Il make-up è "da femmine"? Achille Lauro risponde con "Maleducata", trucchi genderless

Tutti gli uomini del make-up

Si chiama “” la prima capsule collection genderless Mulac Cosmetics, firmata da Achille Lauro (32 anni), che porta lo stesso nome del suo singolo uscito nel settembre 2020 e che fa parte della colonna sonora della terza stagione della serie televisiva “Baby”. Sarà un caso ma una strofa della canzone recita “”: l’icona della musica e della moda sembra proprio voler scardinare con una contrapposizione in lettere l’idea che vuole il trucco una. La capsule in edizione limitata realizzata con il brand italiano Mulac e composta da una palette occhi, due kajal, un gel viso a pH reagente e un mascara. Prodotti multiuso dall’animo glam e rock, appositamente studiati per creare trucchi genderless e simbolo di fluidità. “Mulac è un brand la cui identità si fonda sul” dice il cantautore che all’anagrafe si chiama. E spiega: “Il make-up , è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù”. Per l’artista che ha rappresentato San Marino all' Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Stripper”, “il make-upe ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa”. Da sempre paladino della diversità, il cantante che ha sempre creduto nelper affermare la propria personalità, ha sposato a pieno l'idea di un make-up destinato a unaccomunato dalla voglia di esprimersie senza condizionamenti. Il cantautore, infatti, non ha prestato solo il volto, ma è statodi produzione: dal processo creativo, alla scelta dei prodotti, per la promozione di una nuova idea di bellezza fuori dai cliché e dagli stereotipi. Artista libero come pochi edsenza paragoni nel panorama musicale italiano contemporaneo, Lauro è apprezzato per il suoquanto per le sue, esaltate da uno stile impareggiabile, trasgressivo, provocatorio e glam. Il cantante romano difficilmente, sempre diverso e in tema con lo spirito della fase musicale del momento.Achille Lauro è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di artisti uomini che hanno deciso di dedicarsi alla produzione di trucchi. Harry Styles ex teen idol e oggi popstar mondiale , da qualche tempo ha lanciato la sua prima collezione di make-up (per tutti) della linea di bellezza “”. La particolarità? Tutti i prodotti sono biodegradabili, vegani e cruelty-free. Nell’aprile 2021, invece, è stato Fedez , all’anagrafe Federico Lucia, ha lanciare la sua prima, “Noon”, realizzata in collaborazione con Layla Cosmetics.Altro divo che si è lanciato nell’affascinante Brad Pitt : a quasi 60 anni l’attore è entrato nella cosmetica con una linea skincare genderless a base di uva. “Le Domaine” è un beauty brand vegano e al 96% di origine naturale che non usa il termine “anti-age” ma di parla di “”. Al momento del lancio, l’attore spiegò: “Vogliamo imitare i cicli organici della natura, la sua bellezza primordiale. Non ci sono rifiuti in natura.”. Dopo gli integratori a marchio “Barker Wellness”, anche Travis Barker , ha ben pensato di lanciare la sua linea di cosmetici anti-età. Si chiama semplicemente “Barker” e comprende cinque formule per il viso, tutte a base di cannabis. Questa è, infatti, un importate ingrediente cosmetico: i suoivantano un elevato. In più, incorpora vitamine e sali minerali che hanno la funzione di contrastare le infiammazioni e persino l'eccessiva