Una notte all’Acquario con SpongeBob, il pigiama party che fa bene all'oceano e ai bambini

di Genova per divertirsi e non solo. Per il decimo anno consecutivo si rinnova la collaborazione trache vede(la spugna gialla più famosa e amata in tutto il mondo protagonista dell’omonima serie tv in onda su Nickelodeon) insieme per la salvaguardia dei mari e per insegnare ai bambini una cultura della protezione dei loro diritti rendendoli attivi fin da subito. Cuore della collaborazione sono larivolta ai più piccoli e alle loro famiglie sulle specie che abitano le scogliere coralline, la sensibilizzazione sulla delicatezza di questi ecosistemi acquatici e sulla necessità di preservarli La rinnovata collaborazione prevede diverse iniziative tra cui, il, attivo a breve, “”, ideato da Nickelodeon, il brand a target bambini e ragazzi di Paramount (presente sul canale 605 di Sky), e da Costa Edutainment, che mette in palio per lal’incredibile opportunità di trascorrere, nella fantastica camera completamente brandizzata a tema SpongeBob, allestita nel tunnel davanti alla grande vasca dei delfini del Padiglione Cetacei . Partecipare al concorso è semplicissimo, basterà andare sul sito nicktv,it/VinciSpongeBob e rispondere ad unasu SpongeBob e i suoi amici. Durante il periodo del concorso, tutti i giorni su Nickelodeon (canale Sky 605), alle 15,30 andranno in onda gli episodi di SpongeBob. “Una notte all’Acquario con SpongeBob” è un’esperienza incredibile rivolta principalmente a famiglie con bambini, ma anche a gruppi di amici che vogliono vivere insieme questa esperienza in una sorta di “”. Oltre alla possibilità di vincere una notte all’interno di questo mondo sommerso, sarà anchedell’Acquario di Genova e scoprire i segreti del mare dalla sera, nel magico mondo notturno, fino alla mattina, nel momento del risveglio della struttura.L’accordo prevede altre iniziative nel corso del prossimo anno 2023, dalla presenza all’interno dell’Acquario attraversoalle iniziative speciali che verranno organizzate in diversi momenti dell’anno, tra cui la Giornata Mondiale dell’Oceano a giugno. L’accordo tra Nickelodeon e Costa Edutainment, presentato in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, si arricchisce inoltre quest’anno del supporto da parte di Nickelodeon e Paramount ad alcuniin cui l’Acquario di Genova è impegnato da anni e che riguardano in particolare i piccoli pazienti dell’istituto, per offrire loro occasioni di svago attraverso la conoscenza del mondo marino, ricordando che. È fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze La collaborazione con Nickelodeon si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per ildell’e contribuisce a offrire nuove occasioni per avvicinare il pubblico ale acquatico al fine di promuoverne la conoscenza, farne apprezzarne il valore inestimabile, far scoprire le principali minacce che ne minano l’esistenza e, attraverso il coinvolgimento diretto in esperienze edutainment, sollecitare unper contribuire alla sua. Un impegno che l’Acquario porta avanti quotidianamente attraversoin ambiente controllato e in natura, conservazione e sensibilizzazione in linea con la propria mission, ovvero avvicinare alla natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso, conservazione e ricerca.