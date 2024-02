Planet Sex, Cara Delevingne alla scoperta della sessualità e dell'identità di genere

di Cara Delevingne . La modella britannica svela che le, in passato, l’hanno portata più volte a. La confessione della trentenne arriva alla vigilia di “”, la docu-serie in sei episodi con la supermodella alle prese con l’analisi e l’esplorazione della sessualità a trecentosessanta gradi. “Pensavo a me stessa come una persona giovane e alla moda, ma mi sono sentita una tale puritana. Così ho finito per fare tutto ciò che mi sentivo a mio agio di fare” spiega, a proposito della serie, la modella che è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2023 Laè una popolare icona queer , ruolo che lei ha accettato con fierezza attivandosi in tanti campi, non ultimo quello televisivo. Col suo intento di esplorare la sessualità, passando per le dinamiche del desiderio , la monogamia l’identità di genere e la pornografia , il documentario della Bbc, per Delevingne , è stato occasione di riflessione e scoperta di sé. Infatti la modella ha ammesso di aver dovuto fare i conti con, non ultime l’omofobia e un forte senso di vergogna. “Non potevo parlarne con nessuno” ricorda riferendosi alla sua identità pansessuale già durante gli anni dell’adolescenza. E aggiunge “”. Il superamento dei suoi confini, fisici e mentali, è stata un'esperienza liberatoria per Delevingne. “Ha cambiato molto la mia vita.” dice l’attrice di “Suicide Squad” in riferimento al documentario che viene presentato in anteprima nel Regno Unito su BBC Three e BBC iPlayerNella serie, la protagonistaparlando con scienziati, artisti e attivisti per trovare le risposte ad alcune grandi domande. Si nasce o si diventa LGBTQ+ ? Il nostro genere è stato fissato prima della nascita? Perché siamo attratti da certe persone? L’attrice ha visitato il suo primo Pride solo durante le riprese dello spettacolo. Ora vuole vivere il suo primo Gay Pride nel Regno Unito: “Essere nella mia città e tornare nel luogo in cui è iniziata la vergogna ed essere in grado di essere aperta è qualcosa che non vedo davvero l'ora”. In un episodio della serie, Delevingne, insieme ad esperti del settore, si reca in un ospedale in Germania, dove le vengono. Uno prima e uno dopo il suo orgasmo . Lo scopo dell'esperimento è esplorare più da vicino. L'effetto è misurato in particolare nel sistema, una parte del nostro sistema nervoso particolarmente responsabile dello stato di rilassamento e della riduzione dell'ansia.La top model non ha mai fatto mistero di essere bisessuale e che la sua sessualità fluida l'ha fatta sentire più a suo agio nelle relazioni con altre donne. Ma lavorare alla serie le ha permesso di arrivare unasulla propria. Alla fine dell'episodio quattro dice: “Sono una 'lei' in questo momento. Ma mi piace anche vestirmi da uomo ed essere un 'lui'. Non devi esercitare così tanta pressione su te stesso su ciò che sei, chi sei. Che sia maschile e femminile, è solo quello che sono”. Con il documentario, la top spera che anche chi lo guarderà otterrà una maggior chiarezza su questioni di sesso, sessualità e genere: “Mi piacerebbe che le persone abbiano. Penso che l'odio e la paura provengano da cose di cui non si parla, o da paure per le domande”.