Il pugile Chris Eubank Jr. indossa la fascia arcobaleno: "Lo sport deve essere inclusivo"

L’incontro di pugilato trasi è concluso con la vittoria di quest’ultimo ma il primo ha vinto una battaglia più importante, quella adella comunità Lgbtqi+ . Nei giorni scorsi alla Manchester Arena è andato in scena l’incontro, valevole per la categoria dei pesi medi, tra Chris Eubank Jr. e Liam Smith. Quest’ultimo ha trionfato mandando ko l’avversario al quarto round. Tra i due pugili , però, lo scambio di colpi era iniziato molto prima dell’incontro: durante ladella sfida, infatti, Smith aveva provocato Eubank Jr. facendo supposizioni infantili e omofobe sulla sua sessualità. La risposta del 33enne britannico (figlio del campione mondiale Chris Eubank) è stata superlativa: l’atleta si è apertamentee al fianco della comunità Lgbtqi+ indossando anche la fascia arcobaleno , quella che ai recenti Mondiali di calcio in Qatar Nell’infuocata conferenza stampa, il biondo pugile di Liverpool ha tuonato all’avversario: “Continui a parlare di ragazze, qualcuno in questa stanza tiHai qualcosa da dirci?”. E, ancora: “Hai 33 anni e dici di volere dei figli. Se sei felice diccelo, non è una frecciata. Maper avere un figlio”. Eubank Jr - che nel corso della propria carriera ha vinto ildei pesi supermedi, la corona WBA ad interim e quella britannica dei pesi medi - gli ha risposto precisando come la sua “vita privata” fosse “”. “Sono felice e a mio agio” ha ribadito Eubank jr. E ha aggiunto: “Cosa vorresti sapere Liam? Vuoi entrare sul personale,Mi è stato detto che tradisci tua moglie. Preferisco essere gay piuttosto che un traditore”. Poi, durante la tradizionalepre-match, Eubank Jr ha indossato la fascia arcobaleno “Non discriminiamo… non ci alieniamo. Vogliamo che la boxe e lo sport nel loro insieme siano”, ha scritto Eubank Jr sui social postando la foto in cui indossa la fascia arcobaleno . Un post che ha fatto il pieno di “mi piace” e commenti a suo favore tra cui quello di Stonewall Group , l’associazione per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender del Regno Unito, che ha invitato il(l’organo di governo della boxe professionistica nel Regno Unito) a“I commenti omofobici, bifobici e transfobici non hanno posto nello sport. È fondamentale che le autorità sportive prendano sul serio casi come questo e chiariscano che la, intraprendendo azioni decise”, ha tuonato un portavoce di Stonewall UK a “The Independent UK. Solo dopo il match sono arrivare le scuse di Smith. “a chiunque si sia offeso per quello che ho detto. Non sono omofobo in alcun modo, tutt’altro. Non sono quel tipo di uomo”. “Se qualcuno si è offeso, me ne scuso” ha detto il pugile.