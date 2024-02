Quote rosa al festival: chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e perché è Lady Sanremo

Chi è Giovanna Civitillo

Bensul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus indi festival. Ma la verasiede sempre in prima fila e risponde al nome di. Per Sanremo 2023 Amadeus si è scelto unmolto variegato: l’influencer da milioni di follower, Chiara Ferragni (prima serata e finale), la giornalista ‘belva’ Francesca Fagnani (seconda serata), la campionessa di pallavolo Paola Egonu (terza serata) e l’attrice e scrittrice Chiara Francini (quarta serata). Quattro donne con spiccata personalità che porteranno sul palco dell’Ariston le loro storie. Così è successo negli anni precedenti, cioè dal 2020 quando Amadeus è diventatoe conduttore della kermesse. In questi anni, quelle che una volta si chiamavano ‘ vallette ’ sono diventate co-conduttrici.Nell’edizione delsono stante ben: Rula Jebreal, Diletta Leotta , Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Sabrina Salerno Georgina Rodríguez , Alketa Vejsiu, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Nelal fianco di Amadeus erano presenti Matilda De Angelis Elodie , Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi . A Sanremo 2022 si sono viste Ornella Muti Sabrina Ferilli . Insomma, una sorta di harem anche se la vera e unicadi Sanremo è, moglie di Amadeus che in questi anni l’abbiamo vista (oltre che come inviata sanremese de “La vita in diretta” e conduttrice di “Primafestival”) sempre seduta in prima fila (eccetto nel 2021 quando il teatro Ariston era completamente vuoto per le restrizioni Covid) insieme al, a tifare il suo “Ama”.Giovanna Civitillo e Amadeus, in barba alle male lingue, fanno coppia dae hanno un figlio adolescente, Josè (in onore di Mourinho, l'allenatore del Triplete dell'Inter, squadra per cui tifa il conduttore), nato il. La coppia è molto affiatata. “Condividiamo tutto” ha detto recentemente Civitillo. E, infatti, sui social hanno il. Ma non per controllarsi a vicenda. “Il profilo è Giovanna Civitillo, poi poiché lui mi chiedeva sempre: ‘Mi posti questo video?’ Perché non è capace, assolutamente, quindi ha detto ‘Va bene,. Però è il mio quindi prima o poi se ne andrà” racconta Lady Sanremo durante un’ospitata al programma “Citofonare Rai2”.I due si sono conosciuti nel 2002, registrando il. Lui ne era il conduttore, mentre lei la, nonché protagonista del gioco de. Per mesi il pubblico ha pensato potesse esserci qualcosa tra i due, dato soprattutto il modo in cui il conduttore guardava la Civitillo, e, infatti, alla fine i due hanno ufficializzato la loro storia. Quando si sono conosciuti lei aveva soloe lui 40: “Per me era un, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei.. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo” ha raccontato più volte la donna, svelando anche alcune curiosità sull’inizio della love story. “A dire il vero la storia non è nata subito,” ha detto tempo fa in un’intervista a “Verissimo”. “: mi ero accorta che provava qualcosa, ma facevo finta di nulla. Pensavo che non sarei mai stata insieme a un conduttore. E invece l’amore è sbocciato sotto le telecamere, piano piano: mi sono accorta che non vedevo l’ora di andare a lavoro perché volevo vederlo” ha ammesso Civitillo che prima di incontrare Amadeus aveva solo un grande amore:, sia Rai che Mediaset, ciò che volevo fare da bambina” ha detto tempo fa a “Domenica In”. “Incontrare Ama mi ha stravolto la vita: sì,, possiamo dirlo, ma con lui ho realizzato il mio vero sogno, ossia costruirmi unae avere un figlio meraviglioso” ha aggiunto la donna che nell’estate 2009 si è sposata, con rito civile, con Amadeus. Il matrimonio con, invece, è stato celebrato nel luglio 2019, dopo che il conduttore aveva ottenuto lo scioglimento delle prime nozze con, madre della sua prima figlia, Alice.Showgirl, ballerina e personaggio tv, Giovanna Civitillo nasce a, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977. Inizia a studiarea San Gennaro Vesuviano (Napoli) presso l'“Spazio Danza” diretta da Rosa Varriale e Francesco Imperatore nel 1986. Nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini della città partenopea. Durante gli studi, con il centro prende parte a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince ilal concorso di Genzano di Roma ed èa Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.Nel 1996 inizia a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset, comein diversi programmi: “Fantastica italiana” (1997), “” (1998), “Beato tra le donne” (1999) e “” (2001). Dal 2002 al 2006 è al fianco di Amadeus a “” come ballerina e valletta. In questo stesso periodo è ospite in trasmissioni come “” e “La grande notte del lunedì sera”. Nel 2006 passa a Mediaset seguendo Amadeus, che nel frattempo è diventato il suo compagno, e lo affianca nel quiz “”.Nonostante la tv, Civitillo continua a studiare danza e apre anche corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2012 prende parte a una puntata di “” mentre nella stagione 2015-2016 è nel cast di “” su Canale 5. A partire dal 2018 diventa ospite ricorrente di “” su Raidue e nello stesso anno prende parte anche allo “ Zecchino d'Oro " sempre in qualità di ospite. Nel 2020 diventa inviata de “La vita in diretta” nella settimana del Festival di Sanremo, l’anno seguente è conduttrice di “Primafestival” insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Nel 2022 ha affiancato Amadeus in una puntata speciale di “” e da settembre 2022 è entrata nel programma “” di Antonella Clerici curando la rubrica dedicata alla sagre italiane.