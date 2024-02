Arabia Saudita, deroga speciale per il fenomeno Cristiano Ronaldo e la sua famiglia

La legge dell’Arabia Saudita parla chiaro: una coppia che non è sposata non può vivere sotto lo stesso tetto. La convivenza al di fuori del matrimonio non è ammessa né consentita, e questo vale per tutti, o quasi. Lo Stato arabo si è visto infatti per forza di cose 'costretto' a modificare le proprie leggi in vigore per permettere a Cristiano Ronaldo di vivere al di fuori del vincolo matrimoniale con la sua compagna Georgina Rodriguez, che è madre dei suoi figli ma con la quale il fuoriclasse non è mai convolato a nozze. C’è chi parla di un favoritismo momentaneo – la legge ha previsto un’eccezione solo per il talento portoghese – mentre altri in questa ‘eccezione’ hanno letto un passo in avanti verso la conquista di diritti civili.

Cristiano Ronaldo ora è un giocatore dell'Al-Nassr e indosserà la maglia numero 7 dai colori giallo e blu. L'annuncio della firma del contratto tra il cinque volte Pallone d'Oro e il club dell'Arabia Saudita, di cui si parlava insistentemente da settimane, è arrivato dopo il Mondiale 'delle polemiche' in Qatar. Diritti dei lavoratori, delle donne, degli immigrati, del mondo LGBTQ+, il dissenso e i diritti delle minoranze, la lotta contro le ingiustizie e per la democrazia hanno scalzato per molto tempo da molte prime pagine i titoli sportivi. Squadre e giocatori hanno promosso in molti modi la diversità e l'inclusione in Qatar durante quello che è stato il primo mondiale nel deserto, il primo d'inverno, quello più controverso, dilaniato dalle polemiche sui diritti civili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

CR7 , che a novembre aveva lasciato il Manchester United dopo il ritorno seguito alla partenza dalla Juventus, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2025. Nel balletto di cifre, ovviamente non ufficializzate, Ronaldo riceverebbe l'equivalente di, ma l'offerta prevedrebbe anche un ruolo da 'ambasciatore' del calcio saudita fino al 2030, che moltiplicherebbe gli introiti fino a raggiungere il miliardo. Ma i soldi non sono tutto se, con tanto di famiglia e prole al seguito, ci si scontra con delle norme che non ammettono eccezione: e così, per permettere al fuoriclasse ditranquillamente con la sua Georgina, alla coppia di ‘fidanzati’ è stata concessa, oltre al contratto d’oro, anche una sorta di speciale deroga. "- ha scritto Georgina in un post che spazza via i dubbi su una loro possibile crisi -. Siamo enormemente contenti di questa nuova avventura e desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Sono davvero felice nel vedere Cristiano così entusiasta e camminare, mano nella mano, nella stessa direzione verso un futuro radioso. Sempre insieme, con la nostra preziosa famiglia".

Intanto, con gli occhi puntati sempre addosso e i riflettori sempre accesi, non mancano polemiche per ogni scatto che, una volta postato sui social, viene passato ai raggi X. E così quella che doveva essere una tenera foto di famiglia è finita per fare scandalo. Galeotta fu l’immagine del piccolo Mateo che bacia la sorellina, scatto che Cristiano Ronaldo e Georgina hanno pensato di postare sui social, senza immaginare di alzare un polverone di commenti e critiche, scatenando le critiche dei followers. Non è sfuggito infatti agli osservatori più attenti che il bambino, che ha 5 anni, al lobo destro ha un orecchino di diamante, proprio come quello che porta suo padre Cristiano. Non sono mancate le polemiche sui social da parte di chi ha giudicato inopportuno far indossare cose così care e preziose a un bimbo così piccolo, che invece, a detta di molti, dovrebbe essere lasciato libero di vivere, con semplicità, la sua infanzia e la sua vita di bambino.