Body positivity e slow fashion: con Eleonora Cicchetti la moda diventa inclusiva e sostenibile

body positivity. E, a dirla tutta, ce n’è un gran bisogno. Nonostante le lotte agli stereotipi e l’onda d’urto che si sta abbattendo sulla società allo scopo di travolgere e spazzare via luoghi comuni e asset valoriali che vorrebbero le donne incastrate in un paradigma, anche fisico, ben preciso, la fatica ancora si sente. Basti pensare all’aumento esponenziale dei casi di Anche in Italia, sono sempre di più le iniziative all’insegna della. E, a dirla tutta, ce n’è un gran bisogno. Nonostante le lotte agli stereotipi e l’onda d’urto che si sta abbattendo sulla società allo scopo di travolgere e spazzare via luoghi comuni e asset valoriali che vorrebbero le donne incastrate in un paradigma, anche fisico, ben preciso, la fatica ancora si sente. Basti pensare all’aumento esponenziale dei casi di disturbi alimentari nelle giovanissime e non solo. Molto, si sa, passa anche dal mondo della moda . Per questo,

stop agli stereotipi e sì alle battaglie ambientali. Le linee proposte, infatti, sono tutte amiche dell’ambiente e dimostrano che esiste anche una moda sostenibile. Nei giorni scorsi, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Eleonora che, schiettamente, ci ha detto non solo come la pensa ma il punto esatto a cui vuole arrivare. 23 anni, avezzanese di nascita, laureata durante la pandemia in scienze della moda e del costume - ha deciso di metterci una pezza e di dimostrare, attraverso una moda "inclusiva" che il cambiamento può passare anche dalle passerelle. Peraltro, quella della Cicchetti è una doppia operazione:. Le linee proposte, infatti, sono tutte amiche dell’ambiente e dimostrano che esiste anche una moda sostenibile. Nei giorni scorsi, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Eleonora che, schiettamente, ci ha detto non solo come la pensa ma il punto esatto a cui vuole arrivare.

ncora oggi c’è veramente bisogno di parlare di inclusività e non solo come argomento di tendenza. La bellezza femminile è rimasta nettamente stereotipata, non rendendoci libere di scegliere cosa è meglio per noi e per la nostra salute. Con questo non voglio dire che l’inclusività sia una scusa per non prendersi cura di se stessi, ma voglio affermare con tutta la forza che serve che la bellezza risiede in ogni fisico, che sia una taglia 38 o una 50, e che è assolutamente meraviglioso avere la possibilità di vedere il mondo così vario e bello, in cui ogni donna o uomo possa davvero sentirsi a proprio agio con il proprio fisico e non abbia paura di mostrarsi al mondo. Dobbiamo lavorare, tutte e tutti insieme, per un mondo privo di insicurezze create da falsi miti di un’epoca ormai lontana. I modelli che ancora oggi vengono utilizzati dalle industrie di moda non parlano di vera inclusione. A mio parere, si tratta solo di una finzione in cui in ogni shooting o passerella vengono contemplati fisici o etnie diverse, rigorosamente scegliendo tra modelle estremamente magre. Per voi è inclusione? Io direi più un'illusione di essa".

Sono rimasta veramente meravigliata dai ringraziamenti delle giovanissime per i miei abiti. La sartoria è riuscita a dare loro quello che gli abiti in serie non riescono a donare: l’unicità e la bellezza di ogni forma fisica. Le taglie standard sicuramente rappresentano per le grandi aziende una comodità, ma al giorno d’oggi credo non siano più rispondenti al mondo reale. Ogni donna ha le proprie esigenze, che esigono rispetto. Come si può pensare che una taglia 40 possa andare bene a qualsiasi forma fisica? La mia linea ha permesso a moltissime donne di accettare il proprio corpo e di amarsi liberamente, allontanandosi definitivamente da stereotipi che non appartengono alla vita reale".

Per parlare di moda sostenibile bisogna principalmente parlare di sartoria : ogni abito viene realizzato con un quantitativo apposito di stoffe, questo proprio per diminuire gli eccessi. Sicuramente la realizzazione è più lenta e la spedizione non può avvenire in un giorno, ma la qualità di ogni abito è inequiparabile. Chiedereste mai a uno chef di cucinare con prodotti del giorno prima? In ogni lavoro di qualità che si rispetti deve esserci anche l’accortezza di capire le quantità giuste, evitando gli sprechi nel pieno rispetto dell’ambiente".

Il coraggio di aprire una mia linea di abbigliamento viene proprio dalla volontà di cambiamento. Sono sempre stata una ragazza ribelle, fin da piccola. Ho raccontato spesso anche nei social di quanto mi sentissi fuori luogo, in passato, quando cominciai a capire la mia strada. Questo, però, non mi ha fermata. I social mi hanno aiutato a trovare una community che mi ha da subito dato sostegno, nella quale ho raccontato tutte le mie disavventure nell’ ambito della moda e di quanto le sue regole così rigide non facessero per me, tanto da portarmi a lasciare il mondo della fotografia per dedicarmi al mio progetto. Da fotomodella a stilista è stato un passaggio studiato a fondo: mi sono laureata e ho fatto molta gavetta, ma il pubblico è da sempre stato la mia ispirazione ed è da proprio nelle persone che mi seguono che continuerò sempre a trovare la mia strada. Ho scelto semplicemente di essere me stessa e questo mi ha premiato. Con queste parole vorrei ricordare a tutte e a tutti che siamo circondati da finzione , ma che, alla fine, ciò che ci permetterà sempre di fare la differenza è essere noi stessi".

Avventuriera, tenace, ribelle".

