziativa che coinvolge per tutti i dipendenti dei 46 Sea Life del mondo con l'obiettivo di raccogliere un quantitativo di rifiuti che superi quelli raccolti negli anni precedenti.

L’attività è organizzata da Sea Life Trust, l’ente benefico di Sea Life che opera a livello globale per proteggere gli oceani del mondo e la straordinaria vita marina che vi abita grazie alla creazione di strutture che ospitano animali in pericolo oltre che per fornire loro le cure adeguate prima della re-immissione in mare. Sea Life si prende cura di oltre 160.000 animali di oltre 4.000 specie diverse occupandosi dell'approvvigionamento etico, della ricerca scientifica, del rehoming, del salvataggio e dei programmi di riproduzione. Ogni anno vengono allevati oltre 3.500 animali, salvate circa 200 foche e tartarughe e liberati in natura oltre 150 animali.

Lasi celebra l’ed è un evento che vuole portare all’attenzione di cittadini, enti e istituzioni l’importanza di questi luoghi e il ruolo fondamentale che svolgono negli equilibri della vita sulla Terra . Gli oceani sono, infatti, ecosistemi straordinariamente ricchi e ancora parzialmente inesplorati, soggetti tuttavia a una forteche rischia di metterne a repentaglio la biodiversità.L’8 giugno delil vertice sull’ambiente di Rio de Janeiro decise di istituire questa giornata come monito sui rischi legati allo sfruttamento dell’ambiente marino e come auspicio per interventi mirati sul medio e lungo periodo. Dal 2008 la Giornata è riconosciuta anche dalle. Vi partecipano oltreche si impegnano a considerare l’importanza degli oceani e a studiare opportune iniziative a loro tutela.Ildella superficie terrestre è costituita da acqua. Sono migliaia le specie di animali e di piante che vivono in ambienti marini e che richiedono tutela, alla stregua delle specie terricole. Non solo, gli oceani regolano larendendo possibile la vita sulla Terra. La nostra salute e i fenomeni climatici sono quindi legati alle, che oggi soffrono dei danni causati dall’inquinamento e dalla dispersione di plastiche e microplastiche . Come tutte le risorse anche gli oceani hanno un ". Secondo un report del Wwf (Reviving the Ocean Economy: The case for action – 2015) gli oceani – con la pesca, il turismo, le rotte di navigazione e le attività costiere – sono un soggetto economico da, al settimo posto tra le principali economie mondiali.Insomma, una ricchezza enorme. Che però viene messa sempre più a rischio dallo sfruttamento intensivo e dai cambiamenti climatici . L’inquinamento, il riscaldamento dei mari e l’acidificazione delle acque, insieme alla perdita di biodiversità (crollata del 39% tra 1970 e 2010) sono ia cui è sottoposto il grande involucro liquido che ricopre gran parte della Terra. È stato calcolato che ogni anno in tutto il mondo vengono riversati in mare dai 4 ai 12 milioni di tonnellate di plastica . Come segnala l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, nel solo mare Mediterraneo vengono gettati più di 200.000 tonnellate di plastica all’anno, cioè il contenuto di oltre 500 container. Il risultato è che a livello mondiale la plastica rappresenta l’dei rifiuti presenti negli oceani, dalle acque superficiali giù giù fino ai fondali marini.L'altro grande problema che affligge l'oceano è quello del. Per il settimo anno consecutivo, infatti, nel 2022 il riscaldamento degli oceani ha registrato, con il Mediterraneo a fare da capofila tra i bacini in cui il fenomeno è più evidente. Incrementi che, uniti a livelli sempre più elevati die a una maggiore separazione dell’acqua in strati, possono compromettere il naturale scambio tra la superficie e le zone più profonde, alterando così gli spostamenti delle specie ittiche. L'ultimo problema da non sottovalutare è quello dell'. Essa è un fenomeno naturale dovuto all’assorbimento dell’anidride carbonica atmosferica. Ma se le concentrazioni di Co2 aumentano, anche l’acidificazione subisce un incremento, con conseguente riduzione di altre sostanze minerali necessarie alla sopravvivenza degli organismi marini. L’acidità media superficiale, rimasta stabile per milioni di anni, ha subito un’del 26% negli ultimi 150 anni. In assenza di interventi specifici, il dato potrebbe aumentare del 150% entro il 2100. Insomma dati davvero allarmanti.Ma veniamo alle belle notizie. Ovvero a tutte quellea protezione degli oceani. Partiamo da quella diche parteciperà alle 24 ore di "coinvolgendo dipendenti e famiglie.E non poteva mancare il commento