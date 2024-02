Violenza sui minori, quando anche il pediatra non coglie i segni degli abusi: "Colmiamo il gap"

Formare i pediatri del futuro

Quei lividi sul corpo e nell’anima

I segnali da non sottovalutare

La violenza sui bambini ha radici culturali antiche

Le femmine sono ancora le maggiori vittime all’abuso sessuale

Ci sono numeri che fanno male. Sono quelli del recente rapporto della Polizia di Stato riguardo gli abusi sui minori . E poi ci sono anche quelli dell’ultima ricerca presentata al Congresso europeo di Medicina dell’Emergenza che si è svolto a Berlino, condotta in 148 ospedali di 29 paesi europei, che portano a galla quanto ancora ildi queste violenze. Entrambe le indagini delineano uno scenario drammatico e consegnano alla storia l’immagine di un Paese, l’Italia, che non sa proteggere i più indifesi. Raccontano di un fenomeno odioso che, si intuisce, è ancora pressoché. E poi raccontano di un, innanzitutto culturale, che si scontra con la mancanza di personale e servizi adeguati. Ma quali sono i numeri di questo fenomeno? Il rapporto diffuso della Direzione Centrale Polizia Criminale segnala infatti undei reati a danno di minori rispetto al 2020, quando i casi erano 5.789. Il totale dei reati segnalati sono statie alimentati dalla violenza sessuale , che registra anch'essa uno sconfortante record assoluto con. Dalla seconda ricerca, invece, è emerso che nella metà dei pronto soccorso il personale sanitario, compreso quello italiano, non ha strumenti conoscitivi né protocolli standard per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori.Purtroppo il grado diitaliani riguardo gli abusi sui minori è ancora insufficiente. "I giovani pediatri non hanno ricevuto gli elementi di formazione fondamentali o ne hanno ricevuti troppo pochi - dichiara, referente nazionale dellaper abusi e maltrattamenti e professore di pediatria presso l'università Campus Bio-Medico di Roma -. Sia sui libri che durante la specializzazione, questo argomento. Spesso non ci sono segni evidenti di un abuso e bisogna decodificare dei segnali che il bambino lancia, ecco perché c’è necessità di maggiore formazione". In occasione della, il prossimo 20 Novembre, e alla luce di questi dati drammatici, stanno partendo i corsi per i pediatri del futuro, più consapevoli e preparati a individuare e contrastare l’orribile fenomeno. Un progetto importante che ha l’obiettivo di colmare il"Ci rivolgiamo ad un gruppo di specializzandi che appartengono a scuole sparse in tutta Italia– spiega Ferrara, che è anche coordinatore scientifico del progetto - . Si affronterà non solo l’abuso sessuale e il maltrattamento fisico che sono forme più eclatanti, ma anche tutte quelle altre forme che stanno emergendo prepotentemente e che fino ad oggi non sono state considerate”.Entrano a pieno titolo nel concetto di abuso non solo l'agito contro un minore ma anche lae altre. "I contesti di abuso sono tanti – spiega il referente Sip – violenza assistita , in bambini che vivono in coppie ad alta conflittualità, quelli che hanno famiglie che non riescono ad accogliere e contenere bambini con traumi diretti e indiretti, i minori a seguito di, gli orfani speciali che hanno assistito all’omicidio della madre da parte del partner… esperienze negative nell’infanzia che hannonel fisico e determinano vere e proprie patologie derivanti dalle alterazioni organiche che uno stress tossico e ripetuto comporta. Tutto questo porta a dei segni a breve e a lungo termine che emergono in maniera drammatica”.All’estero esiste la figura del, una figura specializzata che ci fa capire quanto sia difficile intercettare questi segnali e quanto sia necessaria la formazione. Ma come si fa a capire se un bimbo o una bimba hanno subito un abuso ? Le violenze sui minori non sono patologie in cui, costantemente, è presente un sintomo specifico. Ci sono deicome la gestualità e il linguaggio non verbale. “Si deve accendere quella lampadina che ci deve far pensare a qualcosa che non va quando improvvisamente un bambino o una bambina cominciano ad avere un– incalza Ferrara –. Quando si ravvisano atteggiamenti autolesionistici , o il ragazzo comincia ad utilizzare. Un altro segnale importante è la perdita di controlli già acquisiti: perdere urine e feci. Incubi del sonno. Ragazzi che improvvisamente si isolano e non vogliono relazionarsi con l’ adulto. Atteggiamenti aggressivi o cambiamenti improvvisi di carattere… questi sono segnali di disagio”.La violenza sui bambini hache vengono da lontano. Dall’antichità ad oggi, dall’oriente all’occidente, storicamente, la società non è mai stata particolarmente sensibile al maltrattamento dei fanciulli. Un ritardo sociale che ha. “In alcuni Paesi orientali, qualche anno fa, andava in onda una pubblicità per incentivare– racconta l’esperto -. Nello spot si suggeriva ai futuri genitori di fare l’ecografia prenatale al costo di 500 rupie. Questo perché per dare una figlia in sposa serviva una dote di 50 mila rupie. Per cui il motto era spendi oggi 500 e ne risparmierai 50mila domani”. Senza andare troppo lontano, anche a 'casa nostra' c’è voluto tanto per parlare di attenzione all’infanzia. E anche indiverse sono state le modalità in cui si è manifestato l’abuso. In tutto questo, il diritto fa fatica a stare dietro a tutte queste nuove forme di maltrattamento. "Il bambino è cresciuto all’ombra del diritto. Se pensiamo che la convenzione internazionale dei diritti per l’infanzia è del 1989, e che è stata ratificata prima la convenzione internazionale per i diritti per gli animali, ci si rende conto che il bambino non è mai stato considerato soggetto di diritto fino a qualche anno fa. Nel lockdown sono aumentate significativamente la violenza assistita,e lanei confronti dei figli. Però ora assistiamo ad un risveglio importante e anche in Italia da alcuni anni è stata istituita la figura del garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”. Le parole sono espressioni della cultura di un popolo. “Ancheper definire una persona di minore età, perché è un aggettivo comparativo sostantivato, che si porta dietro un significato di inferiorità e debolezza” chiosa il professor Ferrara."Lesubiscono più dei maschi la violenza a carattere sessuale. Le altre forme colpiscono indifferentemente bambini e bambine - spiega l’esperto -. Tra tutte le forme di maltrattamento l’abuso sessuale rappresenta poco, iltutto il restosono relative all’o, incuria etc. Le segnalazioni all’autorità giudiziaria da parte dei pediatri del territorio è bassissima 1,5 %, da parte dei pronto soccorso è meno del 10% e tutto il resto delle segnalazioni arriva da persone o da istituzioni come la scuola”. Dati che confermano quanto sia importante lavorare sulla preparazione dei pediatri di base e non solo. Serve una rivoluzione culturale anche perché spesso la difficoltà nel riconoscere gli abusi sta proprio nel fatto che avvengono all’interno del nucleo di vita più vicino al bambino: la famiglia.