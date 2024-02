Barbie Bessie Coleman, la bambola celebra la prima donna afroamericana a diventare pilota

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@barbie)

La storia di Bessie Coleman

La collezione “Barbie Inspiring Women”

In occasione del compleanno dell’aviatrice, la Mattel lancia sul mercato lain suo onore, come nuovo modello della linea “”. Bessie Coleman nacque ile grazie alla sua grande determinazione è stata ladie nativa americana a, nonché la prima persona afroamericana a conseguire una licenza di pilota internazionale. Nonostante gli ostacoli e le avversità incontrate sul suo cammino, la donna ha realizzato il suoe ha dedicato la sua vita a incoraggiare altre persone di colore a intraprendere la carriera di pilota. Ed è proprio questo lo spirito dei modelli della linea “Barbie Inspiring Women”: “le ragazze possono capire che la loro immaginazione è solo l'inizio di ciò che possono ottenere” sostiene la Mattel presentando la bambola Bessie Coleman che indossa un tradizionaleverde oliva, alti stivali stringati e un berretto decorato con le sue iniziali, “BC”.Il lancio della Barbie , oltre a celebrare il compleanno di Bessie Coleman, arriva a pochi giorni dalle celebrazione del " Black History Month " (tradotto in italiano come "Mese della storia dei neri") che in America e Canada si festeggia a febbraio. Tra le altre attività su cui Barbie sta lavorando per onorare Bessie Coleman c'è anche una partnership con American Airlines , poiché è stata laad assumere un pilota nero. Il giorno del compleanno di Bessie (il 26 gennaio), un volo americano sarà caratterizzato da undi sole donne nere.A causa della suae del suo, a quei tempi, le scuole di volo negli Stati Uniti non erano disponibili ad ammettere Coleman. Questo, però, non l'ha fermata. Coleman si trasferì, infatti, a Parigi per frequentare la scuola di aviazione. Il 15 giugno 1921, la Coleman divenne non solo laa conseguire un brevetto aereo internazionale dalla Fédération Aéronautique Internationale e il primo americano di qualsiasi sesso o etnia ad ottenerlo, ma anche la prima donna afroamericana a ottenere un. Iniziò così a fare le acrobazie nei cieli, sia in America che in Europa. Per tutti era “Queen Bess”. La sua carriera di pilota è stata interrotta a soli 34 anni quando morì in undurante una dimostrazione per le celebrazioni del Primo Maggioa Jacksonville, in Florida: il suo aereo si capovolse e lei non indossando la cintura di sicurezza precipitò e morì.di Bessie è sempre stato un impegno per la mia famiglia. Siamo orgogliosi di riconoscere la sua determinazione e i suoi risultati per le donne di colore nell'aviazione. E siamo orgogliosi di continuare a condividere lodella mia prozia con i fan di tutte le età” sono le parole di, pronipote di Bessie Coleman, rilasciate a mezzo stampa in occasione del lancio della bambola. Barbie collaborerà anche con “”, organizzazione no profit fondata da Gigi Coleman, che educa gli studenti e li introduce alle carriere nel settore dell'aviazione, nonché con, organizzazione no-profit che fa da mentore alla prossima generazione di scrittori e leader.La Barbie aviatrice Bessie Coleman è l’ultima novità della serie “Barbie Inspiring Women”, collezione che vuole mettere al centro l’ empowerment femminili . Per questo le bambole rappresentanoche tramite le loro vite hanno superato delle barriere e hanno creato nuove possibilità per il sesso femminile. Fanno parte di questa linea – lanciata a marzo 2018 - la pittrice messicana pioniera dei diritti delle donne Frida Kahlo ; la prima pilota donna che ha attraversato l’Atlantico in solitaria Amelia Earhart ; l’influente matematica afro-americana della Nasa che ha calcolato la traiettoria dell’Apollo 11,. Poi si sono aggiunge la Barbie astronauta e la Barbie attivista per i diritti civiliFanno parte della collezione anche la ballerina, la prima a ricoprire il grado di “Principal Dancer” al San Francisco Ballet; Madam CJ Walker , la prima donna americana che senza aiuti è diventata milionaria; l’etologa e attivista Jane Goodall , medaglia d’onore, fondatrice del Jane Goodall Institute, soprannominata la “regina degli scimpanzé” . E’ diventata una bambola anche, più comunemente nota come Ida B. Wells , l’attivista, giornalista e sociologa afroamericana, impegnata nel contrastare il linciaggio della popolazione nera negli Stati Uniti meridionali. Stesso destino per la scrittrice, autrice, attivista e insegnante Dr. Maya Angelou che nella vita ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui oltre 50 dottorati onorari e una nomination al “National Book Award” per la sua autobiografia del 1970.Tra le bambole che celebrano l’ empowerment femminile , troviamo anche le Barbie della tennista Billie Jean King , accesa sostenitrice della lotta al sessismo nello sport e nella società, ricordata per l'incontro di tennis noto come “battaglia dei sessi”, che nel 1973, la vide sconfiggere il tennista Bobby Riggs, vincitore del singolare a Wimbledon e numero 1 al mondo tra il 1941 e il 1947. Sono diventate Barbie anche, l’infermiera considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica; la cantante, dotata di un potente strumento vocale, vantando un'estensione di più di tre ottavi;, first lady degli Stati Uniti, portavoce delle Nazioni Unite e attivista per i diritti umani.In formato bambola troviamo, infine,, attivista e pioniera dei diritti civili statunitense, che svolse un ruolo cruciale nel movimento per l'emancipazione delle donne del XIX secolo, volto ad assicurare il diritto di suffragio alle donne negli Stati Uniti;, la prima persona sordocieca a conseguire una laurea in lettere.