"Donne non si nasce, si diventa": l'attivista femminista Lilia Giugni apre i lavori a "Pari e Dispari"

I prossimi appuntamenti

Non il singolo, bensì la; non lache separa ma quella che unisce, non un’oppressione che schiaccia ma che, al contrario, diventa cemento che compatta perché riferita a un’esperienza che, seppur per diversi gradi, è comune, condivisa. Accade, insomma, che diventi opportuno" e attorno a questa domanda mai banale costruire un’idea di rappresentanza sociale. In questa direzione va il lavoro puntuale di, ricercatrice e attivista femminista divisa tra Bristol e Cambridge e cofondatrice di un organismo di ricerca,, concentrato su questioni di genere e giustizia sociale, oltre che autrice di "La rete non ci salverà" (Longanesi, 2022). A lei è affidata l’apertura di domenica 13 novembre alle 18 alla libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20-22) delorganizzato dalla consigliera provinciale di parità Chiara Mazzeo, sostenuto da Fondazione ChiantiBanca, patrocinato dalla Provincia di Pistoia e con il portale Luce! in veste di media partner."Nessuna tecnologia è di per sé emancipatoria o oppressiva. Al tempo stesso, però, nessuna tecnologia è neutrale , ma riflette i sistemi di valori delle società in cui vengono sviluppati. E siccome la nostra società è sia capitalista che patriarcale, ecco che molteplici ingiustizie sia economiche che di genere sono finite iscritte nel Dna dei nostri device"."Occorre agire su più fronti, allargando e approfondendo la partecipazione politica, educando e lottando contro i pregiudizi sessisti e la violenza misogina , battagliando per i diritti delle lavoratrici . Qui a fare la differenza sono soprattutto le mobilitazioni dal basso, e cioè le iniziative delle donne e dei loro movimenti. Ma questo non significa che chi invece detiene posizioni debba starsene con le mani in mano"."Esiste una pluralità di femminismi. Io appartengo a una generazione che si richiama ai valori del femminismo detto intersezionale cioè sensibile alla concatenazione di ingiustizie motivate dal genere, dalla classe, dalla razza, dalla sessualità, dalla geografia. Penso che le grandi battaglie femministe riguardino anche gli uomini. Da un lato abbiamo tutte e tutti da guadagnare da una società più equa dal punto di vista del genere. Dall’altro, le lotte per i diritti delle donne sono inscindibili da quelle per i diritti di chi lavora, delle persone Lgbtq+ o migranti, o da quelle contro lo sfruttamento del Pianeta"."Io mi occupo di forme di violenza di genere connesse ai circuiti di produzione della tecnologia. E quindi suicidi di vittime di pornografia non consensuale , stupri e femminicidi commessi nel corso di guerre legate all’estrazione di minerali che servono a far funzionare smartphone e tablet. Forme di violenza vecchie e nuove, ma ugualmente agghiaccianti, da combattere con urgenza"."Citando Simone De Beauvoir, io credo che donne non si nasca ma si diventi, e che ci si diventi tramite un percorso di socializzazione che, al giorno d’oggi, passa anche per un vissuto di oppressione. Le donne sono sì diverse, ma ad unirle sono varie esperienze di ingiustizia. Ragion per cui la nozione di donna mi pare aver senso anche e soprattutto come una categoria politica, attorno alla quale organizzarci per costruire un domani migliore per tutte e per tutti"."Non credo che la risposta al problema sia sostituire singoli uomini al comando con singole donne al comando . Dovremmo, invece, immaginare nuove forme di leadership e nuovi meccanismi decisionali democratici, condivisi, orizzontali – mi permetto di dire femministi – che consentano alle istanze delle donne (e di tutti) di trovare reale voce e rappresentanza. Ce lo insegna la storia: i grandi progressi per la popolazione femminile li hanno generati grandi mobilitazioni collettive delle donne stesse e dei loro alleati".Dopo il grande successo del primo appuntamento pistoiese, "" tornerà martedì 22 e mercoledì 23 novembre con altri due esclusivi incontri, per continuare ad analizzare il fenomeno del gender gap in tutte le sue declinazioni.