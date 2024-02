Un altro genere di leadership: "Con più partecipazione femminile, la società avrebbe uno sviluppo più rapido"

Un altro genere di leadership

“Sono convinta che se la nostra società avesse, avrebbe un livello di sviluppo molto più rapido”. Parola di, vicepresidente Content Italy di Netflix, partecipando a un incontro con, direttrice responsabile di Qn – La Nazione, Il giorno, Il Resto del Carlino -, avvenuto nel corso del primo giorno di “”, il laboratorio organizzato da Cinecittà e Archivio Luce in collaborazione con il ministero della Cultura e curato da, presidente di Cinecittà. Il convegno “Un altro genere di leadership” – in programma a Roma il 2 e 3 febbraio - ha l’obiettivo di dare visibilità, rilevanza e prospettiva alla leadership al femminile : un'opportunità per pensare più a fondo al futuro e alla, per costruire una nuova visione, lontana dagli stereotipi di genere Tinny Andreatta ha raccontato la, le difficoltà incontrate, i traguardi raggiunti. Sul fronte delle quote rosa , ha osservato che “dal punto di vista legislativo c'è tanto da fare”. Secondo Andreatta un altro aspetto che “non è tenuto in sufficiente considerazione è, cioè l'essere umano nella sua interezza”. E spiega: “Prendo come esempio la premier neozelandese : una giovane donna di 37 anni che ha compiuto alcune scelte importanti e poi ha fatto il gesto di andarsene. Considerando che la buona politica è fatta non di arroccamenti, ma di bisogni, di momenti, di opportunità, di merito che si conquista e che può poi anche essere abbandonato”. La Andretta ha concluso poi il suo intervento con un incoraggiamento per le nuove generazioni: “Bisogna vigilare, stare molto attenti perché il percorso dell'emancipazione purtroppo non è sempre lineare. Voglio dire alle donne, alle nuove generazioni di donne, che”.Durante la due giorni romana, direttrici di istituzioni culturali, scienziate, giornaliste, leader del mondo della moda, del cinema, dell’architettura e della ricerca si incontrano e dialogano per confrontarsi sugli aspetti che caratterizzanoe per imbastire un racconto condiviso sulla cultura d'impresa al femminile , seguendo tre punti chiave: Spazio, Merito, Cura.Lo "" è inteso in senso materiale, storico e simbolico: quali sono gli spazi aperti per le donne e quali quelli ancora preclusi ; come si muovono tra gli spazi del privato, del pubblico e del professionale. Il: il convegno si propone di riflettere su comelegati al riconoscimento del merito siano strutturali e ambientali, ma l’obiettivo è anche quello di riflettere su come, sentimenti e senso comune sul, valorizzando il lavoro di impresa e consegnando al mondo futuro sentimenti di sé e modelli nuovi. Infine la "", tema centrale di questo convegno accanto a quello di leadership proprio perché spesso questi due concetti, pur essendo due elementi fondamentali del lavoro delle donne , sono anche due condizioni storicamente tenute divise e in due spazi in alternativa, quello privato e quello pubblico. Mentre la cura, intesa come qualità femminile e forma di 'attenzione' (alla qualità delle relazioni, degli ambienti di lavoro, o agli affetti, per esempio), e la direzione di, pubblici e istituzionali sono aspetti che vanno coraggiosamente riavvicinati, soprattutto quando si racconta il lavoro progettato e svolto dalle donne; per capire e smascherare gli stereotipi (in tema di disparità di genere ), e per abituarsi alla normalità di un mondo pensato diretto e 'curato' anche dalle donne.“Ho ideato questo convegno – ha dichiarato la presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia - perin termini propositivi, dando visibilità e valore a quelle donne che con le loro storie di successo hanno incarnato unae un modo diverso di guidare i processi creativi e culturali. Tutto questo sia per risignificare un paesaggio tradizionalmente deserto di presenze femminili, che per dimostrare, con queste luminose storie professionali, che le donne possono ricoprire ruoli di potere senza bisogno di adeguarsi a modelli maschili".