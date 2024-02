Diamoci un taglio: il sostegno a colpi di forbice alla protesta in Iran. "Donne, vita, libertà"

L'eurodeputata svedese

Le attrici francesi

Le show girl italiane

E anche Marge Simpson

"La tradizione diper protesta è millenaria. Dimostra chedell'oppressore. Le donne dell'Iran ne hanno abbastanza. L'Unione Europea dovrebbe mostrare lo stesso coraggio e dar loro pieno sostegno." Con queste parole, accompagna un video simbolico pubblicato sul suo profilo Instagram. Ciocche di capelli cadono a terra, in ricordo delladell'essere umano. Come quando le catene si spezzano e toccano il pavimento. Il suono di quando sprofondano segna il trionfo dell'indipendenza. Con i capelli è diverso: non sono questi a far rumore, ma la voce delle tante donne che si alza in coro.Una scena valorosa: Abir Al-Sahlani, 46 anni,, sfila dalla borsa un paio di forbici. E poi: si taglia i capelli, mentre discute di politica europea nell'aula del Parlamento a Strasburgo. "Noi popoli e cittadini dell'Unione Europea chiediamo la fine incondizionata e immediata di tutta la violenza contro le donne e gli uomini in Iran. Finché l'Iran non sarà libero, la nostra furia sarà più grande di quella degli oppressori. Finché le donne iraniane non saranno libere". E poi scandisce "":, ormai diventato il grido delle proteste iniziate dopo la morte di Mahsa Amini , arrestata e picchiata dalla polizia morale a Tehran, perché l’hijab le lasciava scoperto un ciuffo di capelli. sotto il post sono tanti i commenti di ringraziamento e le parole di stima nei confronti dell'eurodeputata: "Grazie Abir per essere la nostra voce. Noi non dimenticheremo!". Frasi sempre accompagnate, ormai da settimane, dai due hashtag simboliciAnche il mondo delsi è movimentato in risposta a quanto sta accadendo in Iran. Tante attrici e cantanti con forbici alla mano che recidono quei capelli come i legami oppressivi che tengono sotto scacco le compagne mediorientali. Il video appare per primo sul profilo Instagram di, attrice ed ex modella francese, che proclama: "For freedom!". In successione appaionoe molte altre. A far da sottofondo risuona la. L'appello è stato sottoscritto da oltredel mondo dell'arte e anche dal direttore del Festival di Cannes Thierry Fremaux. In un messaggio che accompagna il video sui social si legge: "Il popolo iraniano, con le donne in testa , sta rischiando la vita per protestare. Queste persone vogliono solo le libertà più elementari. Queste donne, questi uomini, meritano il nostro sostegno". Dietro all'iniziativa, due avvocate e un avvocato: Julie Couturier, Christiane Feral Schuhl e Richard Sédillot. Il testo che accompagna il video afferma che "èquesta terribile repressione. Gli arresti fanno soltanto aumentare il numero di prigioniere e prigionieri già detenuti in assoluta illegalità e troppo spesso torturati. Abbiamo così deciso di rispondere all'appello che ci era stato rivolto tagliandoci, anche noi, alcune delle nostre ciocche"."Fatto da qui è solo, ma se lo facciamo in tante farà sentire le donne iraniane meno sole. Donna, vita, libertà" è invece l'appello video lanciato da, inviata e conduttrice delle Iene , mentre si taglia una ciocca di capelli. "Se ve la sentite,, tagliatevi una ciocca di capelli,, e pubblicate il video sui social con l'hashtag #IeneDonnaVitaLibertà", aggiunge Palmieri nel filmato, rilanciato sui profili social del programma. Un appello raccolto da Belen Rodriguez , che si è tagliata una ciocca di capelli in diretta durante l'ultima puntata andata in onda: "Quando calpestano i diritti di una di noi, s", ha detto la conduttrice. Un gesto simbolico compiuto anche da Claudia Gerini , come documenta un video su Instagram in cui l'attrice taglia via una ciocca e la ripone in una busta indirizzata all'ambasciata iraniana, scrivendo "Sorelle del mondo. Unite". Nel video mostrato dalle Iene si vedono, tra le altre, Ambra Angiolini , Laura Torrisi, Nina Zilli, Rocio Munoz Morales , Chiara Scelsi, Bianca Atzei, Sofia Goggia , Costanza Caracciolo.Una forma di protesta, una ribellione che si esprime non solo dal vero, ma simbolicamente anche attraverso il disegno. Le sforbiciate arrivano persino a intaccare la chioma di, la casalinga della famosa serie animata " I Simpsons ". Con i suoi iconici capelli blu in una mano e un paio di forbici nell'altra viene immortalata nella nuova opera di strada dell'artista aleXsandro Palombo , intitolata "". Il murale è apparso davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran a Milano. I Simpsons, nella Repubblica Islamica, sono vietati dal 2012 e dal 2021 itrasmessi nel Paese devono indossare l'hijab , in quanto "osservare la tradizione anche nel mondo dell'animazione è una necessità che può evitare pericolose conseguenze", aveva dichiarato l' Ayatollah Ali Khamenei . Nella storia nazionale l'anno del declino fu il, momento in cui fu imposto in Iran l'obbligo del velo. L'artista aleXsandro ha commentato: "Se Marge Simpson ha il divieto di entrare in Iran nulla le impedisce di manifestare il suo dissenso al regime davanti al consolato iraniano,, quel valore universale di diritto alla libertà per cui lotta a costo della vita il coraggioso popolo iraniano".