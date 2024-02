Samantha, Tina, Nilde: chi sono le donne citate da Giorgia Meloni nel suo primo discorso da premier

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

: da deputato, da vicepresidente della Camera, da ministro della gioventù eppure la solennità è tale che credo di non essere mai riuscita a intervenire senza che in me ci fosse un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente del consiglio dei ministri ". Inizia così il discorso Giorgia Meloni , la prima premier donna nella storia della Repubblica italiana. Nella sua lunga orazione alla Camera, prima del, ha citato 16(solo i nomi) che l'hanno ispirata e che ha voluto ringraziare.Apre il discorso con l'elogio a, nobildonna, patriota e protagonista del Risorgimento e della lotta per l'Unità d'Italia, per poi passare a, unica donna nota per ver partecipato alla spedizione dei Mille. E' poi il turno di Alfonsina Strada , la prima a partecipare a competizioni maschili come il Giro d'Italia, pioniera del ciclismo italiano che "pedalò forte contro il vento del pregiudizio". E, ancora,, famosa per il metodo educativo che porta il suo nome adottato in tutto il mondo e, premio Nobel per la letteratura nel 1926. "Due donne che con il loro esempio spalancarono i cancelli dell'istruzione alle bambine di tutto il Paese". Le giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutoli , che hanno perso entrambe la vita per documentare la verità. Nilde Iotti , la prima donna a ricoprire la terza più alta carica dello Stato come Presidente della Camera dei Deputati., scrittrice e giornalista, partecipante della Resistenza Italiana e prima donna inviata speciale al fronte e Rita Levi Montalcini , premio Nobel per la medicina 1986.La Meloni, dopo una prima panoramica di, ha deciso di citare alcune protagoniste importanti dei nostri tempi:, la fisica italiana che dal gennaio 2016di Ginevra, e Marta Cartabia , la giurista italiana e prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Corte Costituzionale. E, ancora, Maria Elisabetta Casellati , attuale ministro per le, donna laica e madre, proclamata serva di Dio dalla chiesa cattolica nel 2018. Infine, cita il nome dell'astronauta Samantha Cristoforetti , prima italiana negli equipaggi dell' Agenzia Spaziale Europea prima europea comandante della Stazione spaziale internazionale. "Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi c'è quello di essere ladi questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto sento lache ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento" ha detto la premier. E ha concluso: "Grazie per aver dimostrato, come spero di riuscire a fare anche io".