diamministratore delegato Gardaland, molto orgogliosa dell'iniziativa: "Siamo davvero orgogliosi di poter partecipare a questa iniziativa di portata mondiale. Siamo fortemente motivati e speriamo davvero in un futuro dove gli oceani siano sani, adeguatamente protetti e ricchi di vita". "Questi eventi sono anche un'ottima attività da svolgere in famiglia e un modo meraviglioso per aiutare i bambini a comprendere gli habitat locali e l'importanza di proteggere le nostre risorse naturali", le sue parole.L'altra proposta è quella del Wwf che ha in mente sei appuntamenti nazionali da nord a sud per pulire spiagge e fondali marini, tra recupero reti in superficie e raccolta di plastica. L'iniziativa è chiamatae nasce con l'obiettivo di puliredalla plastica e ripristinare e tutelare gli ambienti fragili. Cinque le regioni coinvolte nell'iniziativa - Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana - che ha in programma appuntamenti nelle spiagge di Lavagna (Genova), Isola d'Elba (Livorno), Lerici (Spezia), Ostia (Roma), Pozzuoli (Napoli), Isole Tremiti (Foggia).Anche la startup italiananon vuole restare con le mani in mano. L'obiettivo è quello di raccogliere entro il 2024pari a sette Colossei riempiti di bottiglie di plastica. Per tutto il mese di giugno, spiega una nota, Ogyre si impegnerà ad accendere i riflettori sul tema della. Con questa legge, entrata in vigore il 10 giugno 2022, è finalmente possibile per i pescatori italiani recuperare ie portarli a riva per smaltirli correttamente. Prima della normativa, i pescatori che riportavano i rifiuti in porto rischiavano di essere multati o di pagare una tassa in quanto i materiali ripescati in mare venivano considerati rifiuti speciali da trattare solo previa apposita autorizzazione.Sulla legge è intervenuto anche, co-founder di Ogyre: "L'attuale Legge Salvamare è indubbiamente un buon inizio, perché, se prima i rifiuti accidentalmente pescati venivano ributtati in mare per non incorrere in sanzioni, adesso possono essere riportati a terra e conferiti adeguatamente agli impianti portuali di raccolta. Tuttavia, se questo è quello che avviene oggi, il merito è spesso delle diverse intese locali e della buona volontà dei pescatori". "Perché una legge sia pienamente valida, è infatti necessario che alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale seguano i decreti di attuazione e un'opportuna copertura finanziaria. Su questo però c'è ancora da lavorare", le sue parole.Si rinnova poi per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra, che si adopera per la protezione del mare e delle sue risorse. L'azienda leader nella produzione e distribuzione di infissi in PVC e alluminio sostiene l'associazione ambientalista nell’attività dilungo la riviera del Conero, un ecosistema prezioso che purtroppo è minato dai rifiuti che, sempre più abbondanti, arrivano al mare dalla terraferma attraverso corsi d’acqua e scarichi. In occasione dell’iniziativa di questa primavera sono stati coinvolti più diche, insieme al team Oknoplast, hanno raccolto in un solo giornodi diverso tipo. Ildei quali era composto, come purtroppo prevedibile, da(bottiglie, reti, indumenti, tessuti); il rimanente da mozziconi di sigaretta (5%), tappi di bottiglia, confezioni alimentari, fazzoletti, alcuni elementi residui della pesca a strascico e, inaspettatamente, anche una confezione di detersivo risalente agli anni ’80.Una volta raccolti, i rifiuti sono stati poi differenziati e smaltiti in base alla regolamentazione locale.Anche l' Onu attraverso uno slogan ha voluto dare il suo contributo: "Pianeta Oceano: le maree stanno cambiando". L'oceano, ricorda l'organizzazione, "copre la maggior parte della terra, ma solo una piccola parte delle sue acque è stata esplorata. Nonostante la totale dipendenza dell'umanità da esso e rispetto all'ampiezza e alla profondità di ciò che ci offre, l'oceano riceve in cambio solo un frammento della nostra attenzione e delle nostre risorse".Ma, si legge nella loro pagina web ", e per celebrare questa Giornata e il tema del 2023, Pianeta oceano, le Nazioni Unite stanno mettendo insieme le forze con decisori politici, scienziati, dirigenti del settore privato, rappresentanti della società civile, comunità indigene, celebrità e giovani attivisti per mettere l'oceano al primo posto". Quest'anno è il 10/o del Concorso fotografico annuale per la Giornata mondiale degli oceani ed è prevista una mostra celebrativa nella sede dell'Onu a New York.