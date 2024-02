Torna #unrossoallaviolenza: giocatori e arbitri dei campionati di calcio in campo con il segno sul viso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

I dati della violenza contro le donne nel 2022

Nel mondo 1 femminicidio ogni 12 minuti

Estrarre ilnon solo dal campo di gioco, dagli spalti e dagli stadi, ma anche dalle case, dalle strade, sul web come nella vita vera, e più in generale da ogni angolo di mondo, Ovunque essa si manifesti , contro chiunque si scagli, in tutte le forme essa si presenti: razziale, bullismo, contro le donne e i bambini, senza alcun confine di genere.L'idea (ri)parte dal. Il simbolo della campagna è, che richiama il cartellino, per esorcizzare la paura che vivono ogni giorno tutte le donne e le persone, di qualsiasi sesso ed età, vittime di violenza . Non solo in Serie A, ma in ogni partita in programma lo scorso fine settimana, a partire dai campionati del settore giovanile e scolastico, gli arbitri (ma anche giocatori e allenatori) sono scesi in campo con questo segno rosso simbolo della campagna. L'allargamento dell'iniziativa anche a livello territoriale è stato voluto dal vice presidente dell'Associazione italiana arbitri, Duccio Baglioni, insieme al comitato nazionale, ed ha trovato il pieno accoglimento da parte della Federazione italiana giuoco calcio. L'Aic e la Figc stanno infatti portando avanti insieme una campagna contro ogni tipo di violenza nel mondo del calcio. Un problema che riguarda anche le molestie commesse ai danni dei direttori di gara . Il presidente federale,, in occasione della presentazione del report dell'Aic, ha infatti ribadito la ferma condanna alle aggressioni messe in atto contro gli arbitri. L'iniziativa #unrossoallaviolenza, è stata promossa dalla Lega di serie A, in collaborazione conDunque, tutte le gare della 23esima giornata di serie A , e non solo, si sono colorate di rosso: il simbolo della campagna richiama infatti il cartellino rosso per dare un forte segnale di, purtroppo sempre più numerose. Non solo calciatori e arbitri avranno un segno rosso sul viso, ma i capitani porteranno anche la fascia simbolo della giornata. Inoltre, il podio porta-pallone e la lavagna per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa, mentre sui maxischermi sarà trasmessocontro la violenza sulle donne . In tv, al momento del sorteggio del campo, comparirà una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza. "È fondamentale continuare a tenere sempre molto alta l'attenzione su questo ogni singolo giorno dell'anno - ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Per questo abbiamo deciso di promuovere la nostra campagna anchedel consueto contesto. Voglio ringraziare i nostri club, i calciatori e gli arbitri che ancora una volta dimostrano grandissima disponibilità e con il loro esempio aiutano a sensibilizzare tutti rispetto a questo tema così importante. Dacoloriamo di rosso tutti i campi per le iniziative di #unrossoallaviolenza, e continueremo a rafforzarle, finché ci saranno donne che hanno bisogno di essere difese e alle quali dimostrare che non sono sole". “La violenza contro le donne – dichiara il presidente di WeWorld, Marco Chiesara– è un, non più soltanto un’emergenza. E se è vero che tanta sensibilizzazione in questi anni ha portato un aumento della consapevolezza rispetto alle cause scatenanti, è pure vero che c’è ancora tanto da fare . Secondo la nostra indagine, 3 uomini su 10 individuano ancora le cause della violenza nelle donne , che provocano e che umiliano. La speranza è che la campagna #unrossoallaviolenza possa innescare un vero cambiamento culturale, cosa di cui abbiamo fortemente bisogno”.donne sono state uccise in Italiascorso. Da Guglielmina, soffocata dal marito il 6 gennaio, a Vera, accoltellata a morte dall'ex. Questo su un totale di 273 omicidi commessi in Italia. Dove si muore di più è proprio. Sono 88 i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare. Di questi, 52 hanno visto come. I numeri sono quelli del report diffuso dal Viminale. In generale, per quanto riguarda le violenze, è risultato che 3 donne su 4 le subiscono da un partner o un ex e il 29% degli autori ha. Lo affermano i dati Istat un un'indagine sull'utenza dei Centri Antiviolenza nel 2021. Delle 104 vittime del 2022, 35 avevano più di 64 anni, la maggior parte di loro, secondo i dati Eures. Le morti, nello stesso periodo dell'anno precedente, sono state 109.: le donne continuano ad essere uccise nei palazzi della Roma bene o carbonizzate all'interno di auto in provincia. Solo dal 14 al 20 novembre scorso, gli omicidi in Italia sono stati dieci. Sette vittime erano donne, due sono state uccise da partner o ex. La maggior parte di loro è stata uccisa con coltelli, almeno 37 su 104. Altre 23 con armi da fuoco. E poi ci sono i- 24 le donne uccise in questo modo - e da percosse: otto hanno trovato la morte in questo modo. Le ultime tre modalità sono in aumento rispetto allo scorso anno. Secondo i dati Istat, nel 2021 le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono state 139: 39 uomini e 100 donne. Di queste, il 58,8% è vittima di un partner o un ex. livello mondiale , secondo l'Onu, ogni ora più di cinque donne e ragazze hanno trovato la morte in famiglia. Questo corrisponde a. Restituiscono un quadro drammatico anche i dati Istat sul 2021. Delle 139 (45,9% del totale) vittime uccise in famiglia o in una relazione, 39 sono uomini e 100 donne. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner (57,8% nel 2020 e 61,3% nel 2019). I minorenni sono uccisi da persone che conoscono. Nello stesso periodo sono state 4.416 le violenze sessuali (+9% rispetto al 2021) e sono donne il 92% delle vittime, secondo il report interforze "Il pregiudizio e la violenza contro le donne", curato dalla Direzione centrale della polizia criminale.