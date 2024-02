Iran, scarcerati 5mila manifestanti. L'uomo che decapitò la moglie 17enne condannato a soli 7 anni

Mohsen Shekari. Majidreza Rahnavard. Mohammad Mehdi Karami. Seyyed Mohammad Hosseini. Remember their names. Executed in Iran for protesting for peace, for fighting for freedom, for wanting democracy. This cannot go on. #Iran must stop oppression and abolish death penalty. — Roberta Metsola (@EP_President) January 19, 2023

Le proteste non si fermano in Iran e le prigioni del Paese straripano di detenuti, tanto che nemmeno i processi "farsa" di condanna a morte riescono a rispondere in modo efficace all'emergenza. Ma la magistratura iraniana ha fatto sapere, tramite il portavoce Massoud Setayeshi, che circanella provincia di Teheran durante le manifestazioni antigovernative sono state scarcerate . Citato dalla Tv in lingua persiana con sede a Londra Iran international, ha spiegato che questo numero equivale afermati nella capitale e "pare che sia lo stesso anche nel resto del Paese". Il funzionario non ha fornito il numero totale degli arresti, ma per l'agenzia di attivisti per i diritti umani Hrana da settembre oltre 19.500 cittadini e cittadine sono stati portati in carcere. La percentuale di persone tornate in libertà, quindi, non sarebbe che un'esigua parte della massa di detenuti ancora reclusi, in attesa di una sentenza che potrebbe costare loro persino la vita. Majidreza Rahnavard . Mohammad Mehdi Karami. Seyyed Mohammad Hosseini. Ricordate i loro nomi. Giustiziati in Iran per aver, per aver, per aver voluto la democrazia. Questo non può continuare. L'Iran deve fermare l'oppressione e abolire la pena di morte" ha scritto in un tweet la presidente dell'Eurocamera,, a seguito del voto oggi in Plenaria in cui si chiedono. Dal Parlamento europeo è arrivato infatti il via libera per acclamazione alla relazione che condanna il governo iraniano per le brutali repressioni delle manifestazioni e chiede di ampliare l'elenco delle sanzioni, in moda da includere tutti gli individui e le entità responsabili di Ebrahim Raisi e i loro familiari, "tra cui la Guida Suprema Ali Khamenei , il presidente Ebrahim Raisi , il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri e tutte le fondazioni ("bonyad") legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche".Una mozione che ha scatenato le ire dell'Esercito iraniano, che ha condannato la richiesta dell'Europarlamento di inserire le Guardie della Rivoluzione nell'elenco delle organizzazioni che l'Unione considera. "La recente azione del Parlamento europeo, oltre ad essereper le norme e per i regolamenti internazionali, influenzerà la sicurezza, la tranquillità e la pace regionale e globale e il Parlamento europeo dovrebbe essere attento alle conseguenze", si legge in un comunicato dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica, che definisce "ridicolo" l'emendamento approvato da Strasburgo. "Le forze armate della Repubblica islamica dell' Iran, in particolare il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche,per proteggere la sicurezza, gli interessi nazionali e gli alti ideali della Rivoluzione islamica e continueranno a confrontarsi con i terroristi dell'America, dell'Inghilterra e del regime sionista".Tra le esecuzioni capitali che, nel frattempo, la magistratura iraniana continua a infliggere c'è quella ad unche soffre di una. L'accusa nei suoi confronti è quella di apostasia e "offesa a oggetti sacri", per averdurante le prime proteste innescate dalla morte in carcere di Mahsa Amini . Javad Rouhi non ha avuto diritto a un avvocato scelto per la difesa e, secondo gli attivisti per i diritti umani, sarebbe stato costretto a confessare: non ci sarebbero infatti altre prove del suo coinvolgimento, ma le torture subite nel centro di detenzione gestito dalle Guardie Rivoluzionarie gli hanno fatto perdere la capacità di parlare e camminare, rendendolo incontinente. La condanna a morte risale al 3 gennaio, con tre accuse generiche - guerra contro Dio, corruzione sulla Terra e apostasia - e quella specifica di, in relazione a un presunto incidente a Nowshahr, nella provincia di Mazandaran, il 21 settembre 2022. Il 35enne disabile è stato ritenuto responsabile, assieme ad altre due persone, di essere entrato nel quartier generale della polizia stradale del paese, di avergli dato fuoco e di aver bruciato un Corano. Secondo l'agenzia di stampa governativa Mizan Rouhi ha "confessato di aver distrutto il quartier generale e di avergli dato fuoco". Di diverso parere Habibullah Qazvini, legale scelto dallo Stato per la difesa, secondo cui il suo cliente non sapeva che un Corano fosse stato bruciato, e che in ogni caso "i filmati delle telecamere a circuito chiuso e le dichiarazioni di Javad Rouhi mostrano soltanto la sua presenza nel luogo del raduno eche abbia partecipato all'incendio e alla distruzione di proprietà pubbliche".Intanto ieri, 18 gennaio, un tribunale iraniano ha condannato aun uomo che ha, Mona Heidari, a febbraio 2022 e successivamente mostrato la testa della giovane per le strade di Avhaz, nella provincia del Khuzestan. Lo ha fatto sapere sempre il portavoce della magistratura Setayeshi, aggiungendo che l'uomo è stato condannato ad altri 8 mesi di carcere per avere picchiato la compagna. L'omicidio è stato un " delitto d'onore ", ha aggiunto il funzionario, come riporta Irna, spiegando che i, Sajjad Heidarnava, che per questo motivo è stato condannato al carcere a causa dell'aspetto pubblico del crimine". All'epoca del delitto, aveva creato grande indignazione in Iran undove si vedeva Heidarnava camminare sorridente per strada, stringendo in mano la testa della moglie decapitata. Gli attivisti avevano criticato la situazione, denunciando la mancanza di pene severe per coloro che commettono questo tipo di delitti o sposano bambine , considerato che all'epoca del matrimonio Mona era appena dodicenne e quando è stata uccisa aveva già un figlio di tre anni. Ma in Iran evidentemente simili reati vengono ritenuti meno gravi di altri, come ad esempio le manifestazioni di dissenso: nei precedenti casi di uomini colpevoli di "delitto d'onore" le condanne sono arrivate al massimo a tre anni di carcere. È questo il