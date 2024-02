Giornata della memoria: tra le vittime dell'Olocausto anche disabili, omosessuali e persone trans

Il monito della Fish

L'appello di Gaynet

L’orrore dei triangoli rosa

Ildi ogni anno ricorre la Giornata della Memoria , giorno scelto per ricordare le vittime dell’ Olocausto in quanto il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il. Tra i milioni di vittime dell'Olocausto, oltre agli ebrei , figurano anche disabili, omosessuali, persone trans e, più in generale, tutti coloro considerati 'diversi'.“La Giornata della Memoria è un’occasione importante per ricordare i crimini compiuti dai nazifascisti e l’orrore delle leggi razziali. Tra i crimini compiuti anche il, diventato tristemente noto come l'Olocausto delle. Decine di migliaia le vittime, sottoposte a sterilizzazione forzata prima e in camere a gas poi. Un orrore che merita una sua collocazione per poter colmare il vuoto di studi accademici” dice la Fish,condannando ancora i protagonisti di quei crimini contro l'umanità. Oltre a ricordare lo “sterminio di centinaia di migliaia di persone con disabilità durante il regime nazista e la Seconda Guerra Mondiale”, la Fish “vuoleper i tempi presenti, dove continuiamo purtroppo a registrare parole di odio nei confronti delle persone con disabilità ”.“Vogliamo un presente e un futuro fatti didell'altro. Vogliamo ricordare che odio e razzismo nei confronti delle persone con disabilità , e, è ancora oggi attuale e presente nella nostra società. E va stigmatizzato e combattuto con forza. La nostra opera di sensibilizzazione si rivolge soprattutto ai giovani che devono riscoprire l'attenzione per i temi sociali” dichiara Vincenzo Falabella , presidente di Fish “Nell'unirci come ogni anno alla collettività ebraica, oggi va ricordato che la legge che istituisce la giornata della memoria, ancora, tutte le discriminazioni perpetrate e i gruppi perseguitati” così Rosario Coco , presidente di Gaynet “Registriamo le parole positive di Meloni contro le leggi razziali del 1938, ma vorremmo vedere più fatti e meno parole dal suo partito, che a Roma si è scagliato contro 10 posti letto per iriproponendo le stesse dinamiche di discriminazione nella discriminazione che portarono le persone omosessuali ad essere imprigionate e criminalizzate per decenni anche dopo la liberazione” dice ancora Coco. Poi il presidente di Gaynet ricorda anche le parole della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella . “Ha inaugurato il proprio ministero dicendo che bisogna ‘tornare’ a occuparsi delle donne, come se tutte le altre caratteristiche connesse aie alle discriminazioni, ben delineate dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, possano togliere qualcosa alle politiche per la parità di genere. Che si possa quindi riprendere subito il dibattito per estendere la norma che istituisce questa giornata a tutti gli, che accanto agli ebrei perseguitò e uccise, rom, sinti, camminanti, persone omosessuali, trans e con disabilità”.Anche il Mit,, una delle associazioni più importanti del movimento Lgbtq+ italiano e sicuramente la più antica, invita a non dimenticare il passato e gli orrori che hanno interessato anche le persone trans che come gli omossessuali venivano ‘marchiati’ con i“Oggi le candele della memoria illuminano i nostri triangoli rosa, triangoli rosa cuciti sulla nostra pelle, impressi dalla barbarie disumana del nazifascismo” scrive il Movimento via social”. E aggiunge: “Quei triangoli rosa che riconosciamo allo specchio, quando osserviamo, riflessi, i nostri sogni e le nostre paure; il nostro orgoglio e quel timore viscerale di incrociare la strada con”. E aggiunge: “Quel triangolo rosa che non possiamo dimenticare, perché ci ricordae risuona vicina; la violenza dell’olocausto, di un odio che continua a guardarci ancora oggi”. Secondo il Mit, quindi, “Oggi più che mai, allora, la Giornata della Memoria deve scuotere il ricordo e le coscienze; perché se la memoria omaggia il ricordo di chi ha subito la furia nazifascista, la coscienza è l’unica lente che ci consente di riconoscere il germe di quella barbarie;e che ancora anima l’odio neofascista, razzista, sessista ed omolesbotransfobico. Lo stesso germe, la stessa radice,”.