Sanremo 2023, messaggi di pace e per i diritti Lgbtq+ dal palco dell'Ariston

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Grignani (@gianlucagrignaniofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Sanremo e la pace

tra ile l’accusa di. Durante la terza serata della 73esima edizione del festival di Sanremo, Gianluca Grignani ha riproposto il suo “”, un brano struggente e intimo in cui riesce a raccontare il difficile rapporto con il padre. “Emotivamente è una canzone molto impegnativa e faticosa per me, anche per questo l'ho provata poco. Mi sento un un po’ come una bandiera al vento: Sanremo è già complicato di suo, anche per uno ‘sgamato’ come me, così ho alzato ancora di più l'asticella” sono le parole del cantautore milanese classe 1972 che per la serata delle cover, accompagnato da Arisa, proporrà “”.Nella terza serata di Sanremo 2023, durante la performance, ha avuto: ha dovuto interrompere l’esibizione per alcuniche gli impedivano di sentirsi. Il ‘poeta maledetto’ con calma ed educazione ha alzato la mano, ha fatto capire all’orchestra che qualcosa non andava. “, a 50 anni ho imparato come si fa, a 20 non lo avrei saputo fare” ha detto Grignani con evidente riferimento a quanto il ventenne Blanco aveva fatto due sere prima, ovvero distruggere gli addobbi floreali perché non sentiva in cuffia la musica Insomma, Grignani, da uomo maturo non si è fatto prendere dal panico o dall’agitazione. Quindi, con eleganza è ripartito. Dopo la, ha concluso salendo sulla scalinata e girandosi di spalle ha mostrato la scritta “” stampata sul retro della camicia, per poi uscire dall’alto della scala. Ma non è tutto: Grignani ha indossato un bracciale con il simbolo LGBTQ+. Il cantautore è ritornato poi sul palco per ricevere ilche Amadeus consegna a ogni artista. Ha preso i fiori, dicendo a voce bassa: “” per poi andare verso il pubblico e. Ma questo “porto via” quasi sussurrato è stato scambiato da vari utenti del web per una. Un tam tam social che ha accompagnato la serata sanremese con “Striscia la notizia” tra i primi a lanciare il dubbio sulle parole pronunciate dall’artista che, però, è stato difeso da tanti fan.A chiudere la querelle social ci pensa lo stesso Grignani. “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori,” dice il cantante. E aggiunge: “E’ passato su Raiuno messaggio di oltre un minuto, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l'età.”.Il primo artista a portare una Sanremo 2023 è stato il rocker toscano Piero Pelù , ospite nella prima serata sul palco del Suzuki Stage. Durante la sua performance ha mostrato una bandiera arcobaleno con la scritta “pace” attaccata all’asta del microfono e sventolata con convinzione a favore di telecamera. Un gesto che il segretario nazionale di Rifondazione Comunista,, ha così commentato: “Ringraziamo Piero Pelù per aver portato la bandiera della pace dentro lo spettacolo del festival. Auspichiamo che lo facciano altre/i artiste/i e magari Gianni Morandi che dette voce con una celebre canzone al movimento contro la guerra in Vietnam. Gli regaleremmo molto volentieri una bandiera della pace”.