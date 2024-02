Sbarca anche Netflix al compleanno di Luce!: tra gli ospiti il cast di "Tutto chiede salvezza"

La serie "Tutto chiede salvezza"

sbarca alle, al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, tra i grandi ospiti che saliranno sul palco per festeggiare il secondo compleanno del canale dedicato a inclusione, coesione sociale e unicità del Gruppo Monrif ci saranno anche alcuni dei protagonisti di "", la serie sbarcata sulla piattaforma streaming lo scorso 14 ottobre. Ile gli attori Lorenzo Renzi (volto di Giorgio), Vincenzo Nemolato (nei panni di Madonnina) e Vincenzo Crea (che interpreta Gianluca), illumineranno il parterre dell’evento portando le loro testimonianze su temi importantissimi quanto urgenti: la malattia mentale e il significato di " normalità ". Ma il cast di "Tutto chiede salvezza" porta alla luce anche l’importanza fondamentale dell’ amicizia e il potere delle relazioni nel percorso di cura per i problemi che attanagliano la mente delle persone.La serie, liberamente tratta dall’ omonimo romanzo di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani nel 2020) e prodotta da Picomedia, racconta in sette puntate la storia di Daniele (interpretato da Federico Cesari) e Nina (Fotinì Peluso),per una settimana, nel reparto di neuropsichiatria di un ospedale che si affaccia sul mare. Lui, un ragazzo estremamente sensibile, che si risveglia in reparto dopo una crisi psicotica. Lei, figlia ’costruita’ a sua immagine e somiglianza da una madre che la vorrebbe perfetta, ricoverata dopo un tentativo di suicidio . Tutto attorno, scorrono le vite e le storie dei cinque compagni di stanza di Daniele. Quella settimana in ospedale cambierà la loro vita per sempre. disturbi psicologici , l’importanza di abbattere gliche circondano la terapia , ma soprattutto la necessità di chiedere aiuto nel momento di necessità, prima di arrivare a gesti estremi, sono tutte tematiche che Luce! ha trattato più volte, raccontando le vicende che spesso rimangono nell’ombra della solitudine, dando risonanza a quelle voci di chi cerca o offre supporto. Per questo la presenza di alcuni dei personaggi della serie Netflix all’evento che celebra il secondo anniversario del nostro canale è fondamentale, perché testimonia come queste problematiche possano essere affrontate anche in un prodotto di spettacolo. Tutto chiede salvezza alleggerisce il peso che grava su chi, con queste malattie, ha a che fare ogni giorno. e fa riflettere intorno alla domanda: “chi si può definire normale?“.Il 26 novembre al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze andrà in scena " Dream Time ", per sognare insieme un mondo che vogliamo per le generazioni future.fino a esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi intorno alle 14. Una giornata di talk, dibattiti, musica con grandi ospiti, tra cui, gli, e ancora, regina dell'Armocromia, lo scrittore, autore e sceneggiatore, frontman dello Stato Sociale. Ci saranno poi creator provenienti dal mondo dell’economia, della politica e dello spettacolo, e i protagonisti delle nostre inchieste, personaggi cardine di una società fluida in continua evoluzione, che provano a rendere il mondo un posto migliore dove vivere. Gli argomenti di dialogo non mancheranno e prenderanno spunto dai temi che la redazione di Luce! affronta quotidianamente: diritti civili parità di genere , raccontati attraverso le storie di persone e aziende che ogni giorno si impegnano per rendere concreto il cambiamento, nel segno dell’inclusione. Durante la giornata sarà inoltre garantito il servizio interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana. Per iscriversi cliccare su:(riceverete un messaggio di conferma dopo aver compilato il format e nei prossimi giorni, a ridosso dell'evento, una mail di conferma con maggiori dettagli).