Parità di genere: da "regalo alle donne" a strumento indispensabile per le aziende

L’importanza della parità di genere

dunque

più valore, più crescita e più ricchezza per un’impresa. "Ed è condizione preliminare per affrontare la sfida di ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile e costruire un buon governo", ha spiegato Irma Conti riprendendo le parole di Kofi Annan.

I dati italiani

La legge 162 del 2021

La certificazione della parità di genere

La sfida e i prossimi passi

come condizione imprescindibile per la crescita e lo sviluppo di un’azienda. È da qui che bisogna partire per capire l’importanza di ridurre in maniera consistente ilin relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale e di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Una questione affrontata nell’ambito del convegno "", organizzato da associazione donne giuriste Italia-ADGI e associazione italiana giuristi d’impresa #AIGI, che si è tenuto nella sede di Confindustra, il "tempio dell’economia e delle imprese". Con la partecipazione di numerosi ospiti autorevoli tra cui, membro della Commissione alla Camera Politiche dell’Unione europea,, prime due firmatarie della legge 162 del 2021 sulla certificazione della parità di genere, la dg di Confindustria, il vice ministro del Lavoroe il sottosegretario del ministero dell’Impresa e Made in Italy"La parità di genere aziendale non solo come un beneficio esclusivo per le donne, ma anche come asset importante dello sviluppo dell’intera impresa" hanno dichiarato Florinda Scicolone , responsabile Cantiere Gender Gap di Aigi, e, presidente nazionale di Adgi e coordinatrice scientifica dell’evento. "Io e Irma Conti ci occupiamo, come giuriste, di parità di genere da vent’anni. In questi anni vedere come inizi a essere considerata non più solo come un regalo a noi donne, ma come un asset di sviluppo è un grande passo per un". La diversità, in ottica di parità di genere e inclusione, significaSiamo ancorain termini di. "La piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del mondo del lavoro – ha ricordato la dg di Confindustria Francesca Mariotti – sia un vero e proprio asset per contribuire allo sviluppo economico e culturale del Paese . Questo perché grazie al lavoro tutte le persone hanno la possibilità di costruire di determinare". Il lavoro dà indipendenza economica ma anche di pensiero . Eppure se guardiamo ai dati del tasso di occupazione femminile sono drammatici. In Italia abbiamo un tasso tra i più bassi di Europa, il. "Un trend in miglioramento – ha continuato - rispetto al 2020, 48.4% ma contro una media europea del 63.4%". Tra l’altro il dato nazionale è condizionato da. La strategia della parità di genere dallo scorso anno cerca di definire linee di azione per ridurre questo gap italiano a partire dall’adeguamento della domanda di lavoro all’offerta femminile. "E non c’è dubbio che una chiave di volta può essere rappresentata dalla promozione delle materie scientifiche tra le ragazze. Su questo punto ci sono dati confortanti. La presenza femminile nelle immatricolazioni delle facoltà scientifiche si attesta al, se guardiamo i corsi di informatica e tecnologia". Occorre riconquistare l’amore per le materie scientifiche soprattutto tra le bambine per evitare che all’età dei sei ani si consolidi la convinzione che la matematica è roba da maschi.È in quest’ottica che va la, nata per ridurre il divario nelle pari opportunità tra uomini e donne e introdurre criteri basati sulla meritocrazia e più trasparenti sulle procedure seguite per definire percorsi di carriera e retribuzioni. Il provvedimento porta le prime due firme di Chiara Gribaudo e Renata Polverini, presenti al convegno, entrambe politiche anche se appartenenti a due schieramenti diversi. "Proprio perché – come ha ribadito Scicolone - la lotta per la parità di genere". La legge ha introdotto importanti novità con le modifiche al Codice delle Pari Opportunità. In primis abbassando autile a individuare le aziende obbligate a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Tra le altre informazioni l’impresa deve anche inserire lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ai dipendenti dei due generi.Ma la vera novità è proprio la certificazione della parità di genere , oggetto del convegno che le aziende virtuose possono richiedere su base volontaria agli organismi accreditati, sempre più numerosi, dalla società, per dimostrare la loro aderenza ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne. Parametri e indicazioni tecniche funzionali al conseguimento della certificazione sono contenuti nel documento definito “”, riassunto nell’intervento di Giuseppe Rossi, presidente UNI- Ente italiano di normazione. "La Prassi UNI – spiega Rossi – ha individuato una serie di(Key Performance Indicator), suddivisi in sei aree di indicatori che racchiudono una serie di variabili che caratterizzano una organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere. Lesono cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità conciliazione vita-lavoro ". Le imprese che ottengono la certificazione devono assicurare un costante monitoraggio degli indicatori, coinvolgendo le rappresentanze sindacali aziendali, consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, e consentendo loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei parametri minimi. La legge ha introdotto unper tutte quelle aziende che, ottenendo la certificazione, sull’onda di quanto affermato dal sottosegretario Bergamotto, "vogliono contribuire a migliorare gli standard, attirare talenti e incrementare competitività sul mercato".Un passo in avanti dunque da parte del legislatore nell’ottica di adottare le misure contenute nella, investendo così le risorse previste dal piano per favorire uguali condizioni nei percorsi di carriera, stesso salario a parità di competenze, forme di sostegno alla maternità. Ottenere la certificazione comporta, per le aziende, un, unnazionali, europei e nelle graduatorie per i bandi di gara, e un elevato livello di compliance aziendale. Ma c’è ancora tanto da fare, come ha ricordato Cristina Rossello, membro della Commissione alla Camera Politiche dell’Unione Europea, che ha anche lanciato un invito all’Aigi: "Ogni legge deve essereaffinché non resti un principio astratto lontano anni luce da quelle realtà che vuole tutelare. A questo proposito proviamo a istituire un osservatorio che possa aiutare quelle imprese, sprovviste di strumenti tecnici per ottenere la certificazione della parità di genere, a ottenerli mettendo su anche una rete di servizi e una banca dati e rafforziamo il dialogo con le istituzioni".