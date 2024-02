Violazione dei diritti umani: stop all'utilizzo del mercurio per l'estrazione dell’oro

e in particolare al suo utilizzo nell'estrazione dell'oro su piccola scala. Lo chiede l’Onu sulla base di un rapporto presentato da, relatore speciale delle Nazioni Unite su diritti umani . Il motivo? Estrarre mercurio è un’attività direttamente collegata alledei diritti umani nei confronti delle popolazioni di America Latina, Asia e Africa, poiché i siti di estrazione dell’oro contaminati da mercurio, eche si accumula nella catena alimentare , negli ecosistemi e nella vita acquatica , mette a rischio la vita di milioni di persone ed il futuro di innumerevoli generazioni. Il mercurio è infatti un pericoloso, che può danneggiare i reni e il cuore e causare danni cerebrali permanenti, con conseguenti irritabilità, tremori, alterazioni della vista e problemi di udito e memoria, malformazioni congenite e danni allo sviluppo dei feti . A questi danni diretti si aggiungono poi quelli indiretti, legati alla dispersione nell’ambiente e nelle falde: molte specie dipiù grandi accumulano infattidi mercurio che trasmettono poi alle persone che consumano pesce come principale fonte di proteine alimentari.In in tutto il mondo si stima che siano almenogli uomini, le donne ma anche i bambini, che si trovano in condizioni potenzialmente pericolose per la vita a causa del contatto con il mercurio che viene utilizzato nell’estrazione dell’oro su piccola scala. La maggior parte di loro vive in(39%), Asia orientale e sudorientale (37%) e Africa subsahariana (21%). A essere colpite, in particolare, le popolazioni indigene che, specialmente in Amazzonia , sono minacciate, attaccate e costrette a consentire aidi invadere la loro terra, con la conseguente distruzione degli, la contaminazione delle fonti alimentari, la decimazione della fauna selvatica . Senza contare la destabilizzazione delcon l’uso di violenza, droga prostituzione . “Una situazione inaccettabile, dobbiamoperché le persone avide continuano a fare profitti, protetti da persone influenti, creando sofferenze a lungo termine a molti. Ripulire i siti contaminati è costoso e lascia popolazioni vulnerabili che non godranno mai più del loro diritto a vivere in un ambiente sano” ha dichiarato, consigliere capo dell’International Pollutants Elimination Network (IPEN). Da oltre 10 anni l’Unione Europea e gli Stati Uniti hannodi mercurio e la maggior parte degli usi di questo metallo, ma molti Paesi continuano a estrarlo e a commerciarlo.Il rapporto chiede essenzialmente tre cose: porre fine alinternazionale di mercurio, porre fine all’del mercurio in 10 anni, proibire l’estrazione dell’oro su piccola scala come uso consentito del mercurio, con riduzioni immediate ed eliminazione del mercurio nell’su piccola scala entro 3-5 anni nell’ambito dei piani d’azione nazionali. Per fare questo si chiede di colmare le lacune presenti nella(che prende il nome dal piccolo villaggio giapponese dove, per decenni, la società chimica Chisso ha scaricato rifiuti contaminati da mercurio nel mare, provocando a migliaia di residenti gravi problemi di salute e morte) l’sulla protezione della salute umana e dell’ambiente dall’inquinamento da mercurio, che permette ancora alcune violazioni dei diritti umani.