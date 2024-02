Sanremo 2023, Leo Gassman vince il torneo di Calcio balilla solidale in musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Play2Give🇮🇹 (@play2give._)

Chi vincerà Sanremo 2023 ? Leo Gassmann ha già vinto la. Sabato 11 febbraio al Teatro Ariston della Città dei fiori è in programma ladella 73esima edizione del festival della musica italiana. Nei primi cinque posti della classifica generale provvisoria dopo le prime quattro serate ci sono Marco Mengoni con “Due vite”, Ultimo con “Alba”, Lazza con “Cenere”, Mr. Rain con “Supereroi” e Giorgia con “Parole dette male”. E il figlio e nipote d’arte,? Al momento è a metà classifica ma ha già vinto il torneo di “” promosso a Sanremo da Play2Give e Nazionale cantanti.Dopo quattro giorni diappassionanti, infatti, si è conclusa la gara di calcio balilla finalizzata sostenere. A vincere è stata come sempre la. A sostegno dell’iniziativa si sono spesi molti artisti in gara a Sanremo 2023 come Giorgia, Marco Mengoni, i Coma_Cose , Olly, Lda, Gianluca Grignani, Will, Sethu e Leo Gassman. Ma anche personaggi del mondo della musica e della tv come Nek, Francesco Renga, Adam Spoleti, Calciatori Brutti, Giulia Salemi , Diletta Leotta, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A segnareè stato Leo Gassman, che si è così aggiudicato il titolo di campione. In favore di una associazione solidale scelta personalmente dal giovane Gassman, Play2Give e la Nazionale Cantanti devolvono un, una somma che sarà consegnata personalmente a Leo in una data ancora da stabilire.L'idea del “Calcio balilla solidale” è nata dall'intento di abbinare la musica al sociale chiedendo agli artisti di dedicare un minuto del proprio tempo, a Villa Nobel, sede delle Radio Gruppo Mediaset per la settimana sanremese. L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di, con la finalità di sensibilizzazione allee alledestinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi. “Il progetto nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti , al nostro fianco per questo progetto sanremese, che vanta un patrimonio unico al mondo che ha portato la Nazionale a superare i” fa sapere in una nota Play2Give. E aggiunge: “Aggregazione, passione per lo sport, amore per la musica, sono solo alcune delle componenti che hanno dato vita ad un gruppo solido ed unito che ha scelto die di finalità sociale, con l’intento di sensibilizzare alla solidarietà e di essere artefici di azioni tangibili ed importanti in favore della comunità”.Dellesono stati prodotti contenuti social per la comunicazione del progetto solidale che hanno ottenuto grande successo anche grazie alla media partnership con TikTok, e rimarranno visibili sui canali di Play2Give e della Nazionale Cantanti. “Con entusiasmo abbiamo presentato il ‘Calcetto balilla solidale’, idea volta a coinvolgere gli artisti e ospiti al Festival di Sanremo 2023 nei valori fondanti delle nostre associazioni ovvero ila sostegno delle numerose realtà che ogni giorno rendono migliore il nostro Paese” dichiarano, presidente Play2Give, e, direttore generale della Nazionale Cantanti. E concludono: “Ringraziamo il gruppo Radio Mediaset per averci ospitato nella prestigiosa Villa Nobel e naturalmente la Repubblica di San Marino che, con il brand Visit San Marino è partner del progetto e, il nostro sponsor tecnico Givova perché senza la loro sensibilità non avremmo potuto realizzare questo”.