Una moda inclusiva: Iulia Barton presenta "Adaptive", la prima collezione no gender, sostenibile, per tuttə

Può, uno stessodi abbigliamento, essere contemporaneamente adatto all'estate e all'inverno, a persone con disabilità e senza, no gender, per di più nel rispetto dell'ambiente (dai materiali impiegati per la sua realizzazione al processo di produzione)? La risposta, secondo, fondatrice di, è decisamente sì. E con l'intervista esclusiva rilasciata a Luce! è disposta a dimostrarlo, raccontandoci i dettagli della sua nuova linea di, lanciata per la prima volta in occasione della Milano Fashion Week 2022, ma derivante da 15 anni di impegno a fianco delle persone con disabilità , unito ad una grande passione per la moda. Oggi "Adaptive" è la prima linea, capace di mettere tutti d'accordo senza discriminazioni di sorta.

I partner di Iulia Barton

Nel video di presentazione della collezionesfilano uno affianco all'altro, e uomini e donne si, dimostrando che i capi Iulia Barton si adattano perfettamente alle esigenze di tutti. "Sono- commenta Fabrizio Bartoccioni, responsabile Marketing di Iulia Barton - pensati su misura per persone con disabilità fisica e in linea con i concetti di. Siamo molto felici dell’impatto che ha avuto la nostra collezione nel sistema moda, ritengo un grande passo culturale in avanti avere la pubblicazione dei nostri look (anche con modelli con disabilità) sudi primo piano durante la Milano Fashion Week. In passato non avevamo mai visto un fenomeno di questo tipo". La fondatrice Giulia Bartoccioni è una giovane imprenditrice romana di soli 34 anni. A lei abbiamo chiesto come nasce l'idea di questo brand.“La disabilità mi riguarda da vicino. Mioanni fa ha avuto un grave incidente e si trova su una carrozzina. Da molto tempo mi occupo di. Inizialmente, nel 2016, Iulia Barton era, che coinvolgeva sulle passerelle modelli con vari tipi di disabilità provenienti da ogni parte del mondo, affiancandoli ai professionisti. Alcuni brand del made in Italy ci coinvolgevano nelle loro sfilate, ma presentavamo abiti di collezioni già esistenti, che non erano creati apposta per le persone con disabilità. Durante le prove cercavamo di adattarli, ma di fatto erano e restavano capi pensati solo per persone normodotate. Purtroppoe i disabili affrontano problemi nel vestirsi quotidianamente. Ecco perché ho sentito l'esigenza di realizzare una collezione realmente inclusiva, che tenesse conto di. Con "Adaptive" ho voluto creare una serie di capi di abbigliamentotanto alle persone con disabilità che a quelle normodotate”."Abbiamo studiato dettagli per persone con arti amputati e per persone in carrozzina , senza tralasciare aspetti importanti come la scelta di materiali che permettano maggiori funzionalità. Per esempio, chi siede sulla carrozzina ha bisogno di tessuti elastici, per avere maggiore facilità nei movimenti da compiere nell'arco dell'intera giornata. Le persone con arti amputati invece necessitano di zip e aperture, applicate sia sui pantaloni che sulle camicie e sulle felpe, di modo da poter modificare in qualsiasi momento la lunghezza di maniche e gambe su tre livelli. Questo perché chi ha la protesi durante il giorno potrebbe aver bisogno di rimuoverla; in questo modo sicuramente avrà più facilità e autonomia, senza bisogno di chiedere l'aiuto di un'altra persona. Vi sarete accorti che chi ha gli arti amputati, quando indossa una felpa o un pantalone senza portare la protesi è costretto ad arrotolare la manica oppure la gamba fino al ginocchio. Invece, con questo genere di capi potrà semplicemente rimuovere la parte di manica o di gamba che non gli serve e il tutto diventerà più funzionale"."Esatto. Vogliamo svecchiare e rendere meno triste il concetto di disabilità legato alla moda. Chi si toglie la protesi, con la nostra collezione indossa comunque lo stesso look che ha scelto la mattina, senza rinunciare allo stile. In generale 'Adaptive' è una collezione pensata per il comfort di tutte le persone, perfetta sia per i corpi femminili che per quelli maschili di tutte le taglie, perché si adatta ad ogni tipo di fisico"."Perché chi ha arti amputati , per esempio, soffre spesso di allergie. I materiali che usiamo sono tutti made in Italy antiallergici, adatti a tutte le stagioni. La nostra politica combatte il fast fashion (che comporta il consumo eccessivo della materia prima) e utilizza materiali che provengono da stock e fonti di rimanenza, in modo che non vengano prodotti nuovi materiali. Parliamo dunque di fibre riciclate certificate, che hanno rispettato i canoni del water saving (ridotto consumo di acqua in fase di produzione). Anche sull'aspetto della sostenibilità, dunque, abbiamo voluto impegnarci a 360°". Da gennaio 2023 l'intera collezione sarà disponibile online per l'acquisto da parte del pubblico, sul sito iuliabarton.com "Il prossimo passo sarà quello di realizzare una linea kids. La collezione in essere, in effetti, si presta già ai bambini, perché molte caratteristiche le abbiamo prese proprio dall'abbigliamento dei più piccoli. A patire, come dicevo, dalla scelta di materiali che facilitano il movimento, fino alla considerazione che, a seconda dei vari livelli di disabilità, alcune persone potrebbero non essere in grado di vestirsi da sole. Anche nel caso della linea kids, penseremo ad una collezione no gender , adatta a tutte le stagioni".Il lancio della linea "Adaptive" di Iulia Barton è stato sostenuto dae dal. "Essere al fianco di Iulia Barton - dichiara, responsabile People Care del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -, un modello di impresa che coniuga sostenibilità ambientale, sociale e temi di inclusione, è un modo per ribadire i valori fondanti che guidano le nostre strategie di Corporate Social Responsibility e il nostro piano di Diversity, Equity & Inclusion . L’, in queste due aree, è il riscontro tangibile di una strategia più ampia che vede le persone e le loro caratteristiche uniche come asset fondamentale per la realizzazione del nostro piano industriale decennale e la crescita del nostro Paese". "È stato per noi un onore aver sostenuto un’iniziativa che unisce in un unico evento innovazione, sostenibilità sociale e inclusività - commenta, responsabile Ufficio Internal Communication e Coordinatrice Team Diversity BPER Banca -. Valori come ile ildelle persone ci hanno sempre visto protagonisti e presenti. Basti pensare alle nostre iniziative sul tema Diversity & Inclusion di '', che hanno l’ obiettivo di creare le condizioni affinché le persone si sentano rispettate e a proprio agio, a prescindere da genere, età, diversa abilità, stato di salute, etnia, orientamento e identità sessuale o ideologie politiche". "Abbiamo creduto nell’idea prima che nel brand Iulia Barton - spiega infine, head of Communications, Corporate Marketing and Sustainability di-, perché guidata dalla stessa forza progettuale “del fare” che anima Canon da tempo: dare vita ad una realtà sempre più inclusiva e sostenibile attraverso. Perché oggi non può esistere innovazione senza sostenibilità e viceversa. La ricerca, l’ascolto della comunità e lo sviluppo di progetti sfidanti ci consentono di pensare e pianificare azioni sempre più capaci di trasformare il mondo. Perché la collaborazione di Iulia Barton con il nostro brand è prima di tutto una condivisione di valori; soprattutto quelli legati alla filosofia KYOSEI”.