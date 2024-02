Educazione sessuale a scuola: Italia fanalino di coda in Europa, troppi timori sul "gender"

Educazione sessuale ai bambini, genitori contrari. Ma anche studenti e insegnanti

La classica preservativo non passa mai di moda e resta un privilegio che non viene concesso a tutti. L’ educazione sessuale è cosa a molti sconosciuta ma che, nonostante i tabù, necessita di continui aggiornamenti per poter rimanere al passo con una società che si rivela ogni giorno più aperta e pronta ad accogliere la diversità. Poligamia generi : i giovani devono essere informati sul? "Il paradigma è cambiato: avere accesso a scuola allein tema di educazione sessuale e affettiva non è più una 'concessione' opinabile, ma un diritto vero e proprio degli studenti: basta leggere le linee guida più aggiornate dell’Oms e dell’Unesco per rendersene conto, ma se non bastasse c’è a rincalzo l’dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che chiede di "garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva , inclusa la pianificazione familiare". Così il presidente Aied, Mario Puiatti, che ricorda come tutte le iniziative promosse in Italia per sostenere l’accesso a conoscenze di educazione sessuale e affettiva a scuola siano rimaste carta morta. “L'Italia – osserva ancora Puiatti al convegno nazionale a Roma, alla Casa internazionale della Donna - è una delle pochissime nazioni in Europa , insieme a Cipro, Bulgaria, Polonia, Romania e Lituania,". E sono 16 le iniziative parlamentari nel tempo inutilmente avviate per normare l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole, dal 1977 al 2019. ", alla sessualità e alla salute riproduttiva nella scuola" è il tema su cui si sono confrontati le voci di esperti e rappresentanti delle istituzioni di riferimento. Dell’esperienza Aied nelle scuole di Genova e Roma hanno riferito la psicoterapeuta Giovanna Santeramo e l’endocrinologo e andrologo Antongiulio Faggiano, dell’Ospedale Sant'Andrea - Università Sapienza di Roma. Tra gli altri sono interventi la Senior Lead IPPF European Network Irene Donadio, la sessuologa Anna Sampaolo, i Consiglieri della Regione Lazio Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, che hanno riferito delle azioni a livello regionale come stimolo per le politiche nazionali. "Oggimedi e universitaricercano le informazioni in ambito sessuale e riproduttivo(solo 1 su 4 chiede in famiglia), ma la stragrande maggioranzasu sessualità e riproduzione: questi i dati dello Studio Nazionale Fertilità presentato dal Ministero della Salute (2019). Il convegno - spiega ancora il presidente Aied Mario Puiatti - ha l'obiettivo di riprendere la proposta messa a punto dal gruppo di lavoro del Ministero della Salute nel 2015. Il diritto all’ educazione affettiva e sessuale è in sé diritto alla salute , 'per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto (UNESCO)'".non gradiscono ledel ministero dell'Istruzione sulla trattazione dei temi legati alla sessualità già con gli alunni della scuola primaria; anche da parte degli stessi ragazzi e, seppure in modo meno evidente, degli insegnanti vengono espressi dubbi e contrarietà. Lo si evince da un sondaggio nazionale, realizzato dalla rivista specializzata, al quale hanno partecipato 1.313, i cui risultati fanno emergere timori e remore verso la trattazione di temi trattati di norma a partire dalla scuola media. Tra coloro che hanno espresso perplessità sulle iniziative che alcune scuole primarie stanno portando avanti per introdurresu sessualità e riproduzione in particolare al quinto anno della scuola primaria, con il coinvolgimento di esperti e psicologi, figurano diversi nonni, un sacerdote e una catechista. Rispetto all'educazione sessuale nella scuola primaria, si è dettoche ha partecipato al sondaggio: solo il 40.2% ha espresso il proprio consenso alla trattazione di questo genere di contenuti, confermando i dubbi pure da parte di chi è esperto di pedagogia e didattica. Le perplessità di chi ha partecipato al sondaggio sono di vario genere, anche se c'è una ricorrente conditio sine qua non: di sessualità si può parlare a scuola "solo consu docenti e contenuti e consenso scritto dei genitori". C'è chi ha specificato che si può fare ma "al massimo al quinto anno" della primaria e comunque sarebbe "meglio trattarla nella secondaria di primo grado": chi ha chiesto di parlarne "solo in caso di necessità" e "sicuramente da concordare con la famiglia", perché "altrimenti". La materia è ad oggi regolata dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, in tema di traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della scuola primaria, in ambito scientifico: l'alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. In particolare, alla fine della classe quinta l'alunno dovrà: acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. Al sondaggio hanno partecipato in prevalenza docenti (46,3%) e genitori (37,8%), con un interesse proveniente in misura maggiore dal Nord Italia (53% di risposte).I programmi di educazione sessuale introdotto nelledalla presidenza Obama ha avuto un notevole impatto nella tra adolescenti . Lo rivela uno studio dell'università di New York. Gli Stati Uniti sono il Paese del G7 con il più alto numero di teenager incinta ogni anno e il tema dell'educazione sessuale ha sempre infiammato il dibattito tra politici, accademici e gente comune. Prima che l'allora presidente Barack Obama nel 2010 introducesse i suoi programmi che parlavano di contraccezione, sesso e salute, nelle scuole americane si insegnavaper prevenire gravidanze indesiderate tra le ragazze. Una strategia che si è rivelata totalmente inefficace. Secondo i ricercatori Nicholas Mark e Lawrence Wu, autori dello studio, nelle 55 contee che hanno adottato i programmi i tassi di natalità tra i 14 e i 19 anni sono diminuiti del 3%. Il problema, sottolineano, è che sono ancora molto poco diffusi. L'amministrazione Trump ha anche tentato di tornare indietro e reintrodurre finanziamenti a programmi di educazione sessuale basati sull'astinenza ma alla fine ha dovuto cedere in tribunale al gruppo per la salute riproduttiva Planned Parenthood