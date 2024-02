A Roma "Saperlo prima", il primo ed unico festival italiano sulla salute sessuale e affettiva

Il programma di venerdì 17 febbraio

Il programma di sabato 18 febbraio

Il programma di domenica 19 febbraio

L' educazione sessuale insegnata. Perché è assolutamente necessaria una riflessione sul benessere fisico e psicologico della persona. Perché occorre imparare a riflettere, fin da ragazzi, su temi cruciali come la discriminazione di genere , il rispetto dei diritti altrui, la cura e l’attenzione per una sessualità consapevole. Si parlerà di questo e di molto altro nella tre giorni di talk e dibattiti, il cui mosaico formerà un festival. Si chiama "". È il primo e unico festival italiano sulla salute sessuale affettiva . Si terrà, a Largo Venue, in via Biordo Michelotti. Un appuntamento imprescindibile, visto che l’Italia è fanalino di coda in Europa e non solo per quanto riguarda una corretta educazione sessuale nelle scuole. Ha lanciato l’allarme, recentemente, il presidente dell’Aied (Associazione italiana educazione demografica) Mario Puiatti, al convegno nazionale svoltosi a Roma presso la Casa internazionale delle donne, lo scorso novembre: "L’Italia è una delle pochissime nazioni europeenel merito". Così gli studenti cercano le informazioni che sono cruciali, in quel momento della loro vita, su internet Un '' che non sempre porta ad una consapevolezza piena, matura. Molti di loro, infatti, hanno difficoltà a chiedere le stesse cose in famiglia e pensano, quasi tutti, che la scuola dovrebbe garantire una maggiore informazione sulla sessualità. Per questo, Flavia Restivo, Isabella Borrelli e Andrea Giorgini con l’– e con il sostegno della Regione Lazio – hanno ideato e realizzato "Saperlo prima". Una tre giorni dedicata a una visione della sessualità positiva e multidimensionale, che comprenda i suoi. Fra gli ospiti, psicologi come Fabrizio Quattrini , docente e volto televisivo; giornaliste e scrittrici come Giulia Blasi ; la direttrice della School of Gender Economics all’Università di Roma Unitelma Azzurra Rinaldi. Parleranno anche la narratologa, e lo youtuber, creator di video ironici che raggiungono un milione di visualizzazioni l’uno. Bocci è l’autore, per esempio, di "Amore e carboneira", parodia di "Amore e capoeira". Si parlerà, fra le altre cose, dellanelle scuole: l’Italia è uno degli ultimi Stati membri dell’Unione europea in cui l’educazione sessuale non sia prevista come materia obbligatoria nelle scuole. Il progetto nasce da; è finanziato dalla Regione Lazio, e ha fra i suoi media partner il sito Skuola.net. I tre promotori del progetto hanno lanciato una petizione online su Change.org per l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, che ha raccolto nel giro di poche settimane più di 35mila firme. "La scuola rimane il mezzo più pratico per raggiungere un gran numero di giovani", dicono. "Attualmente, l’educazione sessuale e quella affettiva sono presenti solo in alcuni istituti italiani,. È importante, invece, che sia, così da diventare uno strumento di informazione, prevenzione e autodeterminazione". Partecipare al festival è semplice: basta registrarsi online e gratuitamente sarà possibile partecipare ai vari eventi previsti in scaletta.Si parte alle 18 con i saluti degli organizzatori a cui seguirà l’intervento di Cristina Prenestina drag queen e attivista Lgbtqia+, che indagherà la potenza dello strumento narrativo per l’educazione all’affettività. Alle 19 si terrà iltenuto da Daphne Rara, mentre alle 20 sarà la volta del panel "Su questo corpo: dialogo sulla rappresentazione dei corpi e dei desideri" che vedrà protagoniste Flavia Carlini, divulgatrice ed esperta di politica, Marina Pierri, narratologa in uscita su Storytel col podcast “Soglie” sul viaggio dell’Eroina, Djarah Kan, scrittrice italo-ghanese. Modererà l’incontro Noemi David. A concludere la serata alle 21 sarà il workshop “: un’introduzione all’alfabetizzazione pornografica” tenuto dall’artista Sara Brown. Seguirà la musica di Latte Fresco.La giornata di sabato si aprirà alle 15.30 con l’avvio dei tavoli di lavoro sulle tematiche del festival dedicati alle associazioni partecipanti. Si prosegue alle 17.30 con “”, laboratorio sulle conoscenze base della masturbazione e contraccezione, promosso dall’ Associazione Selene che da anni si impegna per tutelare la salute delle donne. Chiuderà alle 18.30 la sessione del sabato il panel “”, moderato da Flavia Restivo con Leonardo Bocci, influencer e attore da milioni di views sui social, Fabrizio Quattrini, psicologo, docente e volto tv, Andrea Giorgini e Filippo Giardina, comico amato dal grande pubblico.Fitto anche il calendario della domenica. Si comincia alle 18 con Eugenia Nicolosi, giornalista femminista, in dialogo con la filosofa Ilaria Gaspari su. Modera l’incontro Daniele Grassucci. Alle 19 il palco ospiterà Marina Cuollo , amata scrittrice sensibile alle tematiche di inclusione, Cristina Prenestina, l’attivista Barbara Centrone e Marianna the Influenza, social media manager impegnata a veicolare una cultura consapevole. Il parterre, moderato da Claudio Rossi Marcelli, affronterà le tematiche del corpo e cosa significhino oggi intimità, espressione e sessualità. Alle 20, riflettori puntati sul panel "quando si parla di affetti e sessualità” con Isabella Borrelli e Flavia Restivo, insieme a Marilena Grassadonia, attivista per i diritti civili, e Giulia Blasi, giornalista e scrittrice. Modera la tavola rotonda Paolo di Falco. Domenica sera alle 21 sarà la volta di “”, un dialogo tra l’artista Ella Bottom Rouge, la fumettista Frad e l’asstente sociale UnaStorta. Alle 22, invece, si parlerà di sessualità,con la transfemminista Lou, l’attivista Serena Scribano e il giovanissimo scrittore Elia Bonci, l’esperta di comunicazione Asia Cioni con la moderazione di Leone Orvieto. Chiuderà la tre giorni di festival il dj set a cura Claudia Reina del Fomento, alle 23